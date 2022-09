Reseña del libro “Reflexiones anárquico –metafísicas” de José Manuel Gutiérrez

- Publicidad-

Este libro de reflexiones cortas escrito por el gran profesional de la comunicación y de la prensa como es José Manuel Gutiérrez, un verdadero maestro.

En la vida, con sus caprichos, y esta obra es uno de sus frutos escrito gracias al apoyo y ánimo de la poeta Rossi Er y su entrañable amigo Francis, pues la vida no es más que el tubo de ensayo en la que el principio activo de la misma, la felicidad crece en nuestro interior y felicidad está en lo que no rodea y mientras no la asumamos eso sólo generará una anemia emocional difícil de superar.

Quizás la mejor manera de expresarlo sería con las palabras propias del autor y que no son otras que:

“Cuántas veces he querido en la memoria guardar las maravillas y los gozos de las flores que nacen en los fríos inviernos, en los silencios de los besos, como la certeza que en el tiempo de los tiempos quedarás impregnada donde nadie te encontrará y tan solo yo sabré dónde estarás.”

Un párrafo que resumiría el valioso contenido de las múltiples reflexiones que el autor nos regala y comparte generosamente con nosotros y que busca acercarse al lector, que engancha, me atrevería a decir que encanta con su magia y que sólo él sabe expresar:

“…donde los ojos se abren en abismos, como dos pasos inciertos donde los dolores humanos se convierten en rosas, aventadas florecen en ese espíritu que aún vive la ilusión de no callar, todo aquello que siente. Hoy quisiera te acercaras a mí, sin la piedad que da la calma y si con el amor que da la ilusión.”

Logra con extrema maestría obtener su objetivo y lo digo desde mi perspectiva de lector.

Esta obra es una concatenación, desordenada, como la ida de reflexiones que cualquiera de nosotros podría plantearse delante del espejo de nuestra propia vida y que tiene la meta en lo más profundo de nuestra alma.

El pasado tiene su peso y vivir es muy hermoso pero no es gratis y eso nos hace humanos y eso es lo que la obra de este gran autor nos transmite y contagia.

Un lenguaje fresco, dinámico y muy personal que contacta con el lector con mensajes humanos de validez universal que se nutre con la experiencia del lector y entonces la magia de la palabra hace que se convierta en un narrador íntimo, introspectivo, empático y lleno de humildad.

La estructura a pesar de una estructura anárquica está perfectamente configurada y que nos lleva a la esencia de la misma vida.

Ahora que se acerca el final de año y todos nos hacemos preguntas sobre quiénes somos y qué estamos haciendo con nuestra vida. Ahora que nos planteamos cambios futuros para lograr ser más felices de lo que somos. Ahora, precisamente, que hacemos el balance, que buscamos la paz interior y que nos rodeamos de la gente que nos quiere.

Ahora es esta obra se nos hace obligatoria pues nos ayuda a sentirnos menos solos y preguntarnos preguntas como:

¿Has pensado a fondo lo que haces en tu vida?, ¿Por qué lo haces? Y quizás la pregunta más importante que no es otra que ¿Es lo que deseas hacer?…….