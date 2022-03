Rusia toma 400 rehenes en un hospital de Mariupol

- Publicidad-

Las fuerzas rusas tomaron el hospital más grande de la ciudad de Mariupol dos días después de un ataque mortal contra otro hospital. 400 personas han sido capturadas, entre pacientes y personal del hospital, y están siendo tratadas como rehenes, según autoridades locales.

El jefe de la administración del estado regional de Donetsk y jefe de la administración regional cívico-militar, Pavlo Kyrylenko, reveló que el hospital ya estaba en gran parte destruido, pero que los equipos seguían tratando a los pacientes de la forma más segura posible.

Con esta nueva acción de los militares rusos, los rehenes parecen no tener escapatoria posible. Uno de ellos, citado por Sky News, afirma que muchas personas que vivían cerca se vieron obligadas a ir al hospital para ser rehenes. «Es imposible salir del hospital. Hay un bombardeo en el sótano, los vehículos no han podido salir durante dos días. Los edificios altos alrededor están quemados. No, podemos salir».