Resumen de las chorradas de la clase política

Normalmente en esta columna diaria se recogen los hechos menos destacados de los personajes de la política espectáculo. En especial se analizan las meteduras de pata de la clase política y los medios de comunicación, las ideas inconexas con la doctrina que dicen defender o las muestras de autoritarismo que salen a relucir en cuanto se relajan. Habitualmente se toma un ejemplo, lleva tiempo venciendo el presidente del PP, y se analiza individualmente. Pero en estos días, ayer con especial saña, buena parte de esa clase dirigente ha salido en tromba a decir chorradas o cosas contrarias al discurso o doctrina que defienden.

Casado quiere que sólo se presente el PP a elecciones

Ayer, después de degustar por la cara los buenos jamones de Guijuelo, Pablo Casado hubo de hacer la gracia. La cantidad de votos que estará perdiendo el PP por su culpa debería ser medida por esos institutos de encuestas que tanto “retocan” los datos en su favor. Metiéndose con Vox, lo que demuestra que les tiene mucho miedo y que igual el CIS no estaba tan desencaminado, ha dicho que si no les gustan las autonomías (Estado federal) por qué se presentan a las elecciones autonómicas. Muchas risas y aplausos de la concurrencia pero en realidad el discurso es totalitario. Buscando la paradoja del adversario demuestra su propio autoritarismo.

Lo mismo que se ha dicho de las autonomías se podría aplicar a la monarquía (si no te gusta la monarquía por qué te presentas a las elecciones de una); se podría aplicar a la democracia capitalista-liberal (si no te gusta el capitalismo para qué te presentas); se podría aplicar al Estado central (si se quiere independizar para qué se presenta a elecciones estatales) y así con todas las cuestiones que cualquiera opine. Si no te gusta lo que hay, viene a decir Casado, mejor no te presentes a las elecciones. De este modo sólo se presentaría el PP –y quizás el PSOE-. Democracia de partido único, pensamiento único y sin debate…

Si sólo hay un partido no sirven de nada las elecciones al final, algo que es conocido históricamente. El problema es que Casado no es consciente de la chorrada que ha soltado porque, para él y muchos de sus correligionarios, la democracia es casi un estorbo; porque no acepta el debate de ideas, de políticas distintas, de opciones vitales divergentes; porque en realidad hay algo reprimido en su cabeza que hace aflorar estas cosas. El pluralismo es entendido como forma de justificar que gobierne el PP siempre, con el añadido del toque agonista de opciones radicalmente divergentes. “Comunismo o libertad” y demás eslóganes del capitalismo de amiguetes.

CCOO de defender a la clase trabajadora a las tonterías de Eurovisión

Se están cubriendo de gloria los sindicatos españoles. Tanto UGT como CCOO están a las cosas que nada tienen que ver con los derechos de la clase trabajadora, ni con su vida del día a día. Que si apoyar cosas nacionalistas, que si tragar con una reforma laboral indigna, que si pañuelitos al cuello, que si “no somos más tontos porque no entrenamos”. Pues parece que algunos sí entrenan, los de CCOO en esta ocasión, con el añadido de Unidas Podemos.

Estas gentes, que deberían estar a cosas laborales como los contratos de becas o la situación de las subcontratas, no han tenido mejor iniciativa para el futuro de la clase trabajadora que solicitar que el triunfo de Chanel (que parece ser cantante y no una firma multinacional) quede sin efecto por unas “presuntas irregularidades”. ¿Qué irregularidades? Que tenga mayor peso el voto del jurado como indicaba el reglamento aprobado hace meses y que en CCOO no han debido leer. O cómo se ha elegido al jurado… Pues a dedo como siempre. Como ustedes pueden analizar cosas importantes para esas tres millones de familias que pasan hambre en España.

No sólo han sido los sindicalistas, las gentes de la verdadera izquierda, los nacionalistas gallegos y un señor que pasaba por allí también se han quejado de un supuesto tongo. Y les ha entrado tal arrebato que el diputado Antón Gómez-Reino, ese que dejó sin escaños a su partido en Galicia, va a pedir que se investigue en el Congreso de los diputados la final del concurso. Le ha apoyado alguien que está en todas las salsas estropeándolas, Pablo Echenique. Como cualquier persona normal y sensata pensará ¿no tienen cosas más importantes que investigar o hacer en el Congreso? Los que van dando lecciones de izquierdas haciendo el tolai.

Quién diría que Enrique Santiago es secretario general del PCE

Para rematar el lunes maligno de tonterías de la clase trabajadora, otro clásico del revisionismo y la falsedad ideológica, el secretario general del PCE, Enrique Santiago. No contento el hombre con estar al servicio de todas las memeces postmodernas, de tragar con la persecución y la cancelación que se está intentando con las personas de izquierdas que no piensan como Unidas Podemos (eso que llaman neorrancios), el supuesto comunista se ríe de la clase trabajadora. Con toda la cara del mundo, protesta en las redes sociales porque no observa un apoyo inmenso a la reforma laboral pactada con la patronal.

Habiendo dejado fuera los salarios de tramitación, los 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente, la seguridad laboral y tantas otras cosas ¿le parece un éxito al secretario general del PCE la reforma? Una reforma que es calcada a la que habían pactado el Ciudadanos de Albert Rivera y el PSOE ¿entiende que es un refuerzo de los sindicatos? Esos mismos sindicatos que están a los concursos de televisión, al independentismo y a las demás estolideces que se les presentan. Sí, que haya prevalencia de los Convenios estatales es mejor que lo actual, también que ya no se peguen latigazos, pero…

… han abandonado a la clase trabajadora a su suerte y se burlan de sus tradiciones, aspiraciones y deseos. Existe una curiosidad en todo esto ¿no se han dado cuenta que lo de la reforma laboral ya no lo defienden con tanta insistencia como antes? Los trolls de Unidas Podemos pasaron semanas lanzando sus proclamas contra quien ponía en duda las “cosas chulísimas”, hoy están callados. ¿Se les rompió el amor? ¿Se han dado cuenta que la clase trabajadora no es idiota y no traga con todo? Sin embargo, ahí está Santiago para darlo todo por la revolución de las flores y las tetas. Sí, también habló de Eurovisión.