- Publicidad-

Yo soy una doctora respetada, con muchos años de experiencia en medicina, y estoy rodeada de mucha gente que me quiere y me admira. También soy una doctora que fue suspendida de empleo y sueldo, y criticada por mucha otra gente. Soy la que espera unos juicios contra el expediente disciplinario, pero también, probablemente, contra mis propios compañeros de trabajo, los que me habían acogido en Menorca recién llegada hace años y me han enseñado las técnicas de urgencias, los que habían ido a mi boda en Monte Toro y con los que habíamos compartido miles horas de guardia.

También soy ucraniana, porque nací en Ucrania hace 43 años, y crecí en una tierra de mucha abundancia, pero, en el mismo momento, de mucha corrupción política. Abandoné mi tierra perseguida desde hace siglos y busqué una nueva tierra de playa y sol. Me acogió como a su hija y me cuidó y dio sostén para la vida.

También soy la doctora que ayudó a los rusos con problemas médicos y legales porque son seres humanos que tienen sus desgracias y ayudo también a los españoles, a los que me habían escuchado y a los que no lo hicieron.

En este momento, tengo una pareja de procedencia venezolana. Cada día conozco un poco más sobre las desgracias de la gente de allí y me siento un poco venezolana.

Entonces, ¿quién soy yo?

Soy un poco ucraniana, un poco española, un poco venezolana, un poco menorquina, que, aunque agradezco a toda la gente que me enseñó y ayudó en mi vida, busco la verdad aunque no les parezca bien. Lo hago por mí y lo hago por ellos porque al final todos somos uno y en el mismo momento no somos nada, ya que nos componemos de agua y carbón que se tiene que devolver a la tierra y de energía que volverá a la fuente.