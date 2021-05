El ex ministro de Rodríguez Zapatero y una de las voces más destacadas del PSOE en Euskadi, Ramón Jauregui, mantuvo ayer en el Debate de Diario16 de la noche electoral de Madrid, uno de los discursos más duros sobre el papel que el bloque progresista ha jugado en esta campaña. Así, afirmó con rotundidad que «una izquierda con el discurso antifascista de Pablo Iglesias es una izquierda que pierde».

A juicio de Jauregui, «una campaña tan polarizada y enfrentada por el bloque de izquierdas, de izquierda antifascista como ha marcado el terreno Pablo Iglesias, es una izquierda que pierde».

El ex ministro recordó que el PSOE nunca tuvo opciones cuando se une a otros partidos más a la izquierda de los socialistas. Así, explicó que «lo sabíamos ya, en el año 2000 fuimos con IU y perdimos con una mayoría absoluta del PP».

Sin disimular su enfado por el rumbo que tomó la campaña, una vez que Gabilondo en el debate de TeleMadrid tiende la mano a Pablo Iglesias con la ya famosa frase «tenemos doce días», Jauregui insistió durante su intervención que «la izquierda ha tenido una derrota sonora».

No es culpa de Gabilondo

Para Jauregui, la derrota de la izquierda y del PSOE «no es un problema del candidato Gabilondo». Se trata de una campaña populista que diluye al centro. Y al PSOE ese escenario lo maltrata. «Tenemos que ser capaces de comprender qué ha pasado. Ese discurso del 36 no ha calado, porque no hay tanto miedo al fascismo». La movilización de la izquierda ha movilizado a la derecha.

Para Jauregui, «al madrileño le ha dado más miedo la unión de la izquierda que el fascismo«.

Insiste el ex ministro socialista que «si no somos capaces de entender lo que ha ocurrido, volveremos a equivocarnos». Entiende que «lo que ha ocurrido es muy serio. El PSOE representa una forma de proyectar el futuro de la izquierda de España de una manera mucho más centrada desde un punto de vista de los intereses colectivo del país».

Para Jauregui, «la izquierda del PSOE está aglomerada en una especie de frentismo como el que se ha producido de dos bloques muy polarizados en el discurso extremista, lo que ocurre es que el proyecto socialista se diluye», afirma.

Con enfado manifiesto, el ex ministro entiende que «nosotros no somos eso, es muy evidente que la campaña ha estado en gran parte orirentada por quien no éramos nosotros».

El relato del éxito de la gestión de la pandemia de la señora Ayuso es también la ausencia de una oposición capaz de explicar a la ciudadanía que ese éxito era falso, manifestó anoche en el debate de Diario16.

Recuerda que «ha habido un índice de contagios y fallecimientos por la Covid escandaloso. Un escándalo con los muertos en la residencia. Y la oposición no ha sido capaz de instalar ese discurso».

Ayuso

Ayuso, a juicio de Jauregui, ha instalado un retrato identitario de un Madrid libre, ilusionado, dinámico, el Madrid alegre, acogedor. Y afirma que «frente a esa identidad madrileña que ha destruido la pluridentidad en el sentido más amplio con los sectores más críticos, desgraciadamente el debate ha eludido o solapado el debate ideológico sobre las cosas de la gente».

El PSOE tiene que ser capaz de interpretar lo que ha pasado. Porque lo que ha pasado es muy serio, insiste, «Madrid no es una comunidad cualquiera».

Jauregui cree que el PSOE pierde en esta campaña su identidad, el centro sociológico y de izquierda. Entiende que «hay mucha gente que votaba al PSOE que ha votado al PP».

Para Jauregui, «la presencia de Pablo Iglesias, con su protagonismo con amenazas muchas de ellas paranoicas para los que hemos vivido bajo la amenaza de muerte real». Y recuerda que a los amenazados por ETA «no nos mandaban sobres con balas para decirnos que iban a ponernos una bomba».

Para Jauregui, «ese debate con un protagonismo un poco patético sobre quién recibía más sobres con balas, ese discurso extremista no nos beneficia». «Se ha movilizado más la derecha que la izquierda», sentenció.