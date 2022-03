Reclaman la actualización del iprem, para que no perjudicar el acceso y la intensidad de las prestaciones sociales

- Publicidad-

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la actualización urgente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, conocido como IPREM, para que no perjudique el acceso y la intensidad de las prestaciones sociales referenciadas a este índice. En este momento de repunte de la crisis económica y social, a causa de la situación bélica, con una tensión inflacionista desaforada, no vista en décadas, el IPREM no puede estar tan desactualizado, pues rebajará la respuesta social que merecen los grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad.

El IPREM fue creado en el año 2004 y en ese momento su importe coincidía con el del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que hacía las veces también de indicador a efectos sociales, pero desde entonces se han separado notablemente en detrimento del IPREM, al no ponerse al día sus cuantías de modo paralelo.

El importe mensual del IPREM en 2022 es de 579,02 euros, mientras el del SMI asciende a 1.000 euros, tras las importantes subidas de los últimos años. La no actualización del IPREM conduce a que en aquellas prestaciones sociales en las que este indicador constituye la referencia de acceso en función de la capacidad económica, se castiga a las rentas medias-bajas, que siempre quedan fuera por la escasa cuantía del IPREM. Por estos motivos, y considerando la situación de crisis global por el impacto de la guerra, el CERMI exige al Gobierno que en su nuevo “escudo social” incluya con urgencia una actualización importante del IPREM, alineándolo lo más cerca posible del SMI vigente.