Raquel Ortega: “El concurso no solo brinda la oportunidad de alcanzar una gran visibilidad, sino que también une a escritores de todo el mundo y crea comunidad”

Raquel Ortega se ha hecho, con su novela No Despiertes al Diablo, con la novena edición del Premio Literario Amazon Storyteller 2022. Esta madrileña de 27 años, que reside en Málaga, comenzó a escribir relatos a la edad de 12 años, pero su primera novela no la concluyó hasta los 18. En la actualidad tiene cuatro novelas publicadas y está trabajando en su segunda novela en castellano, al mismo tiempo que participa en una antología benéfica que se publicará en la primavera de 2023, con un relato de terror. La novela ganadora es una mezcla de misterio, terror, ocultismo y fantasmas, donde Hazel, una joven con un don que la conecta con otros planos de la realidad, recibe una misteriosa llamada que la lleva a un episodio de siete años antes, que es incapaz de borrar de su memoria y su corazón. La frase: A veces, debes adentrarte en la oscuridad para vencer a los seres que moran en ella, es lo suficientemente explícita como para enganchar al lector.

Cuando la llamaron para comunicarle que su novela había sido escogida como finalista, sintió un sinfín de emociones indescriptibles. Incluso ahora, después de resultar ganadora, hay momentos en los que se queda en silencio, pensando en todo lo que ha sucedido, y le cuesta asimilar el hecho de que fuese elegida como finalista entre tantas novelas de excelente calidad. El hecho de que este año, después de la pandemia, Amazon haya realizado la ceremonia final de manera presencial, ha sido una forma de aclamar a todos los finalistas.

Me comenta Raquel que es la primera vez que se presentaba a este concurso literario, que ya lleva nueve ediciones, pero que con anterioridad ya se había presentado a otros concursos. Añade que, mientras escribía la novela, ni siquiera sabía de la existencia del concurso. Su único objetivo, en ese momento, era verla publicada. Esta joven, pero prolífica autora, hace tiempo que viene escribiendo historias en inglés en Wattpad (plataforma online de lectura y escritura), donde, según me refiere, se llevan a cabo concursos organizados por diferentes perfiles oficiales. Se ha cultivado en la creación de relatos cortos, con los que participó en diversos certámenes preparados por el instituto donde cursaba sus estudios. Esto, unido a la redacción de historias en inglés, me lleva a constatar que, pese a su juventud, ya es una autora experimentada e inquieta, literariamente hablando.

Me confiesa que, a día de hoy, entrar en el mundo literario de la mano de una editorial es prácticamente imposible. A no ser que seas un autor reconocido, puntualiza. Me trasmite una idea que los autores de KDP (Kindle Direct Publishing) hace casi once años que ya sabemos: «la autopublicación brinda a los escritores independientes una oportunidad sin la cual muchas historias quedarían olvidadas dentro de cajones, sin posibilidad de ser descubiertas». Por lo tanto, más que una moda pasajera, es una opción que va a atraer cada vez a más escritores y escritoras. Además, la herramienta de KDP es lo suficientemente completa y sencilla en el manejo para cualquier tipo de autor, sea novel o experimentado.

Le pregunto por las Redes Sociales a la hora de dar a conocer nuestras obras. Declara que las RRSS son una herramienta importante a la hora de moverte por Internet, lo que facilita encontrar una comunidad de personas con los mismos intereses. Y, en consecuencia, la visibilidad aumenta. En el caso de Kindle, que existe exclusivamente en Internet, y que además cuenta con un servicio de lectura ilimitada, la posibilidad de que un libro llegue a más lectores curiosos, promocionándolo en redes sociales, es bastante alta.

Le pregunto si cree que hay determinados géneros con más posibilidades que otros de ganar el concurso o, por el contrario, todos los géneros tienen cabida y pueden ser seleccionados. Responde que esevidente que la mayoría de las novelas que se presentan al premio encajan en dos géneros: thriller y romántica, que es también, asegura, lo que más se lee en nuestro país. No obstante, se ha demostrado que todos los géneros son aceptados en el concurso. Y me revela que, aunque escribir comedia o terror es una apuesta que puede salir mal, porque no hay tanta demanda, está convencida de que la originalidad también se valora.

Le pido que me convenza de por qué debería participar en el concurso de Amazon. En ese sentido es tajante: «El concurso de Amazon no solo brinda la oportunidad de alcanzar una gran visibilidad con tu novela, sino que también une a escritores de todas partes del mundo y crea una comunidad de apoyo mutuo».

Me confirma algo que ya sabía, la importancia de la portada: «La portada es lo más importante para ganarte la curiosidad de un lector; es lo que hará que busque la sinopsis, o que pase al siguiente libro». Y algo que ya suponía: «soy lectora de Kindle».

Y ya, por último, le pido que me diga cosas buenas y malas de publicar en KDP. Responde casi sin pensar: «La facilidad de gestionar la obras publicadas y la posibilidad de reescribir y de volver a editar tantas veces como quieras». Como punto negativo dice algo que les ocurre tanto a los autopublicados como los que publican con editoriales: Hay que buscarse la vida para promocionar nuestras novelas, algo que es más complicado para los que acaban de iniciar su camino literario.