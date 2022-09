¿Saben en el PSOE con quién se reúnen?

- Publicidad-

Es curioso cómo se “esconden” algunas reuniones en los grandes partidos políticos. Hace poco, en su gira por Europa, el ex-presidente dominicano Leonel Fernández se reunió en Ferraz con Hana Jalloul, responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, en busca de un lavado de cara internacional. Seguramente ni se hayan enterado de tal visita y encuentro, salvo que vean todos los días la página Flickr del PSOE por algún morbo inconfesable. A los periodistas les llegó una nota de prensa escueta y llena de las típicas frases del buenismo. Nadie dijo nada porque la incultura internacional está bastante entendida.

En aquel momento quien esto escribe se preguntó “¿Saben lo que están haciendo?”. No parece que lo supiesen y eso que Jalloul es doctora en Relaciones de Internacional y debería conocer el asunto aunque sea de oídas (ella está más dedicada al terrorismo internacional, que da más dinero y oportunidades evidentemente). Entre otras cosas porque ha sido un suceso que ha salpicado a toda Latinoamérica. El caso Odebrecht supuso el mayor caso de corrupción política internacional de la historia. Nadie había sobornado a más políticos en más países a la vez para conseguir los contratos de infraestructuras que se estaban llevando a cabo, algunos con financiación internacional.

Caso Odebrecht

Un caso escandaloso y con numerosas ramificaciones. Que se sepa, y todavía queda mucho por saber, en España se han localizado dos empresas que lavaban dinero, una en Pontevedra y otra en Zaragoza. Además la Audiencia Nacional investigó si Acciona, Isolux y FCC habrían sobornado también a políticos para adjudicarse contratos en comandita con Odebrecht. Anticorrupción ha solicitado 6 años de cárcel y 200 millones para el cerebro de la trama, Rodrigo Tacla. En parte receptor de 80 millones de FCC para adjudicarse dos proyectos en Panamá. Pues toda esta trama internacional llegó a República Dominicana, bajo el mandato de Fernández.

No ha sido el único caso de corrupción que han tenido sus gobiernos, llegando a ser tantos que se ha considerado como el período más corrupto de la historia democrática de República Dominicana. Las investigaciones aún no han llegado al propio Fernández, ya saben que la Justicia es inexorable pero lenta, pero el pueblo dominicano le mandó para su casa a la mínima oportunidad. Acabarán saliendo documentos de la corrupción leonesca por lo que, cuando menos, en el PSOE deberían haber sido cautos y precavidos. Aunque de esto no les van a acusar los medios con capital venezolano que atacan al gobierno diariamente por si las moscas… “ya tú sabes”.

Leonel Fernández, otro dirigente bananero

Con toda esa corrupción detrás de la espalda de Fernández el paripé tendría que haber tenido menos luz y taquígrafos si es que existía alguna obligación en recibirle. Pues por mucho que se autodenomina de izquierdas, en realidad no es más que otro trumpista. La socialdemocracia que representa Pedro Sánchez se encuentra ubicada en el Partido Revolucionario Moderno, una mezcla extraña donde hay conservadores rojos o socialistas azules (según prefieran), demócrata cristianos y algún liberal con sentido social. El partido del presidente actual, Luis Abinader. Para que se hagan una idea, Fernández viene a ser una especie de Cristina Fernández a la dominicana… con suerte.

¿A qué viene sacar esto ahora? Sencillamente porque Leonel Fernández la está liando en República Dominicana y va camino de cargarse el sistema democrático, por precario que sea. Trumpismo de manual como se cuenta en este artículo o peronismo caribeño, que es casi peor. Ya saben cómo han terminado todas las repúblicas bananeras o cómo están las cosas en Nicaragua. ¿Qué necesidad tiene Sánchez de ensuciar su imagen al aceptar a personajes como éste por muy ex-presidente que sea? Tiene suerte que la prensa española tiene una cultura baja, incluso los que fardan de conocimientos internacionales (otanistas como mucho), porque es para que aumente la criminalización de juntarse con los peor. En algún caso sí que se junta con lo peor.

La casa sin barrer

¿Fue una reunión a petición de Pablo Iglesias como sucedió con Delcy Rodríguez? ¿Ha surgido motu propio por desconocimiento? ¿Merece el PSOE ver cómo los ocrruptos latinoamericanos entran en su casa con alfombra roja? Le podían haber preguntado a José Bono, cónsul honorario en Albacete nombrado por el actual gobierno, con doble nacionalidad y con asuntos empresariales en aquel país. Ya que le mandan a programas de televisión, evitando dar la cara desde el propio PSOE, le podrían haber preguntado por los casos de corrupción y las intenciones políticas del personaje.

Como el partido está abandonado al culto al jefe pasa lo que pasa. La secretaria de relaciones internacionales se reúne con corruptos y el secretario LGTBi apoya los vientres de alquiler y la ley transgenerista pasando de las mujeres del partido. Una casa sin gobierno, con ceses indiscriminados y cargos puestos por contentar a este o aquel lobby, con un nutrido grupo de palmeros. Para responder a la pregunta, claro que saben con quién se reúnen. Tanto lo saben que han hecho desaparecer de las redes del PSOE el encuentro… pero aquí se lo contamos y les ofrecemos las imágenes.