Rigoberta Bandini con “Ay Mama” arrasa y la acompañan Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida, a la final del Benidorm Fest

- Publicidad-

El Benidorm Fest ya tiene a sus ocho finalistas. La preselección española para Turín 2022 ya está completa. Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida han logrado esta noche los últimos cuatro billetes que daban acceso a la Gran Final del sábado. Siete propuestas se han subido esta noche al escenario principal del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm para pelear, pero solo estas han conseguido convencer al público y jurado.

Pero ha sido Rigoberta Bandini con “Ay Mama” quien ha arrasado la noche del jueves en Benidorm. Los euro fans tenían claro y el jurado está vez se ha dejado llevar por lo evidente y ha dado la victoria a su mensaje feminista.

👏👏👏👏El público da ganadora está vez a la actuación de @rigobandini en la 2ª semifinal del #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/edz5gPteSx — Diario16 (@Diario_16) January 27, 2022

Además de Rigoberta Bandini, la fuerza de Rayden sobre el escenario, la fantasía de Javiera Mena y el vibrante Eco de Xeinn, han logrado clasificarse para la final del sábado. Estos cuatro se suman a Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava. Solo uno podrá levantar el micrófono de bronce y representar a España en Eurovisión.

Los cuatro finalistas: Rigoberta Bandini, Rayden, Javiera Mena y Xeinn

Rigoberta Bandini se ha proclamado como la campeona de la Segunda Semifinal del Benidorm Fest. La catalana ha recibido un total de 111 puntos (56 por parte del jurado profesional, 25 por parte del jurado demoscópico y 30 por parte de los espectadores). “Ay mama” ha puesto en pie al público del Benidorm Fest. Este homenaje a la feminidad ha pisado con fuerza el escenario.

Rigoberta Bandini ha querido contar una historia, la de muchas mujeres y madres.

Con una puesta en escena teatralizada, Rigoberta Bandini ha querido contar una historia, la de muchas mujeres y madres. Una propuesta muy conceptual que ha funcionado a la perfección. El momento álgido de la actuación ha llegado justo en el puente final cuando la artista ha querido recrear un embarazo. La actuación ha culminado con el grito “No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas”.

“No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas”.

“No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas”.

Rigoberta Bandini y su ‘Ay mama’ desatan la locura en el Benidorm Fest

Rigoberta Bandini interpreta “Ay Mama”, un tema con un personalísimo estilo y sonido único para hacer un homenaje a todas las mujeres. #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/g15ScoeIkW — Diario16 (@Diario_16) January 27, 2022

Tanto ella como sus acompañantes han ido vestidos de blanco durante casi toda la actuación, la única que ha variado de vestuario ha sido la propia Paula Ribó. La cantante se ha quitado el vestido blanco y se ha quedado con un maillot color carne para simular su desnudez en el momento final de la actuación.

Benidorm Fest – Rigoberta Bandini canta «Ay mama» en la segunda semifinal

Muy cerca de Rigoberta se ha quedado Rayden. El rapero ha obtenido un total de 90 puntos (45 por parte del jurado profesional, 20 por parte del jurado demoscópico y 25 por parte de los espectadores). Rayden ha apostado por una puesta en escena épica cargada de mucha fuerza y energía.

¡Es el turno de Rayden!

“Calle de la llorería” es, según el artista, “una carta de amor a la vulnerabilidad”.

¿Conseguirá esta noche pasar a la gran final del #BenidormFest? #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/IPiJyh4yF4 — Diario16 (@Diario_16) January 27, 2022

“Calle de la llorería” es otro himno de esta primera edición del Benidorm Fest. Se nota que hay mucho trabajo detrás de la escenografía, la ejecución ha sido perfecta. En especial, se destaca la gran plataforma en la que Rayden realiza su discurso, los elementos lumínicos y la pirotecnia.

Rayden se atreve con el rap

La realización ha funcionado a la perfección para que la historia y el mensaje que quería transmitir el cantante se entendiera. A destacar también el carisma que derrocha Rayden, su buena oratoria y su gran personalidad. Sin duda, el rapero tiene uno de los packs más completos. ¿Será suficiente para alzarse el sábado con la victoria?

Benidorm Fest – Rayden canta «Calle de la llorería» en la segunda semifinal

El tercer clasificado de la noche ha sido Xeinn. El madrileño ha obtenido un total de 81 puntos (46 por parte del jurado profesional, 15 por parte del jurado demoscópico y 20 por parte de los espectadores). El joven de 23 años nos ha traído una actuación made in Sweden. Sin duda es la candidatura más internacional de la noche y, tal vez, de toda la preselección.

El encargado de abrir esta segunda semifinal del #BenidormFest ha sido @_XEINN

con su tema 'Eco'#ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/ad7Y3pcWzs — Diario16 (@Diario_16) January 27, 2022

La escenografía de “Eco” ha jugado muy bien con la iluminación del escenario, los movimientos de cámara y las pantallas LED para crear una puesta en escena muy efectista. El mensaje sobre el momento en el que uno encuentra a ese alguien para toda la vida se ha entendido a la perfección.

XEINN canta al Ecodel primer amor que siempre vuelve

Vocalmente, el de esta noche ha sido el mejor pase de Xeinn. Con aires retro ochentero, la propuesta del artista podría hacer un muy buen papel en Turín. Veremos que ocurre en la final del sábado… ¡Vuelve a ver su actuación!

Xeinn canta «Eco» en la segunda semifinal

El último clasificado de la noche ha sido Gonzalo Hermida. El gaditano ha recibido un total de 76 puntos (28 por parte del jurado profesional, 30 por parte del jurado demoscópico y 18 por parte de los espectadores). El cantante, que no ha podido actuar en directo debido a su positivo en covid-19, ha tenido que utilizar el videoclip de “Quién lo diría” como actuación.

La no actuación de Gonzalo Hermida

El artista, que se sintió “roto” por no poder participar en directo en la preselección española, tenía muy difícil clasificarse esta noche, pero aún así lo ha conseguido. No podrá estar en la final físicamente, pero si concursará. Desde el equipo de RTVE le deseamos una pronta recuperación.



Gonzalo Hermida: videoclip de “Quién lo diría” en la segunda semifinal

Marta Sango, Javiera Mena y Sara Deop, a las puertas de la final

Javiera Mena se ha quedado muy cerca esta noche de la final con una actuación psicodélica y muy llamativa. La chilena ha recibido un total de 50 puntos (28 por parte del jurado profesional, 10 por parte del jurado demoscópico y 12 por parte de los espectadores). Javiera ha sabido aprovechar todos los elementos que brinda el escenario de Benidorm para crear un show digno de una final de Eurovisión.

⭕ "Culpa" es la electrónica propuesta de Javiera Mena en el #BenidormFest. ¿Conseguirá con este tema llegar a la final y representar a España en Turín? #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/uwu8BFuCwP — Diario16 (@Diario_16) January 27, 2022

El más por más ha funcionado a la perfección en el caso de Javiera Mena. La escenografía de «Culpa», con reminiscencias ochenteras, ha ido ‘in crescendo’ hasta culminar con una explosión de luz y color que la artista definió como una «epilepsia bollera». Sin embargo, no ha acabado de convencer al público ni al jurado.

Javiera Mena canta “Culpa” en la segunda semifinal







Marta Sango se ha quedado muy cerca de estar en la final del sábado. La malagueña ha obtenido un total de 63 puntos (36 por parte del jurado profesional, 12 por parte del jurado demoscópico y 15 por parte de los espectadores). La exconcursante de OT 2018 nos ha trasladado esta noche hasta los años 80.

La puesta en escena ha estado cargada de fantasía, tanto por su look (algo galáctico) como por la coreografía que ha realizado junto a sus dos bailarines. Un baile que bien podría formar parte de una coreografía viral de TikTok. A pesar de la vistosa escenografía, la propuesta de Marta Sango no ha acabado de convencer a los espectadores, por lo que «Sigues en mi mente» no estará el próximo sábado en la final del Benidorm Fest.

Marta Sango habla en su canción del recuerdo de una relación del pasado. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación en el #BenidormFest! #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/PfT06d2DBb — Diario16 (@Diario_16) January 27, 2022

Marta Sango canta “Sigues en mi mente” en la segunda semifinal

Tampoco estará en la final Sara Deop. El tema «Make you say» ha recibido un total de 49 puntos (21 por parte del jurado profesional, 18 por parte del jurado demoscópico y 10 por parte de los espectadores). Su plato fuerte era la coreografía, ideada por Vicky Gómez, en la que la artista ha estado de diez.

Sara Deop se sube al escenario para cerrar la segunda gala del #BenidormFest con “Make you say”. ¡Todos a bailar! #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/JKY1oqohM9 — Diario16 (@Diario_16) January 27, 2022

Sara ha apostado por una escenografía llamativa, con un túnel de luces neón por el que se paseaba la artista mientras cantaba (que ha recordado al que utilizó la británica Surie en 2018) y con un elenco de bailarines-patinadores que la han acompañado en todo momento. Pero todo esto no ha sido suficiente para destacar esta noche.