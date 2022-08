Revilla se sube al cambio de relato y considera que Ucrania debería rendirse: «La guerra a Rusia no se le va a ganar»

- Publicidad-

El relato sobre la guerra entre Ucrania y Rusia está girando. Desde que la semana pasada el New York Times filtrase, a través de Friedman, uno de sus principales expertos en geopolítica, que la Administración Biden ya no confía en Zelenskiy, se han precipitado los hechos.

El informe de Amnistía Internacional, donde se denuncia abiertamente el comportamiento sistemático de las tropas ucranianas, vulnerando el derecho internacional humanitario por su trato hacia la población civil, ha supuesto un verdadero jarro de agua fría para el presidente de Ucrania.

Como también lo ha sido el documental publicado por la CBS, donde se denunciaba que el 70% de las armas enviadas a Ucrania no llega realmente a las tropas sino que pasa a manos de contrabando y de terrorismo internacional.

Desde análisis realizados por expertos en geoestrategia, se señala que el discurso de la Administración Norteamericana está empezando a girar y posiblemente llegue al punto de reconocer que «se ha intentado ayudar por todos los medios a Ucrania, pero que debido a su alto nivel de corrupción, a las disputas internas y a su incapacidad manifiesta de gestionar el conflicto», se hace imposible seguir manteniendo los apoyos.

Es visible que las posiciones van cambiando a medida que el conflicto se centra en Taiwán en el plano internacional y que a Estados Unidos parece ocuparle más esta batalla contra China.

Y aquí los discursos también comienzan a sonar distintos. Esta semana ha sido el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, quien ha planteado la posibilidad de alentar al presidente Zelenskiy a que acepte una rendición frente a Rusia. Porque, según Revilla, los americanos deberían sentarle frente a la realidad, que no es otra, según el presidente cántabro, que la que apunta a que «a Rusia no le van a ganar la guerra».

«Si encima no se dialoga con Rusia, habrá que sentarse a hablar y decirle al Zelenskiy este que esto va a acabar como va acabar. La guerra a Rusia no se le va a ganar, no nos engañemos».

Por si alguien tenía dudas, Revilla ha dejado claro también que debe ser Estados Unidos quien le de el mensaje a Zelenskiy, porque «son quienes mandan sobre el líder del país». Y además, ha subrayado que «son los mismos que mandan en España».

Y para aclararlo, ha recordado: «¿Quién mandó que cambiáramos el rumbo de Argelia-Marruecos? América, ¿no? ¿Quién obliga ahora que el mundo, que está bajo el paraguas de América, incremente los presupuestos militares hasta un dos y pico por ciento, incluida Alemania? ¿Quién? América».

Cambio de discurso

Un cambio de discurso evidente, si analizamos las afirmaciones que había hecho Revilla anteriormente, cuando defendía que Ucrania plantase cara a la invasión de Putin en una entrevista para The Objective: «Están fuera de lugar. No se dan cuenta de que, afortunadamente, estamos en un club que se llama Europa y en una alianza que nos ha dado mucho», defendía. Además, Revilla zanjaba que estar en la alianza otorgaba «un sistema de Defensa, frente a ataques o invasiones» como la ucraniana. «Decir las cosas que han dicho en Podemos porque se les ha enviado armas para que los ucranianos se defiendan de la invasión de Putin… Yo también digo ‘no a la guerra’, pero esto no es una guerra, sino una invasión que ha perpetrado Putin. Algo tendremos que hacer, más allá de llevarles comida y medicinas» decía hace semanas el presidente cántabro.

Un discurso que nada tiene que ver con el que acaba de dar en televisión:

″¿Quién es el que puede poner fin a esta historia? Porque esta guerra no la va a ganar Ucrania, no nos engañemos, entonces habrá que salir de ahí de la mejor manera posible y a ver cuándo EEUU decide hasta aquí hemos llegado, vamos a ver qué concesiones hacemos, pero esta guerra eternamente no puede continuar porque quien la va a pagar no es EEUU, que esta en su mejor momento de su vida. Quien va a pagar las consecuencias es Europa”.