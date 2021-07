Sánchez presenta en EE.UU. el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las oportunidades de inversión que le acompañan

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado en Nueva York un viaje de promoción económica y de inversión de tres días a Estados Unidos que le llevará a Los Angeles y a San Francisco. Sánchez se ha reunido hoy con altos ejecutivos de los principales bancos y gestoras de fondos de EE.UU., y con los CEOs de Bloomberg y de BlackRock.

Durante estos encuentros, el presidente Sánchez ha presentado las oportunidades de inversión que ofrece España en el contexto de la recuperación económica pospandemia y las profundas transformaciones modernizadoras que afrontará la economía de nuestro país en la próxima década.

El presidente del Gobierno, ante los inversores, ha destacado que el Plan de Recuperación «va a permitir que nuestro país salga más fuerte de la crisis del COVID-19 a corto plazo, y pondrá los cimientos para un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo a medio plazo». Asimismo, Sánchez ha detallado que el Plan permitirá que España afronte con éxito las dos innovaciones que marcarán la economía global en las próximas décadas: la transformación digital y la transición ecológica.

La reunión con los bancos y las gestoras de fondos de ha reunido al presidente del Gobierno con altos cargos de Ares Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, Brookfield Asset Management, JP Morgan, L Catterton Partners, Rokos Capital Management, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Soros Fund Management, Wellington Management Group y AmChamSpain.

El objetivo de esta reunión ha sido detallar las oportunidades que abre el Plan de Recuperación, el mayor esfuerzo inversor y reformista de nuestro país desde su ingreso en la extinta Comunidad Económica Europea, hace 35 años, para las empresas estadounidenses. El Plan permitirá inyectar 69.500 millones de euros en inversiones públicas a la economía española hasta 2026, de los que 54.000 millones de euros llegarían antes de terminar 2023. Esta cifra se podría ampliar hasta 140.000 millones de euros en créditos, si fuera necesario, hasta 2026, lo que equivaldría al 12,5% del PIB español en 2020. Sánchez, ha puesto en valor las inversiones clave del plan, especialmente la transición digital y la transición verde, con asuntos como el hidrógeno verde, las baterías, las energías renovables, la electrificación del transporte, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

Asimismo, ha destacado la inversión que España va a llevar a cabo en materia educativa como la Formación Profesional, la capacitación digital, y el sistema nacional de investigación y ciencia. Fortalecimiento de las relaciones comerciales EE.UU. es el primer inversor extranjero en nuestro país y el primer destino de la inversión española en términos de stock, con casi el 19% de la inversión española en el exterior, lo que equivale a cerca de 90.000 millones de euros al año. España es el 10º inversor en el mercado estadounidense, en el que cerca de 650 empresas españolas dan empleo directo a más de 113.000 personas e indirecto a cerca de 300.000.

Tras la reunión con los inversores, Sánchez ha almorzado con el empresario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, y ha mantenido una reunión con el CEO del fondo de inversión BlackRock. El presidente ha abordado con Bloomberg asuntos de interés compartido como la recuperación económica pospandemia, la salud global, el cambio climático, la educación pública y la innovación gubernamental.

Sánchez ha compartido con el empresario las prioridades políticas del Gobierno de España con un Ejecutivo que inicia una nueva etapa para acometer una recuperación justa. En este sentido, Sánchez ha subrayado que ahora, con el avance de la vacunación, el gobierno tiene como principal tarea consolidar la recuperación económica y la creación de empleo y gestionar la enorme oportunidad que representa el Fondo de Recuperación, un proyecto que presenta numerosas oportunidades de inversión para la empresa privada. Asimismo, se ha reunido con Larry Fink, cofundador, presidente y CEO de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, con activos bajo su gestión que superan los 9 billones de dólares, y una de las gestoras de activos más comprometidas con la inversión con criterios sostenibles.

Oficina Económica y Comercial de España

Antes de viajar a Los Ángeles para continuar el viaje económico y de inversiones a EE.UU., el presidente ha inaugurado, en la 47ª planta del edificio Chrysler de Nueva York, la nueva sede de la Oficina Económica y Comercial de España. Sánchez ha estado acompañado de una representación de la comunidad empresarial española en la ciudad, de empresarios estadounidenses y de representantes de los organismos autonómicos de promoción comercial presentes en el país. Estas oficinas son una las piedras angulares del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-22.

El presidente del gobierno ha subrayado la labor de promoción comercial de la Oficina, especialmente en tres de los sectores «más importantes y representativos de nuestra imagen como país moderno, saludable y con un modelo de crecimiento sostenible»: el agroalimentario, la moda y el hábitat, y ha señalado que «España es en estos momentos unos de los lugares más atractivos de Europa para invertir».