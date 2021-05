Sánchez a Casado: “Sufrimos un desafío de Marruecos y queremos saber de qué lado está la oposición»

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, en una jornada marcada por el éxodo masivo de marroquíes a Ceuta y le ha dicho a Casado; “estamos sufriendo un desafío de Marruecos, queremos saber de qué lado está la oposición”

El líder del Partido Popular, Pablo Casado le ha espetado al presidente, haciendo un guiño al discurso de VOX que llama «invasión» a la entrada de migrantes en la ciudad autónoma, que «España atraviesa la peor crisis diplomática con Marruecos. Le llamé ayer para exponerle que tiene nuestro apoyo, y le dije que debemos reforzar las fuerzas armadas, las relaciones con Marruecos. Ceuta lleva 600 años siendo española, nuestros compatriotas en Ceuta no merecen esto. Es la crónica de una crisis anunciada, llevamos advirtiendo de errores diplomáticos del Gobierno desde hace años».

Sánchez ha acusado a Casado de ejercer una oposición desleal con los intereses generales del Estado y ha afirmado que “estamos sufriendo un desafío de Marruecos, queremos saber de qué lado está la oposición”.

En tono duro se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado y ha reiterado: “No me queda claro, ¿usted apoya al Gobierno de España o no lo apoya?” y ha añadido, «Por la mañana tenemos una conversación privada por teléfono y dice que apoya, y hoy hace justo lo contrario. Siempre ocurre lo mismo, usan cualquier calamidad, como la pandemia, una crisis con Marruecos, para tratar de derribar al Gobierno. No lo van a lograr».