Ramon Tremosa: «Gracias a la labor realizada a nivel Europeo, hoy estamos más cerca de medidas en EEUU sobre Google»

Seguro que alguna vez has buscado un lugar donde comer, un hotel, o el precio de los billetes de avión en Google. Lo has hecho pensando que obtendrías información objetiva sobre aquello que estabas buscando. Quizás nunca te has planteado que los resultados obtenidos mostraban parcialmente lo que tú en realidad necesitabas encontrar. Y es que Google ha sido denunciado, tanto a nivel europeo como en Estados Unidos, por vulnerar los principios de competencia, al difuminar en sus resultados a compañías «de la competencia». O sea: que algunos resultados que se te ofrecían no eran ni los más económicos, ni los más interesantes para ti, sino los más interesantes para Google y sus negocios.

Esta actitud de la compañía, que se suponía que debía ofrecernos los datos de búsqueda de manera objetiva y neutral para no interferir en el mercado y no dañar a compañías, es la que le ha costado una multa millonaria en Europa y muy posiblemente también, en Estados Unidos.

¿Cómo comenzó este proceso judicial contra el gigante Google? Hoy hablamos con una de las personas que, desde el Parlamento Europeo, dio los primeros pasos para sentar a Google y exigirle «juego limpio».

Ramon Tremosa

Entrevistamos al que fuera eurodiputado en el Parlamento Europeo, Ramon Tremosa, actualmente diputado en el Parlament de Cataluña.

El economista comenzó a trabajar en el Caso Google cuando estaba en el Parlamento Europeo, en el año 2013. Fue una empresa catalana, de las 23 que iniciaron las denuncias a Google, la que explicó a Tremosa el problema que suponía para ella la aplicación de las prácticas monopolísticias de Google.

El buscador de internet, uno de los más utilizados a nivel mundial (con notable diferencia de uso entre Europa y EEUU), comenzó sus pasos siendo, supuestamente, neutral en la información que ofrecía cuando los usuarios introducían en su barra de búsqueda cualquier tipo de cuestión. Sin embargo, con el tiempo, fue acusado por la Comisión Europea de priorizar a empresas determinadas en la aparición de resultados, discriminando así -o incluso eliminando- a compañías de la competencia.

Según explicaba hace meses Tremosa en este artículo, han sido grandes multinacionales estadounidenses como Yahoo, eBay, Yelp, News Corp, Oracle, Disconnect, entre otras, quienes han ido aportando pruebas y evidencias a la Comisión Europea del abuso de posición de dominio de Google.

Fue Tremosa quien en 2013, junto al eurodiputado alemán de la CDU, Andreas Schwab organizó una conferencia en el Parlamento Europeo, con Joaquín Almunia como Comisario de Competencia para abordar el Caso Google. Al Comisario Almunia se le acusó de haber sido demasiado permisivo con esta gran compañía. En lugar de multar a la empresa, como sí hizo Monti con Microsoft, Almunia dio hasta tres intentos a Google para que se autorregulase y revirtiera por sí mismo sus prácticas abusivas. Algo que en 2014 la Comisión Europea constató no haberse llevado a cabo. Fue en ese año cuando el Parlamento Europeo sometió a votación la toma de medidas al respecto.

Finalmente, la Comisión Europea, con la llegada de la nueva Comisaria de Competencia, Margaret Verstager, impuso tres multas a Google por valor de 8.500 millones de euros, entre 2016 y 2018, que fue posteriormente confirmada por el Tribunal General de la UE (que rebajó a 4.125 millones de euros).

Con este precendente, Estados Unidos ha vuelto a la carga, pues se había intentado anteriormente (en 2020 se acusó a la compañía de abusar de su posición dominante en el mercado de las búsquedas), sin obtener resultados satisfactorios para los demandantes. Ahora, «El Departamento de Justicia de Estados Unidos está listo para enfrentarse una vez a Google«.

Este nuevo acto procesal se marca como objetivo sentar las bases para «restaurar la competencia» en el mercado de la publicidad digital. Se acusa a Google de haber «corrompido» el ecosistema de la legítima competencia con una campaña sistémica.

Son ocho Estados norteamericanos los que respaldan, por el momento, la demanda. Exigen a Google que pague una multa (todavía por definir, aunque previsiblemente será multimillonaria) y se pide a la compañía que se desprenda de la plataforma para editores Google Ad Manager, incluyendo las herramientas Double Click For PUblishers y AdX.

Entrevista a Ramon Tremosa

Sobre todos los detalles y el recorrido de este interesante asunto, hablamos con Ramon Tremosa. Puedes ver la entrevista pulsando aquí.