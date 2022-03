Rafa Nadal: «Estoy hundido y triste». El tenista tendrá que estar entre cuatro y seis semanas sin jugar

- Publicidad-

El tenista, que anunciaba encontrarse mal tras perder su último partido, explicó en rueda de prensa que sufría al respirar, una sensación como «si se clavase una aguja» en su pecho. No sabía qué era lo que le sucedía, pero afirmaba estar muy preocupado y querer saber cuánto antes a qué se debía este dolor y cómo recuperarse.

Según un comunicado oficial emitido hoy por el tenista, tendrá que estar, como mínimo, cuatro meses de baja, sin poder jugar. El comunicado ha sido emitido después de viajar a Barcelona, donde ha sido atendido por su equipo profesional médico, dirigido por Ángel Ruiz-Cotorro.

«Don Rafael Nadal Parera presenta, después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el pasado sábado en Indian Wells. El tiempo estimado para su vuelta a la actividad es de 4 a 6 semanas».

«No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo» ha dicho el tenista.

Se perderá Montecarlo y posiblemente también el Godó.

🇪🇸 @RafaelNadal padece una fisura costal y estará alejado de la actividad deportiva de 4 a 6 semanas.



Te deseamos una pronta recuperación, Rafa 🤗 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 22, 2022