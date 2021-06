Salen a la luz los nombres de empresarios españoles con sociedades en Luxemburgo para evadir impuestos

- Publicidad-

Son 1.558 las personas que controlan sociedades registradas en Luxemburgo que están relacionadas con España, según ha publicado Infolibre.

La identidad de estas personas ha podido salir a la luz gracias al trabajo de Infolibre o en colaboración con Le Monde, y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Registro de titularidades reales el Luxemburgo

Luxemburgo estableció en el año 2019 el Registro de Titularidades Reales, ofreciendo acceso a la información de manera libre y gratuita. Según señalan los colaboradores de la investigación, en este fichero hay un fallo importante: no se puede localizar a las personas por su nombre, sino que aparece únicamente el nombre de las empresas.

El diario Le Monde extrajo de esta web la información de 124.000 empresas que operan en Luxemburgo durante el año 2020, y dio traslado de estos datos a la OCCRP, que se encargó de cruzar los datos para obtener la información de las personas que están al frente de estas empresas.

Ademas, la base de datos no está completa. La razón es que solamente aparecen las personas que controlan como mínimo el 25% de una empresa, por lo que si no se llega a este tope, no hay necesidad de dar la información y no aparecen en el Registro. Gracias a este «agujero», según Transparencia Internacional, se da la opción de que los delincuentes puedan diversificar sin llegar a este límite.

Rodrigo Rato, el primer nombre

Del análisis de estos datos, 1.558 corresponden a personas vinculadas con España. La mayoría son ciudadanos españoles, aunque también hay perfiles de residentes con otras nacionalidades.

Según ha informado Infolibre, durante próximas fechas iremos conociendo los nombres de estas personas, que estarían en algunos casos vinculados con grandes escándalos de corrupción. Nombres como el de Rodrigo Rato o el traficante de armas Abdul Rahman El Assir aparecen en la sociedad Wheelerdale Corporation Sàrl, que tiene un activo de 77 millones de euros, vinculado según la fiscalía Anticorrupción con patrimonio oculto del que fuera vicepresidente del Partido Popular.

Tres grandes grupos

La información relativa a los nombres se ha organizado en tres grandes grupos: los nombres conocidos, los ejecutivos del sector financiero, y personas sin proyección pública, que en algunos casos son españoles residentes en Luxemburgo.

Ventajas fiscales y opacidad

Las razones por las que muchas de las personas que aparecen en este listado deciden depositar sus cuentas en Luxemburgo se encuentra en las ventajas fiscales y en la opacidad que permite este país.

Es un semiparaíso fiscal en Europa que presta una enorme cantidad de servicios financieros. Sus opciones son mucho más interesantes, según los expertos, que las que ofrecen otros paraísos fiscales como Las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Suiza, o las Islas Caimán.

Introducción de capitales en Europa

Según explica la información adelantada por Infolibre las empresas en Luxemburgo de estas características sirven para introducir activos en Europa provenientes de otros paraísos fiscales. Conecta así a las empresas no europeas con el mercado de la UE. De este modo, inversores de terceros países invierten su dinero en b en la UE a través de Luxemburgo, sin tener que pagar impuestos ni quedar rastro.

Otra de las líneas de actuación característica es la de invertir en el ámbito inmobiliario en países como Francia. La causa de esta operación vía Luxemburgo es la evasión de impuestos.