Sánchez destituye a la directora del CNI, Paz Esteban, tras el espionaje con Pegasus

El Consejo de Ministros de este martes ha destituido a la directora del CNI, Paz Esteban. Es la primera víctima que se cobra el escándalo del espionaje a través del software Pegasus a varios políticos independentistas. Hoy se ha conocido que además del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra Margarita Robles, también se ha expiado a Fernando Grande Marlaska, del Interior.

La directora del CNI

El jueves pasado, la directora del CNI, Paz Esteban compareció ante la comisión de secretos oficiales del Congreso para explicar lo que sabía sobre el espionaje del caso Pegasus. En su comparecencia mostró pruebas de que se espió a 18 independentistas con aval judicial, incluido al presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.

Paz Esteban, la directora del CNI entró en el CNI en 1983 (en el Centro Superior de Información de la Defensa, CESID) y llegó al cargo hace poco más de dos años. Se convirtió en la primera mujer al frente del centro de inteligencia y la única con carrera que accedía al cargo. Quería modernizar el CNI, dar una imagen de cercanía y transparencia y llevar a cabo su transformación digital, un propósito que se empezó a tambalear por Pegasus.

Gabriel Rufián

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha comparecido esta misma mañana. Ha explicado que “le parece lógica la destitución” y considera “que la situación de la ministra de Defensa es insostenible”, aunque “no cree que Pedro Sánchez prescinda de ella: Lo que me dejaría más tranquilo es que en este país no se espíe a la gente simplemente porque no te gusta”, ha señalado.

Y ha pedido que “se desclasifiquen todos los documentos sobre el espionaje”.

La CUP también cree “que es Margarita Robles la que tiene que dimitir, ya que consideran a Esteban una cabeza de turco que sería las órdenes de la responsable de Defensa”, la “responsable política del CNI”, según Mireia Vehí. Señalan a Sánchez, ya que intuyen que el presidente debería estar informado de todo.

Íñigo Errejón

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido “llegar hasta el final para saber quién espía y por qué”

Esteban González Pons

El vicesecretario de acción institucional del PP y eurodiputado Esteban González Pons se pregunta en Twitter “¿qué le queda a Sánchez por rendir a los independentistas?” y añade: “Si al presidente le importa más lo que piense Junqueras que su imagen ante la cumbre de la OTAN es que tiene los valores cambiados. Al menos, para presidir España”.