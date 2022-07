Refugio climático en el mercado de Pacífico

- Publicidad-

En 1998, mi padre (Pablo Osés) tras jubilarse y ceder el relevo del 0,7% del PIB para ayudar a países en desarrollo del tercer mundo, se dedicó a publicar más de 400 cartas que les han publicado en diferentes cabeceras de prensa escrita. Conforme fueron pasando las décadas, las alarmistas cartas de mi padre, se fueron acercando a la realidad española.

Tristemente, el sábado 15 de julio saltaba la noticia que Juan Antonio González empleado de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid falleció por un golpe de calor. Tras haber negociado infructuosamente anteriormente, el comité de empresa con Borja Carabante el concejal de medio ambiente, para que éste diera permiso a la empresa concesionaria de limpieza Urbaser para activar un protocolo ante olas de calor. 72 horas después y una muerte que se podría haber evitado, llegaron a un acuerdo.

El 20 de julio Maria Jesus del puesto de droguería a granel y higiene natural (María Jabones), y presidenta de la asociación de comerciantes del mercado municipal de Pacífico, nos pasaba un flyer con la acción ciudadana que había puesto en marcha el Teatro del Barrio en Lavapiés, para convertirse en refugio climático para personas que trabajan en la calle. Tomar nosotros ejemplo, y adaptar algunas zonas del mercado para ello, con agua fría y mesas y sillas para descansar, además de disfrutar del aire acondicionado.

Rápidamente, Ugo de (ASgapa GAstronómica PAcífico), dispusó mesas y sillas, Maria Jesús y Gema de Serrín (tienda gallega de ultramarinos) compraron jarras y vasos, el pescadero Basi puso las bolsas de hielos. Se pusieron 4 mesas, para dar cobertura a las dos entradas de la calle Valderribas y a la de Abtao. Mercedes de Dulisa (alimentación variada, encurtidos y dulces), se hizo cargo de una de las mesas, María Jesús y Gema de otra, Ugo de la de Abtao, y la del Punto de encuentro del mercado, pues a mi socio Jaime y a mí de Xaudable, que estamos enfrente. Lo curioso, fue lo rápido que se ha viralizó en redes sociales, saliendo en varios periódicos, y poniendo la guinda, un reportaje de La Sexta el sábado 23.

Aunque la ola haya sido fina, sudando lo que no se sabía que se sudaba, toca que empecemos a cambiar el chip, y esta iniciativa que empezó en el Teatro del Barrio se propague no solo a los mercados municipales, que el ayuntamiento aprueba, si no a otras plazas de encuentro cubiertas.

Por cierto, hay una duda que me ha generado la ola de calor que ha arrasado Europa, con temperaturas que han rondado los 40 grados en Francia, Alemania e Inglaterra, países cuyas turistas supusieron el 18 %, 16 % y 13 % de turistas en España respectivamente. Es decir, si en los países de los que son casi el 50% de nuestro turismo barato de sol y playa, que es el principal motor del PIB español, hace el mismo calor y tienen cientos de kilómetros de playas, ¿para qué van a venir a España de vacaciones? O a ¿teletrabajar? Espero que las manifestaciones de interés de los fondos Next Gen contemplen ese cambio de ciclo evolutivo y productivo para adecuar la sostenibilidad de nuestra economía.

Mientras, nos vamos echando un cable los unos a los otros.

GO!