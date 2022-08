Salman Rushdie, ya sin respirador y puede hablar

- Publicidad-

El escritor Salman Rushdie ya respira sin ayuda del respirador y logra hablar, reveló su amigo y también novelista Aatish Taseer, su agente Andrew Wylie y el presidente del centro cultural donde el autor fue atacado, durante la madrugada del domingo.

El autor, que fue apuñalado diez veces mientras comenzaba una conferencia en la Institución Chautauqua, permanece hospitalizado mientras continúan las investigaciones sobre los motivos del ataque del sospechoso Hadi Matar, quien el sábado se declaró inocente de intento de asesinato.

«Acabo de recibir noticias muy emocionantes: ‘Salman está sin el ventilador y hablando (y haciendo bromas)…», escribió Aatish Taseer en Twitter, en una publicación que desde entonces ha sido eliminada. Sin embargo, citando varias agencias, la noticia fue confirmada por el agente de Rushdie, Andrew Wylie, sin avanzar más detalles.

Michael Hill, presidente de la Institución Chautauqua, también compartió las mejoras de Rushdie en Twitter. Aatish Taseer dio una entrevista horas antes al canal indio NDTV diciendo que estaba «escandalizado» con que India, el país donde nació Rushdie (el autor ahora también tiene nacionalidad estadounidense) ni siquiera haya emitido una declaración sobre el ataque.

India fue el primer país en prohibir los versos satánicos en 1988, el libro que muchos musulmanes consideraban blasfemia y que Irán en particular hizo un pretexto para la fatwa que ha pedido la muerte del escritor desde 1989.

El gobierno o los partidos indios, en un país que vive un fin de semana largo, no condenaron el ataque a Rushdie, pero Natter Singh, el ministro de Relaciones Exteriores en el momento en que se prohibió el libro, habló el sábado con la agencia Press Trust of India para decir lo que aconsejó en ese momento al primer ministro Rajiv Gandhi: «Toda mi vida he estado totalmente en contra de prohibir los libros, pero cuando se trata de la ley y el orden, incluso un libro de un gran escritor como Rushdie debería ser prohibido. Todo el mundo musulmán se encenderá. Tenemos un gran número de musulmanes en el país y, además, lo que contiene el libro no es aceptable en este momento».

Salman Rushdie nació en la India en una familia de cultura musulmana y luego estudió en el Reino Unido, primero en la Escuela de Rugby, luego en la Universidad de Cambridge y se estableció en Inglaterra, pero vivió brevemente en Pakistán, donde su familia se mudó después de la creación del país, una república islámica que también permanece en silencio sobre el caso. Ha vivido desde el año 2000 en los Estados Unidos.

Mientras tanto, «Satanic Verses» ha resurgido en las listas de bestsellers de algunas librerías online, como Amazon, donde está en el puesto 12, Apple Books está en el 7º lugar y la librería estadounidense Barnes & Noble está en segundo lugar.