Relaciones laborales

Pésimo estudiante, buen compañero de mis amigos, vago, Sagitario del cinco de Diciembre de 1945, pintamonas desde que tengo memoria y niño de derechas nacido en una familia de derechas hasta que me caigo del caballo en fecha indeterminada. Trabajo en la empresa familiar desde los diez y seis años hasta que se va a la quiebra, conmigo al frente, treinta y seis años después, para a continuación entrar a trabajar de portero de noche en un hotel hasta mi jubilación. En mi etapa profesional, desde el año 70, publiqué en diversos medios de tirada regional y nacional: El Comercio, Asturias Semanal, Hulla, La Voz de Asturias, Interviú e incluso logré colar uno en Hermano Lobo. Últimamente dentro de la Fundición Princesa de Astucias (q. e. p. d. ) y el Grupo Extremófilos , donde hacemos exposiciones (la próxima en abril sobre el 14-04-1931). Es posible que se me olvide alguno. O quizás no.