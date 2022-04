Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra

- Publicidad-

He tardado unos días en pensar sobre este artículo, es difícil opinar sobre las reacciones humanas, cuando uno no está en la piel del otro, eso que llamamos empatía, pero que en algunos casos, va más allá de la simple empatía.

¿Alguien sabe qué es lo que hay detrás de la torta de Will Smith? ¿Alguno sabe qué fue lo que le llevó a ello? Lo más fácil es juzgar fríamente, y decir la violencia nunca está justificada. Estoy segura que cualquier persona con un mínimo de raciocinio, dirá que nunca está justificada la violencia.

¡Me ha extrañado tanto! está reacción de alguien al que admiro. Sobre todo como productor de algunas de sus películas, en las que nos hace replantearnos sobre nuestra vida, y lo que puede suceder a cualquier persona, o cómo afrontar los problemas. Que no me cuadra su reacción. Y no seré yo quién defienda lo que hizo, pero si me hace replantearme su forma de actuar y la de otros seres humanos.

Me he intentado plantear ¿qué haría yo? si tuviera un familiar enfermo, y viera que se mofan de él o de ella públicamente y que esa persona se siente humillada. Y francamente, yo que me considero un ser racional, me sorprende el pensar, que podría actuar igual que Will Smith. He pensado que si le hicieran daño a mis hijos a propósito, con malicia y ensañamiento, y yo lo estuviera viendo,es probable que fuese incluso, más contundente. ¿Y tú qué me estás leyendo, cómo actuarías?

Igual me equivoco, pero creo que cualquier ser humano, llevado hasta su máximo aguante, hasta el máximo extremo del dolor infringido a los suyos, puede llegar a matar a otro. Algo que sin duda, jamás haría en frío, o en situaciones normales, ni siquiera en situaciones de estrés, pero si por salvar a los suyos, por evitarles un sufrimiento extremo. Quizá hoy he abierto un melón amargo, pero es conveniente la reflexión, por amarga que sea, en estos tiempos tan convulsos.