Raúl Moreno (PSC): “ERC ha optado por pactar con JuntsxCat y colocar a un representante del Ibex 35 en la Consejeria de Economía”

Raúl Moreno (Barcelona, 1978) es Secretario de Políticas Sociales e Igualdad del Partido Socialista de Cataluña. Formado como educador social en la Universidad de Barcelona. Lleva más de 20 años en política y se ha curtido en uno de los feudos socialistas por excelencia: Santa Coloma de Gramanet. Moreno es hijo de inmigrantes andaluces y extremeños y un federalista convencido.

Usted viene del mundo de lo social. ¿Sería bueno que hubiesen más políticos con este tipo de formación?

Hay pocos políticos que, como en mi caso, sean educadores sociales o trabajadores sociales. Tengo contabilizados unos cuatro en el parlamento catalán. Pero la mejor escuela es el ámbito local. En nuestro grupo parlamentario la mayoría de las personas vienen de los ayuntamientos. Es lo que verdaderamente te aproxima a las necesidades de la gente.

¿Por qué no se ha planteado una abstención el PSC para que Aragonès hubiese podido Gobernar sin el apoyo de Junts?

No hay gobiernos de izquierdas sin el PSC; el principal partido de izquierdas de Cataluña. Yo creo que comunes y PSC gobernando con el apoyo externo de ERC podíamos haber dado un vuelco muy importante a Cataluña. Aragonès ha optado por un pacto con JuntsxCat colocando a un representante del Ibex 35 en la Conselleria de Economía y dando el 60% del presupuesto de Cataluña a un partido de derechas; eso no se puede calificar como un gobierno de izquierdas.

Pero también es cierto que muchas leyes progresistas se han visto suspendidas por el Constitucional.

Porque son inconstitucionales. La Ley de vivienda del gobierno catalán no se ha suspendido por el contenido, sino por la forma.

Después de la entrada de Pedro Sánchez al gobierno se hizo desde la Comisión Bilateral la sugerencia de que se modificasen algunos artículos para que fuesen constitucionales.

El problema no es hacer leyes, el tema es si se cumplen o no. Si quieren leyes sociales que se pongan, por ejemplo, con la Ley de derechos de la infancia que no está desarrollada ni dotada económicamente.

¿Cómo entiende el PSC la idea de España que tienen algunos barones del PSOE, que incluso habían llegado a plantear la ilegalización de los partidos independentistas por ir contra la Constitución?

A mi me gusta ese PSOE plural donde cada uno dice lo que piensa, pero todos compartimos una columna vertebral que son los valores del socialismo. Es normal que en los partidos grandes haya voces diferentes, pero tenemos los órganos para poder debatirlas. Y una vez alcanzado un acuerdo ir todos juntos a defenderlo.

Pero en el aspecto territorial o nacional da la sensación de que más que un debate se trata de que estos barones no reconocen la catalanidad y que ni siquiera reconocen el proyecto federal que quiere el PSC.

A veces, parece que hay reticencias, pero fíjate que es curioso que participando en un partido que tiene un comité federal no acaben de entender la idea del federalismo.

¿Qué es el federalismo a efectos prácticos?

Yo creo en el federalismo entendido como la capacidad de cada comunidad autónoma de poder autogestionarse, mientras que mantenemos algunas políticas comunes que nos hagan más fuertes hacia fuera.

Si no puede haber amnistía ni tampoco referéndum ¿hacia dónde va la mesa de diálogo?

Firmar en un acuerdo que si en dos años no me dan la razón me voy; pues más que una mesa de diálogo lo que se busca es un cierto chantaje. Ellos propondrán la amnistía y el referéndum y nosotros propondremos el desarrollo de los 41 puntos que pusimos en su conocimiento en la segunda reunión que tuvimos.

¿Y si se llega a un acuerdo?

Y estaría bien que si se alcanza un acuerdo en esta mesa de diálogo fuese refrendado por la sociedad catalana.

Dos de los principales centros de poder habituales del Partido Socialista son el Gobierno Central y la alcaldía de Barcelona. En uno y otro se han entendido con Podemos y los Comunes. ¿Son los mejores socios posibles?

Yo creo que son los socios con los que ideológicamente podemos pactar más medidas. Es una lástima que ese acuerdo no se haya producido en Cataluña para promover la investidura de Salvador Illa. En este caso, los comunes han optado por apoyar el independentismo de Esquerra Republicana y han dejado al parlamento de Cataluña sin una mayoría de izquierdas.

¿Significa un viraje a la izquierda de un PSOE que había llegado a pactar con los nacionalismos de derechas?

Antes, los electores nos situaban en el centro y yo creo que ahora, por los estudios que tenemos, nos sitúan más como un partido de izquierdas. Ahí es donde se sitúa el Partido Socialista: entre el centro político y la izquierda extrema.

El decir izquierda extrema no juega, en cierto modo, a equiparar a un partido como Podemos con la extrema derecha.

No había una lectura política detrás de esto que he dicho. Simplemente, quería delimitar el margen. No tiene nada que ver Podemos con la extrema derecha fascista. No se pueden equiparar; es imposible.

¿Tiene Podemos las manos más libres para tomar decisiones que un Partido histórico como el PSOE?

Probablemente, pero no significa que nosotros las tengamos atadas. Lo que pasa es que nosotros tenemos sentido de gobierno y sentido de estado. Hay que gobernar para todos; para los que te han votado y para los que no. La política desde fuera se ve de una manera y desde dentro se ve de otra.

A nivel municipal ustedes tienen pactos dispares.

En Cataluña tenemos pactos a nivel local con todos los partidos excepto con Vox. Lo importante de los pactos son los acuerdos a los que se llega.

¿Cual es su lectura de lo pasado en Madrid?

Yo creo que los resultados de Madrid forman parte de una situación de un cierto hartazgo de la población a las medidas restrictivas.

Ahí Ayuso supo medir con más acierto cuál era la voluntad del conjunto de la ciudadanía de Madrid. Pero lo hizo apelando a los sentimientos menos racionales del conjunto de la sociedad. Madrid asumió con demasiada facilidad el hecho de que se pudiesen perder vidas humanas.

La situación fue diferente en Cataluña.

En Cataluña el 14 de febrero tuvimos elecciones y ganó el ministro de la pandemia: Salvador Illa. Y se entendió en aquel momento como un triunfo de la gestión de Sánchez

¿Es Cataluña más de izquierdas que Madrid?

Evidentemente. Como población, Cataluña siempre ha tenido como mínimo en los últimos 10,15 o 20 años una ideología más de izquierdas. En el arco parlamentario es evidente: mientras el Partido Popular gana elecciones con mayorías absolutas en Madrid aquí tiene tres diputados en el grupo mixto.

El PSOE puso fin al estado de alarma al no proponer más prórrogas. Las calles de Barcelona se llenaron de jóvenes. Estaba claro que iba a suceder algo así. ¿Por qué no se evitó coordinando mejor con los gobiernos autonómicos?

En el momento que el gobierno anuncia el fin de el estado de alarma son aquellas comunidades autónomas que habían pedido su finalización, e incluso algunos partidos que habían votado también en contra de su aplicación, las que sugerían y pedían al gobierno que lo siguiera imponiendo.

Pero ¿por qué se aprobaron las medidas autonómicas tan in extremis?

Las comunidades autónomas sabían que el estado de alarma iba a desaparecer en 15 o 20 días y conocían los instrumentos que tenían para mantener las normas de distancia social o de limitación de movimientos.

¿Cómo ha cambiado el roce entre su formación y la de los partidos que tienen a algunos de sus miembros en prisión y que les acusan de haber apoyado el 155?

La convivencia entre la gran mayoría de los diputados es cordial y amable. El 155 fue inevitable y fue ampliamente advertido; se impuso para convocar unas elecciones y en cuanto se volvió a formar gobierno se levantó.

Pero ha habido tensión entre el bloque independentista y el bloque constitucionalista.

La cosa se tensionó mucho el 6 y 7 de septiembre cuando los independentistas intentaron pasar por encima de los derechos del resto de partidos políticos; se tensionó, también, cuando tuvimos que salir escoltados porque había personas que nos insultaban por tener posiciones diferentes; y se tensionó cuando se declaró la independencia de Cataluña que fue un fake claro y un engaño masivo al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.

¿Santa Coloma es cuna y fábrica de políticos socialistas, pero históricamente más vinculados al PSOE. Usted se siente más vinculado a la filial del PSOE o a la vertiente más autónoma y catalanista del PSC?

El socialismo metropolitano ha bebido de las dos fuentes, que han acabado diluidas en un proyecto común.

¿Se han diluido por las escisiones que han habido en el partido por las derivas soberanistas o porque se han logrado aunar las dos almas?

Conviven las dos almas. Nosotros nos reivindicamos como catalanistas y eso no está reñido con aspirar a una España federal. El PSC es la suma de muchas sensibilidades diferentes; y los electores han validado este proyecto integrador.

Usted vivió de cerca los abusos de poder que se dieron por parte del PSC en su ciudad natal: Santa Coloma de Gramenet. Y que acabaron con el alcalde Bartomeu Muñoz en prisión ¿Para eso sirve la mayoría absoluta?

No hay que vincularlo con las mayorías absolutas, hay que vincularlo con el gobierno y con la mala gestión de algunas personas en concreto. El PSC tardó cuatro horas en expulsar al entonces alcalde Bartomeu Muñoz.

Los casos de corrupción son una piedra en el zapato que hace que te duela el pie; y nosotros que somos el pie que permite a la sociedad avanzar. No podemos permitirnos tener piedras en el zapato.

Muy poético

Pero es cierto. Debemos de actuar con determinación y en aquel momento yo creo que se actuó con rapidez y efectividad. Aunque sin duda es un mal recuerdo

Al PSC se le ha acusado en ocasiones de tener votantes trabajadores y de estar guiado por la burguesía catalana. ¿Cuánto hay de cierto en esta afirmación?

Es verdad que hace algunos años no solo el PSC, sino la política catalana estaba ocupada por las élites. Pero, poco a poco, se ha ido entendiendo que la mejor manera de defender los intereses de la ciudadanía es teniendo partidos que reflejen la realidad social de quienes quieren representar.

A usted le ha ido bien y es de origen humilde

Yo he tenido diferentes cargos de responsabilidad en el PSC y vengo de una familia trabajadora de emigrantes andaluces y extremeños. Solo puedo decir que el PSC me ha dado más de lo que yo he podido aportar; y considero que ha aportado mucho al proyecto.

Usted ha estado muy vinculado al mundo de la cultura. ¿Qué se les puede decir a las miles de personas que han perdido su trabajo y han visto como se ha debilitado la estructura del ocio y la cultura?

A nosotros nos hubiese gustado que las ayudas a los autónomos que trabajaban en el mundo de la música y de las artes escénicas, que se puso en marcha en el mes de octubre, no se concediera al primero que llegara a pedir la prestación. El presupuesto de la Generalitat en cultura es vergonzoso. No alcanza el 1%. El problema es anterior a la pandemia.

Usted fue uno de los ponentes de la Renta Garantizada a la Ciudadanía que ahora se ve ampliada con el Ingreso Mínimo Vital, ¿qué ha pasado para que miles de personas todavía no lo hayan cobrado?

Solo en el primer mes de funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital había tantos beneficiarios como de la Renta Garantizada de la Ciudadanía en un año. Es normal que surjan problemas cuando se pone en marcha una prestación que intenta llegar a todo el mundo que la necesita. Y con unos servicios públicos mínimos no sólo por los recortes antiguos del Partido Popular, sino porque estábamos en pandemia.

Usted es el relator de la Ley de Prevención de la Pérdida y el Derroche Alimentario. ¿Es una propuesta imprescindible en estos tiempos de desarrollo sostenible?

Esta es la primera ley en España que regula el despilfarro alimentario. Una de las pocas cosas que ha hecho la pandemia es ayudar a reducir el derroche alimentario que solo en Cataluña es de más de 35 kilos al año por ciudadano. La Ley está en proceso de enmiendas de la ciudadanía, y espero que empiece a funcionar cuanto antes.

¿Cómo ve un Educador Social la utilización del cartel de Vox en las elecciones de Madrid que hacía referencia a los MENA?

Aquí, en Cataluña, hemos reformado la ley que permite las prestaciones económicas no a los MENA, sino a toda la infancia protegida de Cataluña, venga de donde venga. Son niños; y que eso pueda ser utilizado y pueda ser asumido como un argumento político es vergonzoso.