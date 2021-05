Sánchez pide a los partidos políticos no banalizar violencia machista, sumar fuerzas y combatirla con «contundencia»

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido esta mañana a Toledo para asistir a la presentación del acto “Haciendo de España un polo industrial del hidrógeno verde en Europa”, donde se ha dado a conocer el acuerdo entre la corporación norteamericana Cummins y la energética española Iberdrola que se materializará en una inversión de 60 millones de euros. Sánchez ha pedido a los partidos políticos no banalizar violencia machista, sumar fuerzas y combatirla con «contundencia».

La violencia machista suma, en 2021, catorce mujeres asesinadas, motivo por el que el presidente ha reclamado a todas las fuerzas «combatir juntos y sin ambages esta lacra».

Sánchez pide a partidos políticos no banalizar violencia machista, sumar fuerzas y combatirla con «contundencia»

Pedro Sánchez ha recordado que desde que se computan cifras oficiales ya son 1.092 mujeres las que han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas, «una realidad dura e insoportable». «España sufre una lacra machista que hace que hombres maten a mujeres por ser mujeres y a sus hijos por ser sus madres. No podemos mirar hacia otro lado, no debemos sentirnos ajenos al dolor que sienten millares de mujeres», ha lamentado el presidente.

“Haciendo de España un polo industrial del hidrógeno verde en Europa”

Se trata de un proyecto para la fabricación de electrolizadores, llegando a producir 500MW/año y creando en la zona 350 empleos. Esta iniciativa empresarial integra innovación, conocimiento y generación de una gran cadena de valor industrial. Además, potencia aspectos clave dentro del plan de recuperación, la transición energética, la lucha contra la crisis climática y la descarbonización de la economía.