República Dominicana: de Fitur, a la feria Vitrina Turística ANATO

El turismo es uno de los sectores más importante de la República Dominicana. Se ha fortalecido independientemente de los retos a los que se ha tenido que enfrentar el Estado dominicano proveniente de las crisis globales que han surgido en estos últimos años.

No obstante, los éxitos que ha alcanzado el país quisqueyano en materia turística, la gestión del presidente Luis Abinader, sigue llevando a mercados extranjeros, la cartera diversificada con que cuenta la República Dominicana, con el único objetivo de atraer mayor inversión, llegada de turistas y por consiguiente lograr hacer crecer el porcentaje de dinero que entra al Producto Interno Bruto (PIB) venidero de este sector, que como consecuencia se convierte en mejoría a la calidad de vida del pueblo dominicano.

La presencia de las autoridades dominicanas en tierras internacionales suele ser fructífera, como, por ejemplo, de la asistencia de la República dominicana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), 2023, solo para este año las inversiones hoteleras alcanzaron 1.645 millones. Pero, en total, el país alcanzó un valor de inversiones de 3.445 millones de dólares, tal y como publicamos en Diario16 con la cobertura especial realizada por este medio.

A pesar de esta importante cifra, el ministro de Turismo, David Collado, no se detiene y, solo un mes y medio después de haber estado en Madrid, ha participando del 22 al 24 de este mes en la feria Vitrina Turística ANATO 2023, en Colombia, a la que el país asistió en calidad de invitado y promovió de manera especial a Santiago de los Caballeros.

En el referido evento, en el que participaron delegados de más de 30 países, Collado tenía previsto sostener reuniones con turoperadores, agentes de viajes, líneas aéreas y otros actores de la industria. También estuvieron presentes 42 empresas dominicanas y una extensa representación del sector privado.

La buena gestión de Luis Abinader le da a la nación el valor de poder proyectarse positivamente a nivel mundial, porque son muchas las cualidades que pueden ofrecer. El resultado lo demuestran las alforjas repletas que llevan a la República Dominicana de las diferentes negociaciones que se llegan a concretar fuera del país.

Todo ello se debe a lo que en reiteradas ocasiones se ha dicho, a la resistencia, al crecimiento económico, a la estabilidad política, social, democrática, financiera, entre otras cosas, que son las consecuencias del nuevo estilo de gobernar que emana del presidente Abinader y que brinda seguridad a los inversores y a los turistas que visitan el país caribeño.

En el caso de que el país no gozara de dichos atributos, no tendría el nivel de inversión que desde la llegada del mandatario dominicano ha conquistado, porque los inversores no invierten en donde no ven un retorno de mayor proporción de su dinero y los turistas no van en donde no sientan una garantía en cuanto a su dinero y su seguridad en sentido general.

El sector turístico sigue creciendo no solo en inversiones, sino también en los turistas que eligen el país como destino turístico y así lo demuestran las estadísticas. En el 2021, primer año de la recuperación del turismo tras el COVID19, llegaron al país cerca de 5 millones de visitantes, mientras que en el 2022 fueron un total de 7,16 millones de personas.