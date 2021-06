Rufián explica por qué no se sanciona a Ana Botella y sí a Junqueras: «El segundo no tiene a su cuñado en el Tribunal de Cuentas»

- Publicidad-

Elocuente intervención en el Congreso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el que ha tirado por tierra el prestigio que pudiera tener el Tribunal de Cuentas. Así, explica que «puede multar por la cara a cualquier cargo público sin supervisión ni auto ni sentencia judicial». Explica el por qué esta entidad no sancionó a Ana Botella al vender las viviendas sociales a los fondos buitres de Madrid, pero sí a Junqueras. A su juicio, esto ocurre porque «el segundo no tiene a su cuñado en el Tribunal de Cuentas».

Así ha calificado a la entidad como «el chiringuito antidemocrático montado por 40 familias reaccionarias».

Parte de la intervención de Gabriel Rufián en el Congreso.

La gente del PP en el Tribunal de Cuentas

El portavoz de Esquerra, ha recordado quiénes son algunos de los miembros del Tribunal de Cuentas que debieran aportar coherencia y que no dejan de ser ex políticos que a través de puertas giratorias han llegado a esta entidad. Entre ellos, como ejemplo, Rufián ha nombrado a Margarita Mariscal de Gante, ex ministra de Aznar; Ramón Álvarez de Miranda, ex diputado de UCD; Manuel Aznar, hermano del ex presidente, entre otros.

Rufián ha jugado con las palabras para desacreditar a la entidad al decir que «esa institución no se llama tribunal de ajuste de cuentas, se llama Tribunal de Cuentas».

Ha recordado además que lleva más de 15 millones de multas a 40 independentistas catalanes, cuando en los años de Democracia no «había puesto una sola multa a partidos condenados por financiación ilegal».

Lo que preocupa a la gente

Gabriel Rufián ha asegurado al PP, Vox y Ciudadanos que a la gente de este país le importa mucho más dónde tiene que vacunarse que dónde tiene que manifestarse: «He aquí su desgracia. Piensen: ¿cómo se puede vivir en una casa constantemente en llamas? ¿Cómo se puede planificar una vida, gestionar un país en un contexto permanente de conflicto, que es lo que ustedes quieren y buscan?».

El diputado de ERC ha acusado a la derecha de «machacar durante años» a la izquierda del país con «querer convertir España en Venezuela«. Así, manifiesta que «son ustedes los que quieren convertir España en otra cosa: concretamente, en Hungría. En un país gobernado por xenófobos», ha rematado.

Recuerdo para Pablo Iglesias

Gabriel Rufián se ha acordado también del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, en su intervención. Así, ha asegurado que Pablo Iglesias fue uno de los pocos, junto a ERC, que vio lo que realmente era Ciudadanos.

Así ha ironizado sobre la mala situación que vive el partido de Inés Arrimadas y sobre todo sobre sus expectativas de futuro político.