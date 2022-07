Rechazo ecologista a la decisión del Parlamento Europeo de incluir el gas y la nuclear en la taxonomía verde

- Publicidad-

La taxonomía de la UE es un sistema de clasificación que establece una lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles según criterios basados en la ciencia. Su objetivo es que haya más inversiones del sector privado dirigidas a actividades que faciliten la transición ecológica y el cumplimiento de las políticas climáticas y ambientales de la Unión.

Ahora, el Parlamento Europeo acaba de votar una objeción para no incluir al gas y la nuclear en esa taxonomía, propuesta que no ha salido adelante: 278 votos a favor, 328 votos en contra y 33 abstenciones. Al no prosperar, se ha aprobado un documento que supone, en la práctica, según los colectivos ecologistas, «la financiación de combustibles fósiles hasta 2050 y que estos sectores obtendrían la misma etiqueta de sostenibilidad que la construcción de sistemas de paneles solares o turbinas eólicas».

En este contexto, Ecologistas en Acción ha lamentado el resultado de la votación y exige «una mayor ambición climática a la Unión Europea». No es la primera vez que la organización hace pública esta demanda. El pasado lunes, junto a Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF, solicitaron a las europarlamentarias y europarlamentarios españoles que en la votación se posicionaran en contra del gas y la nuclear.

Protestas en Estrasburgo

Numerosas organizaciones ecologistas han mostrado su oposición a través de diferentes manifestaciones celebradas estos días en Estrasburgo. También han protagonizado una cadena humana en las puertas de la sede del Parlamento Europeo, que ha durado hasta la finalización de la votación.

- Publicidad-

Sara Bourehiyi, responsable de la campaña “Finanzas sostenibles” de Ecologistas en Acción, considera que “etiquetar el gas y la energía nuclear como verdes es un resultado nefasto. El propósito era que se creara un instrumento, basado en la ciencia, que garantizase que una inversión calificada como verde contribuyese a la necesaria transición ecológica y a mitigar los efectos del cambio climático. Si un combustible fósil y una energía que deja residuos para millones de años se consideran verdes, ¿qué no lo es?”.

Satisfacción en la Comisión Europea y el lobby nuclear

La Comisión Europea ha acogido son satisfacción el resultado de la votación sobre el Acta Delegada Complementaria sobre mitigación y adaptación al cambio climático que cubre determinadas actividades nucleares y de gas. Así lo manifestaba Mairead McGuinness , comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de Mercados de Capitales, quien ha afirmado que el Acta Delegada Complementaria es una propuesta pragmática para garantizar que las inversiones privadas en gas y energía nuclear, necesarias para nuestra transición energética, cumplan con criterios estrictos. La inversión en energías renovables ya está priorizada en nuestra Taxonomía: este es nuestro futuro. Nuestra propuesta garantiza la transparencia para que los inversores sepan en qué están invirtiendo. Hoy aporta una claridad muy necesaria a la posición de la UE».

Por su parte, el director general de Nucleareurope, Yves Desbazeille, ha apuntado que “la ciencia establece claramente que la energía nuclear es sostenible y esencial en la lucha contra el cambio climático«.