Resultado electoral y futuro de la izquierda

Ya adelantábamos en el artículo anterior, las predicciones electorales de las elecciones municipales. Se esperaba un avance de la derecha y la ultra derecha y una caída alarmante del PSOE y la izquierda del sistema. A excepción de Galicia y Euskadi que obtuvieron muy buenos resultados. El BNG manteniendo Pontevedra y sorprendiendo en Compostela. Las mareas desaparecieron, Vox no hizo pie, ciudadanos desapareció y el PSOE pierde el bastión de la Diputación de Pontevedra. La dupla Izquierda Unida – Podemos se quedó sin concejales en Vigo y con resultados marginales en el resto del país.

El resultado electoral obligo a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales, para evitar otro desastre electoral. El PP con este resultado se siente fortalecido y animado a pactar con Vox y producir una regresión reaccionaria.

El giro a la derecha del electorado estata,l está muy vinculado al fracaso político de las convicciones socia liberales de Pedro Sánchez y sus socios Podemos – Izquierda Unida. Los sectores excluidos de la sociedad cada vez se sienten menos representados por los partidos del sistema. No hay que ir muy lejos para ver cómo el desencanto de los trabajadores, los jóvenes, los simpatizantes comunistas y socialistas le fueron dando su apoyo a Lepen en Francia. Los ciclos reformistas concluyen con la frustración colectiva de los trabajadores y las trabajadoras., Frente a una derecha populista que recurre a todo tipo de artimañas para imponer sus gobiernos neoliberales. Pero no es su culpa. La gran responsable es la traición del PSOE y los partidos que abalan la democracia liberal. Tenemos que recordar que las ideas del eurocomunismo aun están vigentes en España y parte de Europa. Santiago Carrrillo “dejo atado y bien atado¨” el reformismo, el pacto de clases, la incomprensión de los fenómenos nacionales de las naciones sin estado. Solamente en Galicia, Catalunya y Euskadi las concepciones rupturistas y republicanas tienen una tradición. El sistema en estos años se preocupo de inventar una izquierda dócil, amigable que no pusiera en riesgo el sistema capitalista. Primero con Izquierda Unida con algunos toques éticos con Julio Anguita, luego con el invento mediático de Podemos con el aval del trotskismo vernáculo y luego le siguieron las Mareas, Más País y ahora el intento de candidatura de Yolanda Díaz. Los sectores auténticamente marxistas leninistas, de la izquierda socialista o republicanos, no logran un espacio en común y menos vincular el problema nacional con la lucha de clases. Aun el Frente Popular es una idea que está vigente, con el objetivo de proclamar una Tercera Republica a través de una Asamblea Constituyente, donde se garantice democráticamente, sin restricciones el derecho de autodeterminación de los pueblos. Como diría Lenin la democracia liberal solo sirve para que cada cuatro años cambiamos de dictador, y ese gran dictador es el capitalismo neoliberal.

Muchos fueron los errores que Pedro Sánchez y sus socios pagaran en las urnas, a parte de las promesas incumplidas, la traición al pueblo saharaui, la implicación en una guerra en Ucrania propiciada por la OTAN etc.

Mientras tanto en Galicia y Euskadi los pronósticos indican un crecimiento electoral que duplicara las bancadas de diputados de ambas formaciones. Por lo menos tendremos voces que denuncien los planes del capitalismo salvaje representado por el PP y VOX.