Rita Maestre apuesta por la salud mental de los jóvenes con planes de prevención de los suicidios

Rita Maestre pone el foco en la salud mental de los jóvenes: planes de prevención del suicidio y trastornos alimenticios y coles con psicólogos. El portavoz municipal de la campaña para las municipales de Más Madrid, Edu Rubiño, ha detallado hoy el programa para prevenir, atender y cuidar la salud mental de los niños y jóvenes. Por que para su candidata es urgente actuar ya: el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España.

Rita Maestre apuesta por más psicólogos en las escuelas

Cuando sea alcaldesa, Rita Maestre implementará un plan para prevenir el

suicidio en Primaria y Secundaria; otro para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria; habrá dos psicólogos en cada cole e instituto de la ciudad y se rehabilitarán los centros municipales de salud mental más deteriorados

Edu Rubiño ha subrayado que la salud mental es un derecho, no se trata solo de ir a terapia o de medicamentos, sino de invertir en recursos y apoyar desde las administraciones.

Hay que prevenir los suicidios

El lugar en el que vivimos también marca nuestra salud mental. “Está claro que cuando se diseñan los servicios públicos, la movilidad, la vivienda, la cultura o el comercio de la ciudad también se está decidiendo cómo va a ser la salud de las personas que viven en Madrid”, ha asegurado Edu Rubiño

Un plan municipal para prevenir el suicidio en Primaria y Secundaria, dos psicólogos en cada colegio y en cada instituto, Plan de Acción para la Prevención de Trastornos de la Conducta Alimen­taria, con especial atención a niños y jóvenes, y rehabilitación de los centros sanitarios de distrito más deteriorados.

Plan de Acción para la Prevención de Trastornos de la Conducta Alimen­taria

Estas son las líneas fundamentales sobre las que la próxima alcaldesa de Madrid, Rita Maestre, trabajará desde Cibeles para prevenir, atender y cuidar la salud mental. Su portavoz de campaña y candidato municipal de la lista de Más Madrid, Edu Rubiño, ha detallado hoy el proyecto que implementarán a partir del 28 de mayo: “La salud mental es igual de importante que la salud física, hacen falta medidas, recursos y apoyo a nuestros jóvenes y la mano tendida que no han tenido con Almeida la van a tener con Rita Maestre”.

Somos el segundo país de Europa con peor salud mental

En un momento en el que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España y cuando el 75% de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años, según la OMS, las instituciones públicas no pueden estar de brazos cruzados. “Somos el segundo país de Europa con peor salud mental, es urgente actuar ya y nosotros sí ponemos el foco en la juventud, en los adolescentes, que son, sin ninguna duda, quienes más dificultades tienen para acceder a la atención sanitaria y psicológica”, ha constatado Edu Rubiño.



La salud mental de los jóvenes es un derecho y por eso constituye una prioridad para Más Madrid. Los trastornos de la alimentación, la ansiedad, la depresión, el suicidio son problemas que nacen en la edad escolar y se desarrolla, en muchas ocasiones, dentro de los colegios. ”Ahí es donde podemos y debemos atacar”, ha aseverado el portavoz de campaña de Rita Maestre.

Rita Maestre apuesta por una agenda de salud municipal

Desde el Ayuntamiento se pueden poner en marcha muchas medidas a través de Madrid Salud, la ‘agencia de salud’ municipal. Aunque los ayuntamientos no tienen competencias en materia sanitaria, sí pueden hacer muchas cosas por la salud de las personas, desde luego también por la salud mental, un problema que para Almeida no ha existido en estos cuatro años.

En este sentido, Edu Rubiño ha subrayado que “está científicamente demostrado que nuestro estado físico y mental depende de cómo es el lugar en el que vivimos, de cómo es nuestra ciudad y nuestro barrio. Tener salud es mucho más que no estar enfermo. Y para un político, cuidar de la salud de los ciudadanos es una enorme responsabilidad y un compromiso, un deber.

Plan Salud Mental Más Madrid con Rita Maestre

El portavoz de campaña de Rita Maestre ha detallado el programa de Más Madrid en esta materia:

Plan Municipal de Prevención Primaria y Secundaria del Suicidio en estrecha coordinación con las organizaciones sectoriales vinculadas, tanto profesionales como de la sociedad civil. poniendo especial énfasis en la salud mental de niños, adolescentes, jóvenes y mayores. Coles que escuchan. Incorporaremos dos psicólogos en cada colegio y en cada instituto para una buena salud mental. Se articulará a través de un convenio entre Madrid Salud y el Colegio de Psicólogos en colaboración con las AMPA y AFA para prevenir, detectar y asesorar en cualquier problema de salud mental: trastornos de la alimentación, preven­ción del suicidio, depresión, ansiedad… La inversión en este proyecto será de 18 millones de euros el coste de dicho plan, que sería llevado a cabo a través de Madrid Salud. Plan de Acción para la Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria, con especial atención a niños y jóvenes. Los trastornos de la conduc­ta alimentaria son un problema de salud pública creciente, que afecta de forma específica a los más jóvenes. Formaremos a los orientadores escola­res en la detección temprana de estos trastornos y educaremos a los y las jóvenes sobre sus riesgos. Rehabilitación de los centros municipales sanitarios de distrito más deteriorados, como los centros de salud mental de Galiana y Águilas.

La salud mental y la ciudad de los 15 minutos

El lugar en el que vivimos también marca cómo es nuestra salud mental, que depende de muchas cosas, como el trabajo que tenemos, cuánto tardamos en llegar hasta él, de nuestro nivel de renta, de los alimentos que nos podemos pagar, de si podemos o no hacer actividad física, ha afirmado Edu Rubiño.

Por eso, si el barrio en el que vivimos tiene parques, haremos más ejercicio y los niños y niñas jugarán más al aire libre. Si en tu barrio hay poco tráfico, respirarás menos humo. Y si el colegio de tus hijos te pilla cerca, los llevarás andando y caminarás más. Está comprobado, además, que quienes viven en ciudades más compactas, donde uno se puede desplazar a pie, sufren menos enfermedades cardiovasculares.

Más transporte público

Y si contamos con un transporte público eficiente y se tarda menos en volver del trabajo, la gente tendrá más tiempo luego de hacer vida en el barrio. Si, por el contrario, te pasas el día en atascos, llegarás a casa tarde, cansado y sin ganas de ver a nadie. Está demostrado que las comunidades cohesionadas, con lazos fuertes, tienen mejores niveles de salud y menor mortalidad.

Así que está claro, ha concluido Edu Rubiño, cuando se diseñan los servicios públicos, la movilidad, la vivienda, la cultura o el comercio de la ciudad también se está decidiendo cómo va a ser la salud de las personas que viven en Madrid.