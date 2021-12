Rajoy reconoce que es suyo el teléfono que Villarejo facilitó al juez

- Publicidad-

El expresidente del Gobierno y ex líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha admitido hoy -en la Comisión de investigación del caso ‘Kitchen’- que es suyo el teléfono que el ex comisario José Manuel Villarejo facilitó al juez y con el que se supuestamente se mensajeaba con el expresidente del PP.

Además, el líder del Partido Popular le ha reconocido al diputado socialista portavoz, Felipe Sicilia, que tanto el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, como el ex comisario José Manuel Villarejo le señalan en la ‘Operación Kitchen’ “para defenderse en los tribunales”, pero que no se querellará por ello. “Tanto el señor Bárcenas, como el señor Villarejo tienen problemas en los tribunales y tienen derecho a mentir para defenderse”, ha explicado.

Sicilia le ha recordado que Bárcenas le ha acusado “no sólo de conocer la financiación ilegal del PP, sino de beneficiarse de ella con sobresueldos y el pago de trajes”. Y que afirmó en sede judicial y parlamentaria que “le dio, en su despacho, unos documentos en demostraban la liquidación de la caja B y que los destruyó.

Finalmente, el socialista le ha preguntado por qué no ha declarado voluntariamente ante el juez en la causa ‘Kitchen’, aunque sea para responder a las acusaciones que se le hacen Villarejo, García Castaño y el propio Bárcenas, a lo que el socialista no ha obtenido respuesta.