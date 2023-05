Ryanair condenada por sus abusos laborales durante la huelga de 2019

- Publicidad-

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los Sindicatos USO y SITCPLA, convocantes de la huelga de septiembre de 2019 en Ryanair que tenía como objetivos y reivindicaciones impedir el cierre de las bases de Tenerife, las Palmas de Gran Canarias y Girona y con ello las extinciones de contratos de trabajo anunciadas por la compañía, que afectarían todos los tripulantes que prestaran servicios en esas bases. La dirección convocó al Comité de Huelga a los efectos de llegar a un acuerdo sobre la fijación de los servicios mínimos. La reunión que se celebró el día 23 de agosto finalizó sin acuerdo.

Derecho a huelga de los trabajadores

El Supremo desestima ahora los recursos de casación interpuestos por Ryanair Dac, Crewlink Ireland Ltd y Workforce Contractors Ltd. y confirma la sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Según el fallo, el mismo 28 de agosto la compañía remitió el siguiente correo electrónico interno con una encuesta preventiva para saber qué posición adoptaba cada trabajador ante el conflicto laboral.

El texto era el siguiente: “Encuesta a los auxiliares de vuelo para minimizar el impacto a los pasajeros. Queridos compañeros, como ya sabréis USO y SITCPLA lanzaron la semana pasada una notificación advirtiendo de las futuras huelgas en España el 1,2,6,8,13,15,20,22,27,29. Para poder minimizar el impacto a nuestros pasajeros, necesitamos planificar qué vuelos podemos operar, así que necesitamos saber por adelantado quien va a asistir o quien se presenta voluntario para trabajar en las mencionadas fechas. Esperamos maximizar el número de vuelos con salida y entrada en España para ayudar a nuestros pasajeros y sus familias, muchos de los cuales estarán volando en sus vacaciones de verano”. Y añadía: “Apreciaríamos la respuesta antes del jueves 28 de agosto a las 16:00. Si alguien tiene alguna pregunta o preocupaciones, por favor mandadme un email. Muchas gracias por vuestra ayuda”.

En el cuestionario de Ryanair se daban varias opciones según el día de cada paro: “Por favor marca la opción que se ajusta a ti (…) 1. Tengo el día 1 rosteado para trabajar y pretendo acudir al trabajo. 2. Tengo el día 1 rosteado para trabajar el 1 de septiembre y no tengo intención de ir a trabajar ya que pretendo hacer huelga (si no hay respuesta recibida, se supone que haces huelga). 3. No tengo rosteado el día 1 de septiembre, pero me presento voluntario para trabajar para minimizar los inconvenientes a los pasajeros. 4. Estoy de vacaciones el 1 de septiembre y me presento voluntario para trabajar y minimizar los inconvenientes a los pasajeros”.

Además, un representante empresarial dirigió un vídeo a todo el personal en el que, entre otras cuestiones, se indicaba que “los sindicatos, en vez de trabajar con nosotros, intentan causar más incertidumbre llamando a la huelga y esto solo puede empeorar las cosas. Las huelgas no consiguen nada. Cuando la huelga acaba todo el mundo vuelve a trabajo al día siguiente y todavía tenemos que solucionar el problema. El problema es que esas bases se están cerrando y tenemos que encontrar la manera de preservar el empleo y esto no va a ser solucionado con una huelga”.

Servicios mínimos

Paralelamente, la directora de Operaciones, el 30 de agosto, emitió un comunicado a toda la tripulación ante la huelga “pensada para causar innecesarios problemas a nuestros pasajeros españoles”. Y dio una serie de “consejos”, como que todos los pilotos y tripulantes de cabina deberían presentarse al trabajo como un día normal. “En definitiva, aquella tripulación que acuda a trabajar en las fechas mencionadas percibirán su salario de forma normal”, aseguraba el comunicado.

Y sobre los servicios mínimos, añadía que “aquel tripulante que se niegue a cumplir con este requerimiento obligatorio de proporcionar estos servicios mínimos y acudir a su vuelo programado, será objeto de medidas disciplinarias”. A su vez, “la tripulación que no acuda a su vuelo programado en las mencionadas fechas no recibirá sueldo básico, extras, paga por horas de vuelo o el bono de productividad mensual”. Y prosigue el mensaje: “Por favor, asegúrate de que no contactarás negativamente con ningún tripulante que realice huelga. Tiene libertad de realizar huelga si así lo deciden; incluso si pensamos que están mal guiados y perjudica a nuestros clientes. Esperamos de todos nuestros empleados que mantengan entre ellos un tratamiento profesional y cortés en todo momento, incluso cuando tratamos de resolver estas dificultades”.

Instrucciones a los empleados

Sobre los piquetes, Ryanair advirtió a sus empleados que, “en la entrada de nuestros aeropuertos españoles, la tripulación asignada para operar en las fechas mencionadas deben sentirse libres de aparcar en un estacionamiento de media estancia y enviarnos la factura, o, de forma alternativa, utilizar un taxi, el cual será reembolsado, tanto para llegar como para abandonar el edificio de la terminal. De esta forma ningún huelguista o sus sindicatos podrán intimidar o interferir contigo en la zona de aparcamiento de la tripulación”. La empresa se aseguró también de “tener a nuestra gente en la zona de aparcamiento de la tripulación para asegurar que todos los pilotos y tripulantes de cabina con vuelos asignados puedan acudir libres de amenazas e intimidación”.

Otro “consejo” de la dirección fue: “Si recibes alguna llamada, mensaje de texto, WhasApp, Facebook o cualquier otro mensaje en otro medio en el que sientas que te están amenazando o intimidando, por favor, informa de ellos inmediatamente al mánager de tu base y nos encargaremos de ello en tu nombre. Recuerda, nuestros clientes deben ser nuestra prioridad. Muchos clientes y sus familias vuelven de sus vacaciones de verano, vuelven al trabajo, escuela y nos compete a nosotros intentar que lleguen a su destino con el mínimo de estrés, retraso o cancelación. Si no estás programado para trabajar, pero quieres proponerte voluntario para hacerlo durante tu día libre para ayudar a nuestros pasajeros, por favor, comunícanos en la aplicación”.