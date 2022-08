Review de Warren Bowie and Smith, una plataforma PROfit eficiente

- Publicidad-

La tecnología ha dado lugar a innumerables oportunidades de inversión y gestión bursátil en el mundo trading. Actualmente, existen variedad de bróker intermediarios para llevar a cabo las negociaciones online.

Para confiar e invertir en un bróker es importante preguntarse ¿cumple con mis expectativas? ¿Es confiable y eficiente este trading?.

Al leer este post podrás responder estas interrogantes sobre bróker Warren Bowie and Smith, donde abordaremos temas de gran relevancia para operar en bolsa.

Nombre del bróker Warren Bowie and Smith Sitio web https://es.wbandsmith.com/ Registro Financial Services Commission of Mauritius Monto de depósito mínimo 200 USD Métodos de pago y retiro Visa, Skrill, Bank Transfer, PaySafeCard, Master Card, entre otros.

Warren Bowie and Smith ¿Cómo funciona?

Es un trading que opera con CFDs online, pertenece a Securcap Securities y posee su licencia número GB20025775. Legalmente, cumple con todos las regulaciones.

El bróker Warren Bowie and Smith se desenvuelve en el mercado de Forex, criptomonedas y CFD. El trading no cobra comisiones por las transacciones, en cambio, se relaciona con spread, cuyos montos son mínimos para cada operación que se realice.

Así mismo, Warren Bowie and Smith cuenta con una amplia clasificación de activos, de hecho, son más de 100 activos que te proporcionan numerosas oportunidades para operar en bolsa y obtener buenas ganancias.

El bróker cuenta con una plataforma PROfit especializada que te permite operar desde una PC o tu teléfono móvil. También, cuenta con dos tipos de cuentas destinadas a clientes específicos y múltiples herramientas que permiten operaciones bursátiles óptimas.

Plataforma PROfit de Warren Bowie and Smith

PROfit es una reconocida plataforma de ejecución trading, utilizada en los mejores bróker existentes para operaciones en bolsa, por tanto, puedes mejorar tu experiencia al trabajar con trading en tan prestigiosa plataforma.

Como Warren Bowie and Smith desea ofrecer lo mejor a sus clientes, cuenta con una plataforma PROfit en dos presentaciones: Web PROfit y Mobile PROfit.

Web PROfit: No requiere de descargas o instalaciones previas a su uso. Tiene una interfaz fácil de entender y proporciona adecuadas herramientas que inducen a investigar y analizar las operaciones bursátiles globales. Puedes acceder a Web PROfit desde cualquier ordenador.

Mobile PROfit: Es una app para trabajar con trading desde cualquier dispositivo móvil, las operaciones bursátiles suelen ser de rápida ejecución al oprimir en el Bolton correcto. El bróker Warren Bowie and Smith cuenta con herramientas informativas sobre movimientos en el mercado y contribuye considerablemente a agilizar el proceso de negociaciones, ya que puedes operar en bolsa desde cualquier lugar y a cualquier hora.

La app ofrece más de 200 instrumentos financieros para operar en bolsa y está disponible en distintos idiomas. Con ella puedes aprovechar las más interesantes funciones, entre ellas, Stop Loss/Take Profit, push sobre sucesos en el mercado y tendencias del trader.

Las plataformas de Warren Bowie and Smith contribuyen a la formación de trader experimentados, ya que brinda material online de asesoramiento como eBook y gestor personal. Con este trading, y a través de su plataforma PROfit puedes obtener herramientas elaboradas como Autochartist, noticias en tiempo real, análisis técnicos y más.

PROfit ofrece la mayoría de los activos disponibles en los mercales globales de CFDs, además, es compatible con la mayoría de navegadores, tales como Chrome, internet Explorer y Firefox.

Activos que ofrece Warren Bowie and Smith

Los activos representan un fuerte en Warren Bowie and Smith por su variedad y eficacia en el mercado. Elegir el activo correcto es una decisión importante para tener éxito en las negociaciones trading.

Se conoce que este bróker cuenta con más de 100 activos que abren camino a grandes negociaciones, dichos activos pueden clasificarse en siete grandes categorías, de las cuales se desglosan tres.

Los activos que ofrece Warren Bowie and Smith son los siguientes: acciones, índices, materia prima, criptomonedas, opciones, divisas y fondos negociados en bolsa.

Acciones: Se pueden identificar dos tipos de acciones, las preferentes y las ordinarias. Cuando mencionamos las preferentes hay que destacar que estas se subdividen en preferentes acumulativas y no acumulativas, convertibles y no convertibles, participativas y no participativas, rescatables y no rescatables.

También, que con ellas se obtienen mayores beneficios como el de recibir el primer derecho una vez se liquide en su totalidad la deuda. Pero las acciones preferentes no te otorgan derecho a voto.

En cuanto a las acciones ordinarias o también nombradas de capital, podemos decir que tienen igualdad en valor, pago de dividendos para negociaciones en bolsa y, a diferencia de las acciones preferentes, posee derecho a voto.

Índices: Los índices indican los cambios globales en los valores de un mercado específico, por ejemplo, empresas de mercado tecnológico. Es gracias a los índices que se puede analizar el rendimiento de una empresa en particular. Estos índices se muestran métricamente y suelen desarrollarse con mayor auge en empresas capitalistas.

Materia prima: Es de los activos que más abundan en las carteras de los inversionistas. La materia prima suele clasificarse en productos agrícolas como maíz, café, arroz, trigo, cacao y otros. También, metales tales como la plata, el platino, el cobre, el bronce y el oro, este último es un activo fiable, ya que no cambia su valor fácilmente.

Otra clasificación es la materia energética, donde se ubica el petróleo y el gas natural. Así mismo, los de productos cárnicos como el ganado y los cerdos de cebo.

Herramientas y funciones que ofrece Warren Bowie and Smith

La plataforma de Warren Bowie and Smith pone a disposición de los clientes variedad de funciones para operar en bolsa profesionalmente, no importa que usted aun sea principiante, el bróker ofrece atención al cliente las veces que sea necesario y material como eBook para la capacitación de inversionistas.

Otras funciones disponibles son las tendencias de los traders, la alerta de movimientos de precios o también conocido como calendario económico, las gráficas de divisas y análisis técnicos, las opciones de Stop Loss/ Take Profit, noticias actualizadas y push gratuitos por medio del correo electrónico.

Tipos de cuentas en Warren Bowie and Smith

El trading proporciona lo necesario para operar en bolsa de manera correcta, por esta razón, se ofrecen dos tipos de cuentas que se adaptan al nivel de experiencia de cada cliente, con ellas, cada usuario desarrolla su máximo potencial y realiza operaciones bursátiles exitosas.

Las cuentas disponibles en Warren Bowie and Smith son las siguientes:

Para operaciones de clientes minoristas Para operaciones de clientes profesionales

Como se ha dicho, el bróker ofrece material introductorio al manejo de trading, de esta forma, decidir la cuenta en la que desea operar será más fácil para usted.

Métodos de pago en Warren Bowie and Smith

Warren Bowie and Smith pone a disposición variedad de métodos de pago para que el usuario pueda elegir el que le proporcione una mayor seguridad. Entre los métodos disponibles tenemos Visa, MasterCard, Skrill, Pay Retailers, PaySafeCard, Safety Pay, entre otros

Ahora, si el usuario desea trabajar con métodos más tradicionales y cómodos, es posible que se decida a hacer transferencias bancarias a través de Bank Tranfer. Por este medio el cliente puede transferir su saldo a distintos bancos y disponer de métodos más comunes.

En cuanto a los demás, suelen ser sitios confiables y eficientes, para quien ha probado operar en la banca con ellos, conoce la transparencia de su proceder, por tanto, el bróker ofrece variedad de métodos de pago con la finalidad de que el cliente pueda elegir el mejor.

Condiciones comerciales en Warren Bowie and Smith

Los términos y condiciones que rigen a Warren Bowie and Smith van de la mano con el reglamento de las horas laborales en el trading, las comisiones aplicadas a cuentas inactivas, el cierre de cuentas inactivas, la liquidación de margen, los rollover aplicados a horas nocturnas, vencimiento de saldo y demás.

Al mencionar las tarifas rollover para exposición nocturna, es importante especificar que varían de monto según el activo, cuando se trata de divisas, materia prima, acciones e índices, la tarifa es de 0,02%, pero cuando son criptomonedas poseen una tarifa de 0,50%.

En cuanto a lo demás, usted puede informarse detalladamente ingresando al sitio web del bróker, donde encontrará todo lo pertinente al tema.

Opiniones de Warren Bowie and Smith

Los trader que han decidido invertir con Warren Bowie and Smith pueden certificar que es un bróker adecuado y seguro para realizar operaciones bursátiles.

Existen numerosas reseñas y comentarios positivos en internet sobre este trading, en cuanto a las opiniones negativas, Warren Bowie and Smith sigue trabajando arduamente para mejorar la experiencia de los usuarios y evitar malas interpretaciones.

Conclusión

Para concluir con el review cabe destacar que con Warren Bowie and Smith se puede contar con una plataforma moderna, no hay cobros de comisiones sino que se trabaja con Spreads competitivos. Además, usted dispone de atención al cliente las veces que sea necesario y puede tener seguridad de que el bróker cumple con las autorizaciones y regulaciones pertinentes.

De modo que trabajar con Warren Bowie and Smith será fructífero y seguro.