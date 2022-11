¿Quieres conseguir views en YouTube? Aprovecha los Shorts

La red social TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, obtendrá este año más de 11.000 millones de dólares en ingresos publicitarios. Estas cifras, como era de esperar, han suscitado el interés de otras plataformas como YouTube, que potenciarán los contenidos cortos a través de sus YouTube Shorts.

Los Shorts suponen un soplo de aire fresco para aquellos que quieran conseguir views en Youtube. Aunque comparte muchas características con TikTok, el formato presenta novedades específicas muy interesantes.

¿Qué son los YouTube Shorts?

Como ya han hecho otras redes sociales como Instagram con sus Reels, YouTube lanza una nueva experiencia de vídeos cortos adaptados a dispositivos móviles. Según sus creadores, se basa en crear, ser descubierto y ver.

Presenta las siguientes características:

Hasta 60 segundos de duración.

Formato vertical (ideal para móviles). YouTube recomienda un máximo de 2160p (2160×3840) y un mínimo de 720p (720×1280).

Por el momento, los creadores de contenido no pueden obtener ingresos con los anuncios en YouTube Shorts.

¿Por qué aumentar views en YouTube con Shorts?

Muchos youtubers se preguntan por qué invertir esfuerzo en aumentar los views en YouTube Shorts si no pueden obtener beneficio.

Viendo el crecimiento exponencial que está experimentando TikTok, el éxito de los Reels en Instagram y la tendencia generalizada en redes sociales al consumo de contenido corto, todo indica que YouTube apostará fuerte por sus Shorts.

Ya podemos ver cómo la sección de Shorts aparece en el segundo lugar del menú izquierdo. Si accedemos a ella, nos aparecen vídeos recomendados por el algoritmo en función de nuestra actividad. Por lo tanto, los shorts pueden ser una enorme puerta de entrada de usuarios al canal, igual que los Reels lo son para las cuentas de Instagram.

¿Cómo se sube un Short de YouTube?

Solo es posible publicar un short de YouTube con teléfonos móviles, aunque se pueden ver en cualquier dispositivo. Para subir un short, hay que seguir los siguientes pasos:

Iniciamos sesión en la app de YouTube. Tocamos sobre ‘Crear’ y después ‘Crear un Short’. Para shorts de más de 15 segundos, seleccionamos la opción que aparece un la parte superior del botón de grabar y seleccionamos 60 segundos. Si queremos grabar un clip para el short, tocamos sobre el botón de captura. También podemos presionar el botón ‘Deshacer’ para eliminar el último vídeo grabado. Si queremos recuperar el vídeo grabado, tocamos el botón ‘Rehacer’. Tocando ‘Cerrar’, podemos ‘Empezar de nuevo’ el vídeo o ‘Guardar como borrador’. Si estamos conformes con el resultado, tocamos ‘Hecho’ y ya podemos aplicar mejores. Podemos volver ‘Atrás’, en el caso de querer volver a la pantalla de grabación. Una vez hecha la grabación, tocamos ‘Siguiente’ para añadir los detalles, como el título (con un máximo de 100 caracteres) o la privacidad. Tocando ‘Seleccionar audiencia’ definimos si es un contenido creado para niños o no. Finalmente, publicamos el short con el botón ‘Subir’.

¿Se pueden descargar los shorts de YouTube?

Si bien, como en todos los vídeos de YouTube, existe una opción para compartirlos, los YouTube Shorts no se pueden descargar directamente de la plataforma. No obstante, existen multitud de aplicaciones web para descargar contenido de YouTube a partir del enlace.

Debes tener en cuenta que el contenido descargado de esta manera puede tener derechos protegidos.

¿Cómo conseguir views en YouTube con Shorts?

Ahora que hemos visto la importancia de los shorts para conseguir views en YouTube, repasamos una serie de trucos y consejos.

1. Analiza las tendencias

Más allá de las estadísticas en la página de creadores, que te puede dar pistas acerca de tu audiencia, hay diferentes métodos para analizar las tendencias en shorts.



En la barra de búsqueda, escribimos el hashtag #shorts para que nos muestre vídeos con este formato en primer lugar. Al lado del hashtag, escribimos la palabra clave de un tema en concreto.

Por ejemplo: #shorts familia

En el filtro de búsqueda, seleccionamos los canales con más de mil suscriptores y ordenamos los vídeos por número de visualizaciones.

Ahora que sabemos qué vídeos han funcionado sobre un determinado tema, podemos analizar cuánto duran, qué título tienen o qué tipo de contenido es, entre otros aspectos.

2. Ve directo al grano

Piensa que el formato de los shorts es muy diferente del de los vídeos tradicionales de YouTube. Se acerca más al concepto de los stories o de TikTok, donde disponemos de muy poco tiempo para captar la atención del público.

En este sentido, es importante que expongas de forma rápida y clara el mensaje del vídeo. Piensa de la siguiente manera: en los tres segundos iniciales debes haber dado un motivo al viewer para quedarse a ver el resto del vídeo. Si no le interesa suficiente, da por hecho que, pasados estos tres segundos, seguirá haciendo scroll hacia abajo.

3. Utilízalo para diferentes objetivos

Quizás en 60 segundos no da tiempo a exponer todas las bondades del nuevo producto de tu empresa, pero es tiempo de sobra para anunciarlo. Este formato es perfecto para anuncios, making off y otras curiosidades que no entran habitualmente en el canal.

¿Quieres crear expectativa para tu nuevo vídeo? ¿Ha pasado algo curioso en la empresa que puede dar una imagen de marca más cercana? Para eso están los YouTube Shorts.

4. Compra visualizaciones

Sabemos que es una opción que no convence a todo el mundo, pero comprar views YouTube (para cualquier plataforma, no solo YouTube) está en auge. También se pueden comprar views en YouTube Shorts. Es una forma rápida y sencilla de dar un empujón a las estadísticas, y al contrario de lo que mucha gente cree, es un proceso totalmente seguro.

Una vez repasados los puntos esenciales de los YouTube Shorts, es hora de que experimentes con tu canal, atreviéndose con este nuevo formato y generando nuevo contenida que enriquezca a tu canal, marca o empresa.