Rubén Buren, director de cine: «Los políticos de arriba siempre favorecen a los grandes capitales, son sus gestores. No les necesitamos»

Ambientada en 1949, rodada en blanco y negro y con la presencia de únicamente personajes femeninos, Maquis, el silencio (CODA) quiere dar voz a las mujeres de la posguerra de una España dividida y recuperar la memoria histórica explorando la insurrección en los montes durante ese periodo. La película es una iniciativa del director y guionista Rubén Buren, bisnieto de Melchor Rodríguez, el llamado «Ángel Rojo», último alcalde del Madrid republicano que salvó de la muerte a 11.000 presos políticos. Tras nueve años de investigación y desarrollo de una narrativa propia en otros formatos como el teatro o la literatura, aparece ahora como una película que quiere utilizar la ficción para hablar de una época olvidada y de un contexto complejo: la rebelión en los montes durante la posguerra y la red de ayuda que se creó entre los guerrilleros y las mujeres de los pueblos.

Esta es la historia de tres mujeres que buscan la felicidad, cada una a su manera. Pilar, Adela y Sagrario, interpretadas por Paloma Suárez, Zaida Alonso y Fátima Plazas, representan a tres generaciones de mujeres víctimas del silencio y la guerra civil. Mientras en el monte los guerrilleros mantienen una lucha a muerte contra los guardias civiles y esperan la llegada de los americanos -cada vez con menos moral-, en el llano Adela, que quiere luchar contra el nuevo sistema, les sirve de enlace y lleva una doble vida en casa de su suegra Pilar, que ha perdido a su marido y a su hijo en la guerra y lo único que quiere es dejar de sufrir. Sólo le queda en el mundo su hija Sagrario, una joven que quiere salirse del camino prefijado que les toca a las de su clase. Las tres entrarán en conflicto cuando las circunstancias de la lucha guerrillera las lleven a tomar terribles decisiones.

Hoy hablamos con Rubén Buren, su director, porque, además del éxito de Maquis, este estreno tiene una importante carga social. Buren es un artista multidisciplinar, puesto que ha destacado en la creación de obras teatrales que han sido estrenadas tanto en España como en otros países, también ha tenido una importante actividad en la creación musical, donde ha llegado a actuar junto a Luis Pastor, José Antonio Labordeta, Chicho Sánchez Ferlosio, Rafael Amor o Javier Krahe, entre otros. En Diario16 es el autor de la viñeta semanal donde el protagonista es Karabanchel Dog.

La semana que viene se estrena en salas su película Maquis, ¿es el final de un largo camino o el comienzo de un nuevo viaje?

Es un nuevo viaje, el de volver a los tiempos en los que usaba el trabajo artístico para fines sociales. Cuando era cantautor o humorista trabajamos muchas veces para mejorar la vida de los presos, las huelgas, Sintel, los vecinos, etc. Para mí es como cerrar un círculo, hacer que Maquis sea una canción más que sirva para Las Colas del hambre en estos tiempos tan raros que estamos viviendo. Son solo siete días, pero es por una buena causa. De alguna manera me siento como si fuéramos al teatro a hacer un bolo. Todo está cambiando mucho, pero ir al cine sigue teniendo esa poesía de compartir las emociones, que tanto necesitamos ahora.

La recaudación de «Maquis» va destinada en su integridad a las Colas del Hambre

Maquis, ¿es una película de Memoria o de reivindicación del papel de las mujeres durante la posguerra?

¿Qué es la memoria en tiempos de reinvención histórica?, la derecha parece revisitar los viejos imperios y blanquear las dictaduras y la izquierda quiere maquillar sus propios desmanes y disputas internas y a veces se convierte en censor social desde las redes. La memoria actual es selectiva, es una pena, no es memoria, es solo emoción, como ser de un equipo de fútbol. Sin pensamiento crítico, solo hay pensamiento mítico, y eso solo nos lleva a la gilipollez social. Ya no queremos ni dialogar, ni negociar con el que no piensa como yo. Y, aunque nos joda o no, todos conformamos esta sociedad y debemos hacer por entendernos. Maquis trata de homenajear a nuestras abuelas y yo tuve una anarquista y una que dejó los hábitos para casarse con mi abuelo. Cada una me enseñó cosas buenas y malas, pero sobre todo a ser consecuente con la propia dualidad personal. La mujer de la posguerra perdió todo, las de un lado y las de otro, las enclaustraron después de la tímida luz republicana y anarquista y las vistieron de negro, condenadas al silencio.

En un momento en el que se está debatiendo la Ley de Memoria y de los pasos atrás de determinados partidos de izquierda, ¿es su película un recordatorio del sufrimiento de las víctimas del franquismo?

¿Todavía hay partidos de izquierda? Es imposible habilitar una ley de memoria que guste a todos, porque nadie reconoce sus miserias. El franquismo fue un tiempo miserable, lleno de muertos y represión, es casi cómico que haya gente que lo quiera recordar como algo positivo. Claro que hay recordar a las víctimas, fueron 40 años de víctimas. Pero hay que ser serios, el comunismo que propuso el PCE en la guerra no fue inmaculado, fue terrible. Construyamos desde el aquí y el ahora, desenterrando las fosas y dando paz a nuestro pasado. Negar las fosas, negar las víctimas, es querer que siga la herida abierta. Toda familia tiene heridas que hay que cerrar para continuar juntos. ¿O es que en tu familia todos tenéis los mismos pensamientos políticos? En la mía, no.

Maquis ha sido hiper premiada tanto en España y en varios países, Estados Unidos incluido. ¿Qué valoración hace de que una película tan reconocida haya tardado tanto en ser estrenada en salas? ¿Tan incómoda es para mucha gente?

[Ríe] Llevo tanto tiempo recogiendo reconocimientos de mis obras de teatro fuera de España que ya me he acostumbrado a que aquí no me hagan ni caso. Respuestas como: ¿puedes hacerlo comedia?, ¿pero una peli solo de mujeres?, ¿salen actrices famosas?… En general, mi visión no gusta mucho, porque hablo siempre de los grises y eso no gusta mucho aquí. No hay más que escuchar el desastre de Congreso de los Diputados, improvisando leyes y discursos por la corriente que lleve esa día Twitter. Hemos tenido suerte, incluso en un momento difícil como este, Maquis ha tenido muchos premios en festivales y encuentros internacionales. Lo de las salas de cine es complicado ahora con el maldito virus. Decidimos estrenarla en salas por el tema de colaborar con Las Colas del Hambre del barrio, con los que había empezado a hacer un documental. Pensamos en llevarla a centros culturales para juntar comida y fila cero, pero luego la gente de los cines de La Vaguada se metió de lleno en el proyecto. Son gente increíble que vive por y para el cine, no solo para el comercial, y muy concienciados con los problemas del barrio. Patricia Edeline, desde el primer momento quiso ponerse la camiseta y apostar por el proyecto. Son siete días en lo que hay que recolectar dinero y comida, si hay gente que no puede ver la peli que se acerquen a dejar productos.

Toda la recaudación va a ir destinada íntegramente a las colas del hambre de Aluche y Barrio del Pilar, en Madrid, ¿por qué? Cuénteme cómo se va a gestionar esta acción…

El estreno de la película será el viernes 10 de diciembre a las 20.00 de la tarde en los Cines de La Vaguada, allí estaremos todo el equipo de la película y el equipo de voluntarios de las Colas del Hambre. La película se proyectará hasta el 16 de diciembre en ese mismo cine, por lo que podrán ir a verla también toda esa semana y aportar también productos a las colas. Maquis ha declinado cualquier ingreso de taquilla, destinando su recaudación a las colas del hambre, además todo el equipo de maquis ha elegido abonar su entrada. Las entradas para el estreno se pueden comprar desde ya AQUÍ.

¿Y si la gente no puede ir?

Si la gente no puede, o no quiere, venir al cine, pero le apetece ayudar, hemos habilitado una fila cero, que es una manera de aportar a las Colas Del Hambre. El dinero que se recaude irá destinado a las asociaciones. El número de cuenta como fila cero (IBAN: ES70 0128 0056 5401 0005 5235), cualquier aportación irá a las Colas del hambre de Aluche y el Barrio del Pilar. La cuenta se acaba de abrir y se cerrará el 31 de enero, con el consenso de las asociaciones, la productora de la película y la dirección del cine de La Vaguada. El concepto de las aportaciones debe ser: #maquisconlascolasdelhambre. Cuando se cierre todas las partes tendrán el pliego de movimientos de la cuenta. Respecto a los productos que necesitamos son: (Entre otros) Aceite, Arroz, Gel y Champú, Harina, Latas de conserva (atún, sardinas), Leche Entera, Lejía y productos básicos de limpieza, Lentejas y legumbres, Pañales tallas 4, 5 y 6, Pasta de dientes, Potitos, Sal, etc. Y se podrán dejar en el mismo cine los días de proyección, y serán recogidos por los voluntarios de las asociaciones. Sería muy interesante que, aparte de comprar la entrada, llevásemos todos algún producto de los que se detallan en la lista.

¿Nuevamente la cultura tiene que hacer el trabajo que le correspondería a los políticos?

Vente a echar un vistazo los sábados por la mañana al reparto de comida y se te disipan las dudas en un momento. Son malos tiempos y vienen peores. Si la cultura no está para esto, pues no sé muy bien para qué estamos. Nos hemos acostumbrado a hacer de la queja una conciencia nacional, ver los problemas de fuera y no mirar a lo de al lado. Aquí pasan cosas, hay mucha pobreza en Madrid, en mi barrio. Conozco políticos de base que intentan hacer cosas maravillosas, incluso he hablado con ellos para el documental y son buena gente. Pero los de arriba siempre favorecen a los grandes capitales, son sus gestores. No les necesitamos, debemos recuperar la fuerza que tenían en los 70 y 80 las asociaciones vecinales. Me he criado en Aluche y Carabanchel, aquí nadie viene a hacer nada nunca. ¿La guerrilla del Maquis?, la verdadera guerrilla la he visto estas semanas en las asociaciones de Apoyo Mutuo de Aluche, en el AVA, o en la Asociación Vecinal La Flor o la Piluka, del Barrio del Pilar. Pero yo siempre abogo por el diálogo, porque esto no se trata de ideas políticas, ni partidos: ¡Políticos, vecinos, venga, venid a echarnos un cable! ¡Necesitamos de todo, solo somos alrededor de 1.000 familias que no tenemos curro y solo queremos comer, pagar la luz y ver un futuro para nuestros hijos!