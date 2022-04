Sánchez ofrece a Feijóo once medidas para lograr un gran pacto de Estado frente a la crisis

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá al PP once acuerdos en torno a cuatro bloques de medidas para “recuperar consensos básicos”, como cumplir con la Constitución, la respuesta a la guerra en Ucrania, luchar contra la violencia de género y la unión en políticas de Estado. Esta agenda ha molestado a Feijóo, que se queja de que el presidente del Gobierno no le remitió el orden del día con los temas a tratar. ¿Qué es lo que no le ha gustado al líder popular, el debate sobre la violencia de género que el Partido Popular ya considera violencia intrafamiliar tras someterse a las exigencias de Vox?

“Los consensos hacen mejor a nuestra democracia, los dos grandes partidos deben reforzar la democracia y hacer de España un país más habitable”, asegura el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a propósito de la reunión que ambos dirigentes han mantenido esta mañana.

Sánchez invitó a Feijóo a Moncloa tras su elección el pasado sábado como líder del PP en sustitución de Pablo Casado, un encuentro del que los ‘populares’ destacan que no tiene orden del día y en el que el todavía presidente de la Xunta pedirá rebajar el IRPF como vía para compensar el impacto de la inflación en las economías familiares.

Bolaños ha subrayado que la reunión de este jueves es “un inicio de diálogo”, pero ha admitido que ya ha habido “contactos previos” de los equipos negociadores. “Esperemos que se establezca una relación institucional y que a partir de ahí trabajemos en unos consensos básicos que son buenos para la democracia”, ha insistido.

Entre los acuerdos, Bolaños ha insistido en que este encuentro debe servir para recuperar “consensos básicos que nunca se deberían haber abandonado”, como es “cumplir con la Constitución” y, en ese contexto, ha recordado la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado más de tres años, o la del Tribunal Constitucional. En ambos casos, según ha podido saber RTVE, dicha renovación debería realizarse antes del 12 de junio.

Pero el Gobierno también espera respuesta afirmativa en lo relativo a las medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, así como una respuesta común en la lucha contra la violencia de género, que ha recordado que fue un pacto de Estado “hasta que llegó la ultraderecha”, y “lealtad para afrontar juntos políticas de Estado, como la exterior, fundamentalmente”.

Sobre la exigencia de Feijóo de una bajada “inmediata” del IRPF, el ministro ha pedido a Feijóo que “dé un giro en la estrategia del PP” y ha asegurado que el Gobierno no pone “condiciones previas para empezar a hablar”, pero ha recordado que ya se han bajado los impuestos al prorrogar la reducción fiscal asociada a la factura de la luz, y se han adoptado otras medidas como la eliminación de las tasas portuarias a la pesca y la reducción de los peajes a las industrias electrointensivas. Asimismo, ha señalado que el Gobierno tampoco pretende que sus propuestas sean “un todo o nada” o que se tengan que abordar todas de forma inmediata y simultánea.

En cuanto a lo acordado en La Palma, ha afirmado que lo que se acordó es que se adoptarían medidas contra las consecuencias económicas de la guerra, como la bajada de impuestos, que “están incluidas en el decreto” aprobado por el Gobierno la semana pasada.

Entre esos once puntos de acuerdo se incluye, además de la renovación del CGPJ y del Constitucional, la reforma de la Constitución para eliminar el término “disminuido” para las personas discapacitadas, la reforma del voto de los españoles en el exterior –en este caso para que se reactive su tramitación antes del 20 de abril– y la reafirmación de pacto antitransfugismo.

A ello se sumará pactar el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, que el PP respalde las gestiones del Gobierno en la UE para intentar rebajar el precio de la luz y la gestión de los fondos europeos. También Sánchez pedirá unidad en política exterior y en otros dos asuntos como la ley de seguridad nacional y el real decreto ley de ciberseguridad.