Sánchez planteará una campaña electoral basada en los buenos datos económicos

Los últimos datos de paro han disparado la euforia en el Gobierno. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 128.824 personas en el mes de abril y supera los 20,6 millones (20.661.195) por primera vez. Es el mejor abril desde que hay registros y cierra un cuatrimestre en el que se han sumado 420.301 ocupados, lo que también supone el mejor inicio de año de la serie histórica. Expertos como el analista económico Fernando González Urbaneja asegura a La Sexta que en 40 años de profesión no había visto unos datos tan buenos en esta época del año. ¿Qué está ocurriendo? Algunos economistas creen que el mercado laboral español se está transformando, quizá modernizando, aunque aún es pronto para saberlo, y que sectores como las nuevas tecnologías y las energías renovables ofrecen puestos de trabajo mejor remunerados y más estables. España, sin olvidar que es un país de servicios y de turismo de sol y playa, empieza a caminar por la senda del futuro y apuesta por un modelo económico más moderno y avanzado. Ese es un logro que habrá que empezar a anotar en el haber de Pedro Sánchez.

Rajoy vs Sánchez

Aunque el paro sigue siendo un problema estructural en nuestro país y que millones de españoles sufren la lacra del desempleo, hay señales que, tímidamente, dan lugar a la esperanza. España ha mejorado el salario mínimo interprofesional y ha dado pasos importantes contra la precariedad. Hoy somos más europeos que hace cinco años, cuando las políticas de Rajoy se basaban en los recortes, en la pérdida de derechos laborales, en los minijobs, en los contratos de cuarto de hora, en los salarios tercermundistas y en una suerte de cuasiesclavismo laboral como no se había conocido hasta ese momento. La agenda del Gobierno hacia un cambio en el modelo productivo, basado en la sostenibilidad, quizá no vaya tan desencaminada, y un importante sector empresarial empieza a ver que se trata de renovarse o morir. El pasado es cosa de los tiempos de prepandemia, el mundo de antes, y hoy en España empiezan a surgir empresas nuevas, startups y actividades que tienen que ver con el futuro. En definitiva, trabajo de calidad y especializado que supera el perfil del camarero o del temporero agrícola. De hecho, si faltan trabajadores en hostelería y cada vez son menos los españoles que desean enrolarse en el campo, como antaño, es porque se abren nuevas perspectivas y oportunidades en un mercado laboral que empieza a transformarse por fin tras décadas de rigidez y anquilosamiento.

Esta cuanto menos digna gestión económica del Gobierno de coalición va a convertirse en el mejor argumento de Pedro Sánchez durante la campaña electoral que se avecina. El presidente quiere plantearle a Feijóo una batalla donde los socialistas aparezcan como autores de un buen balance económico, mientras el PP es sinónimo de incertidumbre, de discurso antisistema y de escasa solvencia. No en vano, Sánchez ya le ha afeado al líder popular, en más de una ocasión en sus cara a cara en el Senado, que el PP no tiene programa político más allá del bloqueo institucional y la descalificación. Sánchez pretende colgarle el cartel de insolvente al presidente popular y con esa baza piensa salvar la cara en las próximas elecciones municipales y generales.

Yolanda Díaz pide un pacto de rentas

Sin embargo, a pesar de los buenos datos de la economía, Yolanda Díaz sigue siendo mucho más realista. La vicepresidenta reconoce que existe una gran preocupación por el salario de los trabajadores. “Las medias salariales están muy alejadas de las medias europeas”, asegura. La pérdida del poder adquisitivo, en buena medida como consecuencia de la inflación provocada por la crisis energética y la guerra en Ucrania, puede convertirse en el gran peligro del Gobierno en la cita con las urnas. Con 1.500 euros al mes en 14 de pagas no se puede vivir con dignidad, según la ministra de Trabajo, que recuerda que el precio de la cesta de la compra sigue siendo elevado. “Hago un llamamiento a la patronal para que se siente a negociar con los sindicatos y se alcance un acuerdo inminente”.

Lo más probable es que la invitación de Díaz caiga, una vez más, en saco roto. A las puertas de unas elecciones, la patronal de Garamendi y el PP van ya en comandita y se niegan a pactar nada con Moncloa. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha enviado un contundente mensaje a la fundadora de la Plataforma Sumar: “Lo que veo es que la ministra no pinta nada, es un tema bilateral con los sindicatos”, se lamenta. De esta forma, ha pedido al Gobierno que “se abstenga”. “Esto no va con la participación política ni con las elecciones, va con un tema de responsabilidad de país donde estamos sindicatos y organizaciones empresariales. Que nadie intervenga. Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo y ella no es la portavoz de Mesa”, puntualiza Garamendi.

Yolanda Díaz cree que los datos del paro demuestran que “las políticas públicas están funcionando”, y asegura que esto se ha conseguido “gracias al diálogo social”. Además, resalta que lo más destacable es que se está cambiando el paradigma. “Estamos transitando hacia la generación de empleo de más valor”, agrega, al tiempo que asegura que uno de los aspectos más positivos es que es la cifra de paro más baja de la historia de los jóvenes.