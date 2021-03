El expresidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy ha negado haber destruido los papeles de Bárcenas, “Yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos” y haber cobrado sobresueldos en un sobre que les entregaba en mano Álvaro Lapuerta, según aseguró Luis Bárcenas en su declaración judicial de julio de 2013.

Absolutamente falso

Mariano Rajoy ha respondido a las tres primeras preguntas que le ha hecho la acusación en nombre de la Asociación de Abogados Demócratas para Europa (ADADE) con las dos mismas palabras: “Absolutamente falso”. Rajoy ha negado haber recibido sobresueldos en un sobre que les entregaba en mano Álvaro Lapuerta, según aseguró Luis Bárcenas en su declaración judicial de julio de 2013. También ha negado que firmara ningún tipo de recibí por dichas cantidades o que Bárcenas le entregara 25.000 euros cuando abandonó la tesorería.

El expresidente, al igual que ha hecho antes Aznar, ha negado tener conocimiento de ninguna irregularidad en las finanzas del partido.

Niega la trituradora del PP

Mariano Rajoy ha negado que él destruyera en una trituradora de papel una copia de la contabilidad opaca que, según relató Luis Bárcenas durante el juicio, este le había llevado a su despacho.

“Es metafísicamente imposible que yo haya destruido esos papeles [de Bárcenas]” ha dicho para, a continuación, recalcar: “Yo no he triturado lo que nunca tuve en mi mano”.

No hay ninguna caja b del PP

Rajoy ha insistido en que “en sus cuarenta años de militante no había escuchado nunca hablar de la famosa caja b” y ha destacado que, en su opinión, ninguno de los testigos que había declarado durante la vista había confirmado la existencia de la misma. «No hay ninguna caja b del PP. Son los papeles del señor Bárcenas«, ha añadido. El expresidente ha llegado a tildar de «delirio» y «vergüenza» todo lo que están viviendo en el juicio.

No he llevado cuentas nunca en mi partido

Rajoy se ha cobijado en el mismo argumento que, antes que él, ya habían utilizado los cuatro exsecretarios generales que han declarado en el juicio por la caja b: que su función era política. “Yo me dedicaba fundamentalmente a los asuntos políticos. No he llevado cuentas nunca en mi partido», ha dicho. En ese sentido, ha asegurado que en los cinco ministerios que ocupó en su carrera política nunca hizo adjudicaciones ni, añadió, supo quién se llevaba los concursos de obra. El expresidente también se ha desmarcado de la financiación de las campañas electorales, cuya responsabilidad ha hecho recaer en «la tesorería y la gerencia” del PP, entonces en manos de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, respectivamente.

Investigación interna en el año 2013

Rajoy ha sostenido que encargó “una investigación interna en el año 2013 cuando salieron algunas noticias que no me gustaron nada”, en referencia a las primeras informaciones respecto a sobresueldos.

Aquella investigación, ha admitido fue un informe de la tesorera que sustituyó a Luis Bárcenas. Rajoy ha insistido en que, sobre el escándalo provocado por la salida a la luz de los papeles de Bárcenas, “he dado más explicaciones que nadie a lo largo de más de una decena de años”.

Niega las donaciones

El expresidente del Gobierno ha insistido el que no supo nunca nada sobre las donaciones que recibía su partido –“no era un tema en el que yo estaba especialmente puesto”- y ha negado que conociera nada sobre el supuesto método que se utilizó para fraccionar esas aportaciones irregulares de empresarios e ingresarlas en cuentas del partido. Rajoy ha querido demostrar su desconocimiento de las cuestiones económicas de su partido afirmando “que no sabía ni lo que se cobraba en sueldos en el PP”.

