¿Quiere la F1 librarse de su irreemplazable OVEJA NEGRA?

No olvidemos que Hamilton le ha tocado las pelotas de un modo u otro a casi todos los actores del GRAN CIRCO de la Fórmula 1.



OBLIGÓ A MERCEDES CAMBIAR EL PLATEADO DE SUS MONOPLAZAS POR EL NEGRO.



OBLIGÓ A LA PARRILLA ENTERA ARRODILLARSE, ALGUNOS NO LO ACEPTARON, Y PEDIR PERDÓN POR LOS PECADOS DEL RACISMO.



Y no solo eso, Hamilton a humillado a todos los pilotos y a todas las escuderías rompiendo récord tras récord, siendo el dios -con minúscula- absoluto de la Fórmula 1 durante años y años.



No creemos que ni siquiera Toto Wolff le aprecie y ame tanto cómo trata de aparentar ante los medios de comunicación. Cierto que HAM tiene millones de seguidores, millones y más millones, pero los seguidores millonarios son como el viento y cambian de dirección con gran facilidad.



No parece muy probable que ningún piloto de raza negra vaya a desembarcar en breve en la categoría reina. Y el que tengan la suerte y el honor de ser el primero en intentarlo lo va a tener más difícil precisamente por culpa de Hamilton, que ha sembrado vientos y ahora está recogiendo tempestades.



LOS MERCEDES EN LA TEMPORADA 2022 VAN A VOLVER A SER PLATEADOS.



BERNIE ECCLESTONE DICE QUE HAMILTON NO VA A VOLVER.



HAMILTON GUARDA SILENCIO.



Toto Wolf ha conseguido sacar del organigrama de la FIA a Michael Masi; en teoría para convencer a Hamilton para que siga pilotando las flechas ya no negras, sino otra vez plateadas.. Pero Toto Wolff -para mí es evidente- en el fondo de su corazón preferiría tener a George Russell como campeón mundial el Mercedes el año que viene.



Yo pienso que sí, qué gran parte del micromundo que es la Fórmula 1 está deseando librarse de su maravillosa Oveja Negra. No soy especialmente fan de Hamilton, pero si Bernie Ecclestone y compañía logran librarse de él soy consciente de que notaré su ausencia, de que lo echaré de menos. Todos, tanto fans como detractores, lo echaremos de menos.



Tigre Tigre