Rural o urbano, el ser o no ser del nuevo ciudadano

Muy pocas cosas positivas puede traer el fin de la pandemia provocada a nivel mundial por la covid-19. Una de ellas es el replanteamiento vital que muchas personas y familias enteras han comenzado a poner sobre la mesa de sus casas: seguir viviendo en la ciudad pese a todos sus inconvenientes o dar el paso y buscar en el entorno rural una nueva vida más plena y apegada a valores más directamente entroncados con la naturaleza y los valores sostenibles de lo rural.

No es fácil la decisión, pero quizá aquí tenga la denominada España vaciada una inesperada solución a un problema estructural y en crecimiento que las autoridades no saben cómo atajar. Rural o urbano, he aquí el ser o no ser del nuevo ciudadano surgido de una sociedad agotada en una competitividad extenuante y tóxica. ¿Qué se busca en lo rural que el ciudadano urbano no tenga a la mano en su día a día?

La pregunta puede parecer superflua y hasta peregrina, pero encierra una intencionalidad clara y directa. La pandemia ha traído consigo una nueva forma de valorar lo importante en la vida y, una vez que se pueda retomar cierta normalidad en el día a día, muchas personas han llegado a la conclusión de que el estrés diario, los horarios agotadores e interminables de trabajo, la vida sedentaria y alejada del contacto directo con la naturaleza y otros males asociados a lo urbano no son precisamente el ideal para disfrutar de una vida plena y saludable. Por ello, el replanteamiento hacia lo rural que muchas familias han comenzado a plantearse redundará en un flujo migratorio impensable hasta prácticamente ayer.

Las instituciones deben redirigir todos los esfuerzos a apoyar el deseo de estas familias que quieren encontrar en el entorno rural una nueva oportunidad más apegada a la naturaleza y la sostenibilidad

La España vaciada tiene aquí una oportunidad inmejorable para recuperar población y, por tanto, nuevas expectativas de desarrollo socioeconómico. Es por ello imprescindible que se articulen a través de las instituciones los mecanismos adecuados de apoyo a estas personas que apuestan de nuevo por una vida rural en detrimento de la que hasta ahora han llevado en las ciudades.

Pese a que tres cuartas partes de nuestro país son zonas rurales, la concentración en grandes núcleos de población de la mayor parte de la ciudadanía han causado un desequilibrio estructural en el desarrollo sostenible de nuestros hábitats y ha provocado directamente un fuerte impacto en el cambio climático. Es esta una nueva, y fundamental, razón de peso para redirigir todos los esfuerzos a apoyar el deseo de estas familias que quieren encontrar en el entorno rural una nueva oportunidad más apegada a la naturaleza y la sostenibilidad. Redundaría sin duda en el bienestar de todos.

Objetivos claros

A partir de estas premisas iniciales, los objetivos comunes son tan claros como asequibles si todos, administraciones y ciudadanos en general, ponemos de nuestra parte en apoyar este reequilibrio entre lo rural y lo urbano, creando nuevas simbiosis totalmente alejadas de los flujos tóxicos que se perpetúan en la actualidad debido a un modelo erróneo de desarrollo.

Por todo ello, en esta pretendida evolución hacia una vida más apegada a la naturaleza y el mundo rural, se necesita un profundo cambio en las políticas públi­cas. Pero no debe quedar aquí el listado de peticiones y requisitos imprescindibles: también se hace necesario un profundo cambio en las dinámicas adquiridas del consumidor actual, con el fin de que a partir de ahora valore otros parámetros como la pro­ducción de proximidad, que sin duda aporta mayor calidad, valores ecológicos y un claro respeto al entorno natural.

Sumando pequeños cambios en nuestro hábitos adquiridos se puede lograr una vida no sólo más saludable sino sobre todo más respetuosa con el medio ambiente, y por tanto se contribuye decididamente a la lucha contra el cambio climático, donde la apuesta por lo rural sin duda tiene mucho que decir hoy.