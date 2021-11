Radicalidad, moderación, y lenguaje inclusivo

- Publicidad-

La Consejera de Educación de Murcia, María Isabel Campuzano, es de VOX (Violencia, Odio, y Xenofobia); podría no notarse, pero se nota. Lleva ya unas cuantas tropelías y, según dicen las malas lenguas, en el Gobierno Regional están hasta el moño de ella. Es el peaje que tenemos que pagar los murcianos (y las murcianas) por la fallida Moción de Censura presentada por Diego Conesa. Su debut fue con la inclusión del Pin Parental (es decir, el establecimiento del derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus creencias, sean más o menos acertadas, desmarcando a la Educación de la infancia del espíritu crítico consustancial a la misma), y ahora la ha tomado con el Lenguaje Inclusivo por ser cosa de rojos (y rojas), ideológicamente repugnante, confuso en lo didáctico, y extraordinariamente peligroso para las creencias fascistoides que VOX quiere que imperen en la educación de los niños (y las niñas).

No tiene mucho sentido que nos acojamos a la Real Academia como órgano consultivo para que nos digan lo que ya sabemos, y es que, en el pasado, el masculino se usaba para incluir también a la mujer. Sin embargo, las mujeres sabían que el masculino no las incluía, y muchos hombres lo sospechábamos. No puedo olvidar mi desasosiego cuando escuché por primera vez que la operación la iba a llevar a cabo una “cirujana”. Sonaba horrible, y auguraba terribles desastres para el paciente; pero fue peor cuando oí por primera vez la palabra “jueza”. Sonaba tan mal que al principio se decía “la juez”. Tardó tiempo en normalizarse la expresión “jueza”. Son solo dos ejemplos de cómo el lenguaje puede generar exclusión ¿Por qué nos sorprende tanto que las mujeres no se sientan incluidas en el masculino? Vamos a ver, la Presidenta Fernando López Miras va a inaugurar un nuevo colegio. La Presidenta del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con su homónima italiana, Mario Dragui, para consensuar una política conjunta en materia de inmigración. La Presidenta de EEUU, Joe Biden, amenaza con liberar la reserva estratégica de petróleo para bajar los precios del crudo… ¿Cómo nos suenan estos supuestos titulares? ¿Bien? ¿Mal? Que levante la mano quien piense que los hombres aludidos se sienten representados en el femenino. Es ridículo. A los hombres los representa el masculino, y a las mujeres, el femenino. Y hay fórmulas neutras como la Humanidad, las personas, todo el mundo, la infancia, la militancia… etc, como para que no tengamos que complicarnos tanto la vida ¿Tanto trabajo cuesta decir el origen de la Humanidad, en vez de el origen del Hombre? ¿Es tan difícil hablar de la Educación de la Infancia, en vez de la educación de los niños? No hay motivación ideológica en la utilización de un lenguaje inclusivo que visibilice a las mujeres en el mismo sentido que visibiliza a los hombres. Es una cuestión de sentido común, justicia, e igualdad de oportunidades. El problema es otro. El problema es que a los fascistas de VOX les falta todo el sentido común del mundo para no ser fascistas; su sentido de la justicia es manifiestamente “injusto”; y la igualdad de oportunidades les molesta y les preocupa, porque en esas condiciones ¿cómo iban ellos (y ellas) a ser competitivos? No hay por dónde cogerlo.

Además de todo lo anterior hay otra cuestión que hay que comentar. Y es la velocidad de los cambios propuestos y el modo de llevarlos a cabo. Palabras como “cirujana” o “jueza” se fueron normalizando poco a poco. La gente terminó por usarlas sin mayor problema ¿Por qué iba a ser diferente con otras muchísimas palabras y expresiones? No se pueden imponer las costumbres por decreto, y mucho menos cuando hacen referencia a realidades no muy bien comprendidas. La existencia de la mujer es comprendida por todo el mundo, y ese es el objetivo del lenguaje inclusivo: visibilizarlas. Es algo que va “a favor de corriente”, si se me permite la expresión; pero eso de “niñes” y “todes” haciendo referencia a la existencia de un género “fluido” de cuya existencia yo mismo acabo de enterarme, es otro asunto. Primero tiene que comprenderse y aceptarse la existencia de ese género “fluido” (y ojo que no digo “demostrarse”). La sociedad tiene que aceptarlo. Después, quizá, podrá venir lo de “niñes” y “todes”; pero sin imposiciones.

Esto último enlaza con el asunto de la Radicalidad o la Moderación, términos que hacen alusión a la intensidad, la profundidad, y el origen de los cambios. Cuando los cambios vienen desde arriba, impulsados por una minoría dirigente convencida de tener la razón absoluta (y aunque así fuera, sería lo de menos…); cuando los cambios son rápidos y profundos, entonces son radicales y NO FUNCIONAN. Cuando los cambios son impulsados por la mayoría social que clama por esos cambios y estos se hacen poco a poco y conforme pueden aceptados por la sociedad, entonces son moderados, y SÍ FUNCIONAN. Esa es la diferencia entre ser de Podemos, o ser del Psoe.

Lenguaje inclusivo sí, por supuesto, porque lo demanda la sociedad, y en la medida en la que la sociedad pueda soportarlo. Nunca por imposición o decretos. Pero bajo ningún concepto son aceptables decretos contra el lenguaje inclusivo. Como de quien estamos hablando es de VOX ocurre lo inconcebible, y es que, en Murcia, la lucha contra el lenguaje inclusivo la abandera una mujer ¿Hay quien dé más?

Un saludo a todo el mundo.