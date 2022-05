Rusia amenaza con cortar los envíos de cereales a Occidente: «No somos idiotas»

- Publicidad-

El expresidente ruso Dmitri Medvedev declaró este viernes que Rusia reducirá las exportaciones de cereales para proteger su propio mercado y dijo que la «potencial» crisis alimentaria mundial es causada por las «sanciones occidentales».

«A los países que importan nuestro trigo y otros alimentos les irá muy mal sin suministros de Rusia. En los campos europeos, sin nuestros fertilizantes, solo crecerá mala hierba. Bueno, lo sentimos. Ellos tienen la culpa», escribió el diputado.-Presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev.

Medvedev, jefe de Estado ruso entre 2008 y 2012, indicó que ante la situación «Occidente» debería renunciar a la política de sanciones que consideró «infernal».

“Queda demostrado una vez más que estas sanciones infernales no valen un centavo cuando se trata de asuntos vitales, como el abastecimiento de hidrocarburos para calentar las casas y alimentos para alimentar a la gente”, dijo.

Según el exjefe de Estado, Rusia está lista para cumplir plenamente los compromisos pero agregó que «necesita el apoyo de ‘Occidente'».

“Si no, no es lógico: por un lado nos imponen unas sanciones dementes y por otro nos exigen que suministremos alimentos. Esto no puede ser. No somos idiotas. a expensas de nuestro mercado», dijo.