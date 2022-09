Roger Waters (Pink Floyd) escribe una carta abierta a Putin

- Publicidad-

Uno de los fundadores de la banda Pink Floyd, Roger Waters, ha escrito una carta abierta al presidente ruso Vladimir Putin, en la que pide garantías a Rusia respecto a su expansión en el Donbás y Crimea, y que confirme que «nunca invadirá a nadie».

Su texto ha sido publicado en su perfil de Facebook, al igual que ha hecho anteriormente, dirigiéndose, por ejemplo, a la esposa del actual presidente de Ucrania, Zelenskiy.

A continuación le ofrecemos la versión traducida de la carta:

Recientemente, he estado leyendo comentarios en las redes sociales preguntando por qué le escribí a la Sra. Olena Zelenska pero no al Sr. Vladimir Putin. Muy buena pregunta, me alegro de que me hayáis hecho esta cuestión. Aquí está:

Carta abierta de Roger Waters a Vladimir Putin

Estimado presidente Putin: desde que la Federación Rusa invadió Ucrania el 24 de febrero de este año, he tratado de usar mi pequeña influencia para alentar un alto el fuego y un acuerdo diplomático que aborde las necesidades de seguridad tanto de Ucrania como de la Federación Rusa. En ese empeño, he escrito dos cartas abiertas a la Sra. Olena Zelenska, la esposa del presidente de Ucrania. Estas cartas están disponibles en Internet.

Cada vez me piden en más ocasiones que le escriba a usted también. Así que aquí va.

En primer lugar: ¿le gustaría ver el final de esta guerra? Si respondiera y dijera «Sí, por favor», haría las cosas mucho más sencillas.

Si saliera usted y dijera: «Además, la Federación Rusa no tiene más intereses territoriales más allá de la seguridad de las poblaciones de habla rusa de Crimea, Donetsk y Lugansk». Esto también ayudaría.

Digo esto porque conozco a algunas personas que piensan que usted quiere invadir toda Europa, comenzando con Polonia y el resto de los estados bálticos. Si lo hace, váyase a la mierda. Es mejor que todos dejemos de jugar el juego desesperadamente peligroso del arma nuclear con el que los halcones de ambos lados del Atlántico parecen tan cómodos. Sí, volaros el uno al otro y al mundo dejadlo hecho en pedazos.

El problema es que tengo hijos y nietos, al igual que la mayoría de mis hermanos y hermanas en todo el mundo. Y ninguno de nosotros disfrutaría de ese resultado.

Entonces, por favor, Sr. Putin, complázcame y garantícemelo.

Y volviendo a la mesa, si he leído correctamente sus discursos anteriores, ¿le gustaría negociar un estado de neutralidad para la vecina y soberana Ucrania? ¿Es esto correcto?

Suponiendo que tal vez pudiera negociarse, tendría que incluir un acuerdo absolutamente vinculante para no invadir a nadie nunca más. Lo sé, lo sé, EEUU y la OTAN invaden otros países soberanos en un abrir y cerrar de ojos, o por unos barriles de petróleo, pero eso no significa que usted deba hacerlo también. Su invasión de Ucrania me pilló totalmente por sorpresa, fue una atroz guerra de agresión, provocada o no.

Cuando la Sra. Zelenska me respondió a través de Twitter, me sorprendió y conmovió mucho. Si me respondiera, lo respetaría enormemente y lo tomaría como un paso honorable en la dirección correcta hacia una paz duradera.

Sinceramente,

Roger Waters».