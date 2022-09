Rita Maestre: “No es verdad que Madrid premie a quien más trabaja, premia a quien más tiene”

- Publicidad-

Si durante los dos primeros años de la pandemia, Madrid había acaparado todos los focos mediáticos por los incesantes enfrentamientos de Isabel Díaz Ayuso con el gobierno central encabezado por Pedro Sánchez, en lo que va de año, los sonados y polémicos casos de un espionaje contra la presidenta de la Comunidad, gestado en el seno del consistorio de la capital o de los sobrecostes en la contratación de mascarillas a empresarios y la retirada de las banderas LGTBI de los balcones de los grupos de la oposición, han convertido al ayuntamiento de Madrid, y particularmente a su alcalde, José Luis Martínez Almeida, en el epicentro de la vida política de la región.

En el inicio del presente curso político que, sin duda, estará marcado por las elecciones municipales y autonómicas de mayo del próximo año, hoy ofrecemos la entrevista a la líder de la oposición en la capital, Rita Maestre.

En la entrevista concedida a Diario16, la portavoz de Más Madrid valora, entre otros asuntos, el actual gobierno de PP y Cs en el consistorio madrileño; se pronuncia sobre los polémicos hechos que salpicaron muy de cerca al alcalde Martínez Almeida y, reflexiona sobre los problemas reales de la ciudad exponiendo las posibles soluciones propuestas desde su formación.

El gobierno PP-Cs y Vox

Cuando a Maestre se le pide que haga una valoración de los últimos tres años del gobierno municipal afirma que “En estos tres años de Almeida y Villacis ha habido muchas polémicas, muchos conflictos de partido, ha habido mucho choque y confrontación con el Gobierno de España pero no ha habido una transformación real, palpable, cotidiana, que la gente note en su calle, en su casa, en su parque y en su bolsillo que venga del Ayuntamiento de Madrid”. Minutos más tarde, se muestra aún más categórica al sentenciar que “Es una legislatura perdida para Madrid, son años perdidos que vamos a tener que recuperar muy rápidamente en la siguiente legislatura, ni en el transporte público, ni en las escuelas infantiles ni de limpieza ni de orden en las calles, ni en el impuso al pequeño comercio se ha visto un cambio sustancial ni en un barrio en particular”

Consultada sobre algunos asuntos publicados en Diario16, Maestre se muestra tajante “Es un gobierno que ha cuidado poco a los servicios sociales. Por ejemplo, ahora están en huelga los trabajadores de los centros de atención a la infancia que cuidan a la población más vulnerable de Madrid pero que están en huelga porque sus condiciones laborales y salariales no han mejorado desde el año 2015, un gobierno muy poco cuidadosos con una parte de la platilla municipal que sufre condiciones laborales completamente indignas. Desde luego es un sector especialmente importante y vulnerable como para que esté en manos de un fondo que primero es chino que liego lo vende a uno francés que no tiene ningún interés por el servicio que se presta ni por las condiciones de vida de sus trabajadores que lo prestan”.

En este sentido, Maestre marca distancias con el alcalde y propone un cambio de modelo en caso de acceder al gobierno municipal en las elecciones del próximo año “Hay determinados servicios que tiene que volver a gestionarse de forma pública y Almeida ha tenido una oportunidad especial para hacerlo puesto que lleva gobernando Madrid sin regla de gasto y con la eliminación de reglas presupuestarias que han estado vigente durante muchos años, que le permiten invertir y contratar mucho más que los gobiernos anteriores”. Asimismo, señala que la “remunicipalización” de determinadas actividades no puede llevarse a cabo discrecionalmente “Hay que plantearse con planificación, con cabeza de qué manera cómo una parte de esos servicios externalizados vuelven paulatinamente a gestionarse de forma pública pero también hay que destacar que , cuando hay una contrata , una contratación externalizada, el Ayuntamiento de Madrid sigue siendo el principal responsable de la planificación, del diseño y de la ejecución de ese pliego de condiciones y de ese contrato”

En este punto de la entrevista, sale a colación el fallecimiento de un operario de limpieza debido a las fuertes olas de calor que azotaron este verano a la capital: “Este trabajador falleció con un escudo del Ayuntamiento de Madrid en su uniforme. Me pareció cruel que el alcalde de Madrid se lavara las manos y le apartara del conjunto de trabajadores municipales… Por supuesto que era un trabajador municipal, sino por qué llevaba el escudo de nuestra ciudad mientras limpiaba las calles de Madrid con el presupuesto de nuestra ciudad. La responsabilidad del ayuntamiento sigue estando cuando hay una contrata o un servicio externalizado”, afirma Maestre.

Asimismo, sobre esta cuestión la líder de la oposición en la capital recuerda que “De hecho yo misma le he exigido a Almeida, por ahora sin que haga nada al respecto, es que después de esta desgracia en el sector de la limpieza diaria, tome la delantera en vez de ir arrastrando los pies como va a todos los problemas de Madrid e implemente los protocolos específicos para la limpieza diaria, para el mantenimiento de jardines, calles, para los policías municipales, bomberos, para todos los servicios que se prestan en la vía publica sin adaptación de sus condiciones de trabajo al escenario de olas de calor extremos de casi dos meses en Madrid”.

El problema de la vivienda

Una de las mayores preocupaciones actuales de los madrileños es el acceso a la vivienda: Madrid es junto con Barcelona una de las zonas más tensionadas del mercado del alquiler y donde el pago del mismo puede alcanzar hasta el 80 por ciento de los ingresos de las familias.

Sobre este tema, de especial interés para su formación, Rita Maestre dispara rotundamente contra el alcalde y la presidenta regional. “No es verdad, como hacen gala Ayuso y Almeida, que en Madrid sobrevive el más fuerte o quien más trabaja. Aquí hay mucha gente que trabaja mucho y se pasa 40 años sin poder comprarse una casa, o que trabaja mucho y se pasada dos horas y media en transporte público para ir a trabajar. No es verdad que Madrid premie a quien más trabaja… premia, en general, a quien más tiene, de partida. Es una ideología tremendamente injusta”.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid no pierde la ocasión de marcar distancia con ambos “Mientras Ayuso y Almeida juegan a ser los chicos malos de la derecha, a mí me importa que la gente sigue sin poder irse de casa de sus padres a los 30 años y a los 45 tienen problemas para vivir en un piso con sus dos hijos. O gente mayor que tiene problemas para pagar el alquiler con la pensión que le queda. Y ese es el problema de Madrid”

Para Maestre, la tensión en el mercado del alquiler que afecta a la capital y a la que define como un “problema grave y crónico” tiene su origen en que “Durante varias décadas en Madrid no solo no se construía vivienda pública sino que la que se construía se hacía con dinero público y después desaparecía del parque público de vivienda. Más de 20.000 viviendas se fueron vendiendo entre los años 90 y 2010-2011. Es decir, Madrid tiene un patrimonio público de vivienda prácticamente raquítico que lo aleja de cualquier ciudad europea”.

Asimismo, la portavoz de Más Madrid recalca que los problemas se han agravado en los últimos tres años puesto que “Almeida llegó al gobierno prometiendo 15.000 viviendas en una legislatura. La realidad es que ahora tiene en marcha 2.800 la mayor parte de las cuales vienen de la etapa anterior, es decir, que él se encontró a la empresa municipal ya construyendo más de 4.000 viviendas que son las que esta terminando en esta legislatura y nada más”

Tras criticar la política habitacional del actual consistorio, Maestre desgrana las propuestas de su formación para revertir la actual situación y las centra en tres cuestiones: tope de precios, construcción de vivienda pública y planificación urbanística y desarrollo de servicio sociales:

“Hay que poner topes al precio de la vivienda en determinadas zonas de Madrid, de indicadores de precios, de medidas objetivas que establezcan un precio limite, que sean de referencia para inquilinos y propietarios. Eso pasa en ciudades europeas y no se hunde el mercado, no desaparece la vivienda, no pasa más que se garantiza el derecho a la vivienda que es un derecho constitucional”.

“También hay que construir vivienda pública en régimen de alquiler de forma directa a través de la agencia municipal de la vivienda pero también, como en Barcelona a través de cooperativas con derecho de uso. Hay que favorecer siempre que tenga un sentido, la construcción de barrios nuevos, pero eso sí, con cabeza y aprendiendo de los errores anteriores. No tiene ningún sentido planificar centenares de miles de viviendas en barrios que no tienen acceso a ningún servicio público, que no tienen transporte público, que no están conectados con el resto de la ciudad y en los cuales los únicos que hacen caja son las constructoras y el ayuntamiento. Con la generación de un barrio nuevo, la gente se compra allí su casa, tienen una casa pero lo que no tienen es un barrio porque no hay metro, no hay autobuses, no hay escuelas infantiles, no hay centro de salud. Llevamos arrastrando aun los problemas de las construcciones de los años 90 y 2000, todo el norte de la ciudad y en el Ensanche de Vallecas, también el PAU de Carabanchel, El Cañaveral, en Vicálvaro, que son barrios que llevan esperando 10-15 años algo tan básico como un centro de salud”.

Sobre espías y mascarillas

El espionaje a la presidenta Díaz Ayuso, gestado desde la órbita del ayuntamiento de la capital, junto al sobrecoste en la contratación de mascarillas a empresarios cercanos al alcalde abrieron telediarios y coparon horas de tertulias y artículos en la prensa escrita y digital.

Para Maestre, “es evidente que en la contratación del ayuntamiento había empresarios de primera y de segunda. Los de primera, solo con una llamada o con correo electrónico recibían la llamada del alcalde de Madrid, fueron los que se llevaron los mejores contratos a cambio de un servicio pésimo, como suele suceder con los gobiernos del PP, había empresarios Vips y otros que no eran Vips. Los no Vips se quedaron fuera de los contratos públicos y, los Vips llegaron hasta el final y en el camino se quedaron con varios millones de euros del contribuyente madrileño sin que el Partido Popular de Almeida hiciera nada para recuperarlo. En mi opinión existen responsabilidades judiciales pero también políticas que alguien tiene que asumir”.

Sobre los espías, Maestre se manifiesta categórica: “Una comisión de investigación ha dictaminado con una mayoría aplastante que el ayuntamiento hizo todo lo posible para obstaculizar esa comisión para saber qué había pasado y además se produjeron intentos desde dentro del ayuntamiento para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en medio de la guerra fratricida entre Ayuso y Casado, en la que Almeida fue una de las piezas principales como portavoz de Casado. Queda claro que se utilizaron recursos, no solo dinero. Tiempo, instrucciones, espacios del ayuntamiento de Madrid para una pelea interna del PP de espías y chantajes entre unos y otros”

La líder de Más Madrid en la capital concluye que “Esta legislatura ha estado mucho más marcada por las polémicas, por los conflictos del PP y, sobre todo, los líos de Almeida por ser alguien dentro del PP, que por la gestión”

Polémica retirada de banderas LGTBI

Sobre este asunto espinoso que sacudió a la política del consistorio en las últimas semanas del curso político previo a las vacaciones de verano, Maestre recuerda que “Esta deriva judicial empezó porque Vox llegó al Pleno del Ayuntamiento solicitando la obligación de retirar las bandera LGTBI de los balcones. Hay que recordar que Almeida votó a favor de la retirada a pesar de que se ponga ahora, una vez más de perfil. Una de las cosas que caracteriza al PP de Almeida es que es bastante cobarde, no tiene voluntad de defender sus propias ideas, las hace callando, votó a favor de la retirada de las banderas pero no dijo nada”.

Por otro lado, Rita Maestre resalta que “cuando el gobierno de Almeida fue llamado a responder en ese plazo judicial, no nos avisó a los grupos políticos para que pudiéramos defendernos. Y tampoco, que es más importante todavía, ha corrido con las mismas prisas a recurrir ese auto de medidas cautelarísimas: en menos de 24 horas, Almeida fue a quitar las banderas LGTBI en una escena que en estos momentos solo se ve en países como Polonia o Hungría. No hay ciudades europeas donde un gobierno mande a retirar de un balcón banderas LGTBI “

En este punto de la conversación, Maestre añade que “las banderas no solo son un símbolo de los derechos LGTBI, sino un símbolo general casi universal contra los tiranos y totalitarios” y acto seguido, arremete contra el alcalde madrileño: “ Y en esa división, en esa diferencia, en la que si hay valores, si hay principios, es importante saber en qué lado se está, en esa confrontación de modelos, de ciudades para unos pocos o ciudades para todos, Almeida ha elegido estar del lado que quitan las banderas que representan los derechos de todos”.

“Almeida nos coloca en una lista terrible y por eso con más razón que nunca hay que volver a colocar a Madrid en los rankings de las ciudades que avanzan por la libertad, no en los países que dan pasos atrás”, remata la líder de Más Madrid.

Elecciones autonómicas y municipales

Sobre la coincidencia del curso político con el proceso electoral que tendrá lugar en mayo del próximo año, Maestre responde que “Empezamos el curso político con mucho optimismo. Ceo que las formaciones políticas que queremos cambiar las cosas tenemos la responsabilidad de generar confianza y certezas y en el caso de Madrid, es que es posible y así lo dicen tanto las encuestas como una irada honesta a la política madrileña”.

“Es evidente que en 2023 habrá dos opciones de gobernar la ciudad: el PP o Más Madrid. Tenemos por delante un año de muchísimo trabajo, como los años anteriores, en el que no vamos a dejar de hacer lo que hemos estado haciendo, muy de calle, de barrio, de recorrer la ciudad constantemente, mañanas y tardes de la semana y también de los fines de semana. Y creo que así hemos consolidado una alternativa progresista en Madrid, y cómo vamos a hacerle frente a lo que si no será un gobierno de no solo el PP, sino también de la extrema derecha que convertiría Madrid ya del todo en una excepción europea”

Las izquierdas

Consultada sobre la situación de la izquierda en la región, Maestre lo dejan claro “las ideas progresistas de una ciudad y una comunidad más justa y más igualitaria, más sostenible, están agrupadas en Más Madrid que vienen de la lucha sindical, del trabajo vecinal, del feminismo, del ecologismo”

Desde la experiencia reciente de las elecciones andaluzas del pasado mes de junio insiste en que “Lo importante no son los partidos, son las políticas, las propuestas. Y desde Más Madrid estamos haciendo oposición, tanto Mónica García como yo, a Almeida y Ayuso pero con propuestas en las calles y en los barrios”.

En este punto se demuestra abierta a acoger a nuevos miembros, a colaborar con otras formaciones pero poniendo de relieve el rol de Más Madrid como vertebrador de la izquierda “porque nos lo hemos ganado a pulso: hemos hecho un trabajo de hormiguitas, por el que nadie daba un duro al inicio de esta legislatura y en 2019 las encuestas decían que hasta desaparecíamos del Ayuntamiento de Madrid”.

“Tres años después, no solo somos las jefas de la oposición, somos las jefas de la alternativa” remata en una afirmación en la que reclama su rol preponderante en la política madrileña para ella y para su compañera de la Asamblea, Mónica García.

Sobre confluencias con otras formaciones resalta que “Las sopas de siglas artificiales que no vienen de un trabajo político previo y que no tiene una protección de futuro después de las elecciones, no tienen mejores resultados electorales” para recordar nuevamente lo ocurrido en Andalucía “eran un intento artificial y de última hora y la gente lo sabe”

Más Madrid, la oposición al PP

En relación al PP, Maestre vuelve a marcar diferencias tanto en el fondo como en las formas “Frente a un PP que utiliza malos recursos de todos para su propio beneficio personal y de partido, hay ahora en Madrid una fuerza política que ha irrumpido con mucha fuerza, que es la oposición real al PP. Más Madrid es una fuerza centrada en Madrid, que es una diferencia muy importante… Los madrileños perciben que Madrid no es una pieza más de un tablero de juego. Madrid es el centro de nuestra actividad política. Somos defensores de los intereses de Madrid, nos centramos en los problemas reales de Madrid huyendo del ruido en el que tanto gana la derecha cuando consigue arrastrar el debate político”

“¿Ayuso de qué prefiere hablar? ¿Cuándo está cómoda? Cuando se trata de hablar o de insultarse con Sánchez o no sé con qué otro Ministerio y de esa guerra de titulares grandes o grandilocuentes”

Por el contrario, se pregunta retóricamente “¿Cuándo no está cómoda? Cuando se habla que en el centro de Salud de Abrantes tiene un médico y un pediatra desde hace más de dos años, cuando las urgencias e los centros de salud están cerradas o de que en Valdebebas siguen esperando un colegio público desde hace 15 años. En ese momento, se ponen nerviosos”

Recado para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

Si bien no integra el gobierno de coalición, su partido en el Congreso ha apoyado la mayor parte de las iniciativas legislativas del gobierno de coalición Psoe-Podemos que Maestre pone en valor “El Gobierno de España ha tenido una agenda legislativa muy intensa en estos años con victorias en términos de derechos civiles, derechos sociales pero creo que debe huir del triunfalismo y de una confianza excesiva en los datos macroeconómicos: hay mucha preocupación a nivel de familias, en sus bolsillos. Es un problema que tiene que hacerse cargo el gobierno progresista”

“Es evidente que si actualmente gobernaran Feijóo y Abascal no se habría subido el salario mínimo, no se habría acordado una reforma laboral, no se hubieran revalorizado las pensiones… Estarían haciendo lo que hizo el PP en la anterior crisis: austeridad, recortes y contención del gasto público y Feijoo lo dice”, recalca.

Sin embargo, Maestre aprovecha la entrevista para, por un lado, marcar un perfil propio y, por otro, dar alguna que otra recomendación al gobierno de coalición al afirmar que “A mí me gustaría ver a ese gobierno de España explicando lo que hace en cada barrio de Madrid como Más Madrid se pasa las mañanas y las tardes explicando lo que quiere hacer en la ciudad y en la Comunidad de Madrid”

Autocrítica

Las “sugerencias” al Presidente del Gobierno y a la vicepresidenta segunda pueden tener origen en que, tras cuatro años de gestión con la exalcaldesa Manuela Carmena, no pudo revalidar mandato, pese a haber ganado las elecciones, por el pacto entre PP-Cs y Vox.

“La política no es solo gestionar, es explicar y movilizar a las personas para las que estás trabajando. Quizás en el gobierno anterior pecamos con la idea de que las muchísimas cosas que estábamos haciendo en Madrid se iban a explicar solas”