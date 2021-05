Las primeras 24 horas de Pablo Iglesias fuera de la política han tenido momentos de rosas y espinas ante las reacciones de propios y extraños. Las redes sociales han ardido, con una entrega incondicional de sus millones de seguidores, que lo llegan a santificar, junto a la elegancia de mensajes de políticos como Iñigo Errejón, el silencio de Moncloa o de los ministros socialistas del Gobierno del que ha formado parte, y el mal gusto de la derecha y la ultraderecha.

Quizá nada que no esperara Iglesias y su gente, salvo el caso de la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Que ayer declaraba que «desde hace un tiempo, Iglesias no estaba haciendo la política que la sociedad exigía».

Desde Compromís Joan Baldoví le dedicaba una bonita despedida en twitter, igual que desde ERC o Bildu, entre otros.

Desde el PP y Vox le pide que cierre la puerta al salir, recordando una frase que él dedicó en el congreso a un diputado de Vox; muy diferente a lo que hiciera el Pablo Iglesias con una elegante despedida en twitter cuando Mariano Rajoy dejó la política.

Especialmente cariñosas sus ministras, entre las que se encuentra su propia pareja, y muy emotiva la vicepresidenta de UP, Yolanda Díaz:

Pablo, hace ya muchos años que te dije que estabas cambiando la historia de este país. Ha sido y es un orgullo estar a tu lado.



Grazas, meu amigo. Quérote. pic.twitter.com/oQQ8zZHZf3 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 4, 2021

Mientras, el diputado de Más País Íñigo Errejón ha alabado la labor “fundamental” y “decisiva” de Iglesias en la política española, y además ha condenado el “acoso personal” al que está siendo sometida toda su familia.

“Voy a decir una cosa que es obvia, y es que Pablo Iglesias ha desempeñado un papel fundamental en la política española y en el cambio político en España”, ha comenzado señalando el líder de Más País.

Errejón le ha deseado a Iglesias “lo mejor en esta nueva etapa”, antes de lamentar que el líder de Unidas Podemos “ha sufrido un acoso personal intolerable que debe cesar de inmediato, que debería haber cesado hace mucho tiempo”.

Chivo expiatorio

Siete años y un final como chivo expiatorio, según el mismo reconocía la noche del miércoles, recogen una intensa y breve vida política del hombre que dejó por voluntad propia la vicepresidencia del Gobierno, que tanto reclamó, antes de llegar a las más altas instituciones del estado. El mismo que consiguió con Podemos entrar con una inesperada e intensa representación en Europa y que en sus primeras elecciones generales alcanzó los 69 escaños.

Después llegaría la coalición con IU y un Vistalegre II que acabaría con la ruptura con Iñigo Errejón, que crearía su propio partido político, Más Madrid. Justo la opción política de la izquierda con Mónica García al frente, que más votos ha tenido en el bloque progresista.

El chalet de Galapagar, no porque no tenga derecho, sino por su incongruencia con respecto a declaraciones anteriores con respecto a los políticos que viven en este tipo de viviendas, le costó a Iglesias y su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, un varapalo en su imagen de gran calado incluso entre su electorado.

A esto se ha sumado la parte más fea de la carrera política: ha sido diana de insultos, amenazas, bulos y escarches, estos últimos día a día en los últimos dos años.

Madrid no ha querido a Pablo Iglesias que ha optado de forma mayoritaria, incluso en los barrios y municipios humildes de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso.

Aún así abandona después de haber subido tres escaños con respecto a las autonómicas de Madrid del 2019 y de evitar, con su presencia, que Unidas Podemos no consiguiera representación en la comunidad.