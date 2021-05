¿Quién asegura mejor las pensiones? ¿España o Catalunya?

- Publicidad-

Titulares de prensa aparecidos regularmente:

“El Plural”: “Nueva protesta en Madrid contra la reforma de pensiones”

“La Vanguardia”: “Miles de pensionistas elevan su voz por las calles españolas”

“El País”: “Miles de jubilados exigen que se deroguen las últimas dos reformas de pensiones y que se vincule la subida de las pensiones con el IPC”

Etc.

El segmento “pensionista” crece cada año en España. Aumenta la esperanza de vida. También crece la necesidad fondos para atenderlas. Esta demanda de los afectados, el sistema actual, permiten algunas preguntas, respuestas, reflexiones.

¿Cómo funciona el actual sistema?

Los pensionistas reciben su pensión gracias a los miles de trabajadores en activo. Hay una retención en su nómina. Las empresas: un % mayor. Cada pensionista NO se ha pagado su pensión. Cuando trabajaban pagaban a los jubilados de entonces. El “fondo” se alimenta de personas y empresas “en activo” hoy. El reparto se determina por número de “contribuyentes” (empresas y trabajadores) y el de “pensionistas”.

Si hay muchos “aportadores”, con “muchos ingresos”, el fondo tiene más a repartir. Si disminuyen porque crece el paro, por salarios bajos, tiene menos. Si crece mucho el paro, pero aumentan mucho los pensionistas: situación insostenible. El sistema falla estructuralmente.

Sucesivas crisis económicas, creciente automatización, falta de creación de empresas que generen mucha ocupación laboral, disminución de los niveles salariales por diferentes motivos; la globalización que ha hecho desaparecer muchas empresas en España; la falta de planificación estratégica de los sucesivos gobiernos españoles, entre otros factores condicionan y determinan la actual situación. La AIREF informa que el 11% del PIB para pensiones en 2019 aumentará cada año.

Es desaconsejable que los ingresos para pensiones superen el actual nivel. Encarecerá el coste laboral, la competitividad ya muy castigada. Aumentaría el paro, descenderían contribuyentes, ingresos. La economía debería crecer por encima del 5 % anual. Hoy, y más en, tras, la pandemia, muy difícil o imposible. Se está, por tanto, ante un modelo caduco, insuficiente.

¿Es la situación en Catalunya igual que la de España?

Es el mismo sistema. Los resultados son, serían, distintos. Los “pilares” son mejores en Catalunya que en España. Pruebas: 1: Paro muy inferior en Catalunya. 2: Salarios más altos en Catalunya. El % aplicado a trabajadores y empresas generan más ingresos. 3: Proporción “trabajadores/pensionista” superior en Catalunya.

En épocas de superávit Catalunya aportaba el 36%. Cuando hubo déficit, sólo el 15% de total. Esos valores demuestran la solidez que puede tener el sistema en Catalunya. El 16% de la población genera el 19% del PIB. Es la economía productiva más potente, consolidada, estable. Tiene un mercado de trabajo más dinámico, eficiente, que en España; con una población activa homologable a la europea y claramente superior a la media española. Mucho menos paro estructural, mucha menor temporalidad, menos economía sumergida, mayor productividad y nivel salarial que en España, entre otros factores positivos.

Eso permite asegurar una fiabilidad muy superior a la que ofrece España. Sin perspectivas de importantes recortes como ya sucedió en Grecia y se anuncia que exige la Unión Europea el Fondo Monetario Internacional.

¿Cómo afectaría a los pensionistas catalanes si Catalunya fuese independiente?

España tiene una Deuda exterior que supera el 130% de su PIB anual. La de Catalunya es sólo del 37% de su PIB. Esto dice mucho de la economía española y la catalana.

El sistema actual “de Reparto”, ya aseguraría mucho más su pensión que dependiendo de España. El sistema se puede cambiar y pasar a presupuestos generales con lo que la seguridad y percepción podría ser mejores.

Cataluña padece un expolio anual del 9% de su PIB. La Unión Europea la considera “motor de Europa”; zona gran generadora de riqueza, con gran potencial. Siendo independiente, todas las empresas importantes deberían tener sede en Catalunya. Ingresarían en ella “todos” los impuestos de sociedades que hoy van a España. Hay que añadir el IRPF que también va a España. En Catalunya se gastan grandes cantidades económicas en energía eléctrica, gas, servicios telefónicos, etc. que hoy figuran en el PIB de Madrid y es allí donde tributan sus beneficios. Es fácil calcular el impacto tan positivo que representará tener en Catalunya las sedes de Telefónica, Repsol, Campsa, Endesa, etc. Todas las empresas que el Estado ha “invitado” a trasladar su sede como Caixabank, Banco de Sabadell, etc. ¿Cuántos miles de millones representaría eso para el PIB de Catalunya y por el impuesto de sociedades? Todo eso se traduciría en un mucho mejor nivel de vida, oportunidades de trabajo, etc. Muchos más y seguros ingresos para pensiones.

China eligió el puerto de Barcelona para evitar rodear la península Ibérica y que sus barcos ganen tiempo y dinero para ir a Holanda. Se han hecho inversiones, pero requieren unas conexiones de ancho europeo que España no realiza. Se crearían “200.000 puestos de trabajo”. Cara a pensiones, ¿cómo repercutiría eso en paro, muchos más salarios por trabajadores y empresas. El Estado no lo conecta: no se generan esos empleos. ¿Cómo calificarlo? ¿Qué representa para la seguridad de las pensiones de todos los jubilados de Catalunya si fuese independiente?

¿Cómo afectaría a los pensionistas españoles si Catalunya fuese independiente?

De acuerdo con las cifras oficiales, la realidad, les afectaría muy negativamente. Que se vaya el 19% del PIB, una masa laboral y empresarial tan importante en las aportaciones sólo puede ser negativo. Si es así, ¡y lo es!, cómo justificar que el Estado actúe como lo está haciendo y explica Gabilondo: “echando a Catalunya de España”.

Que se haya provocado la “reacción” de los catalanes equivale a una muy mala dirección empresarial que hace “reaccionar” a los trabajadores. Que tantos de éstos pidan una votación o quieran marcharse, descalifica a la Dirección. Que ésta sólo recurra a sanciones y no cumpla lo pactado confirma esa descalificación. Los pensionistas españoles que apoyan eso no son conscientes de que se castigan a sí mismos.

Conclusión

España está, prácticamente, en quiebra sistémica. Su economía es otro indicador. El déficit de las pensiones: consecuencia. El actual sistema ha quedado superado. Se retrasará la edad de jubilación. Las pensiones serán forzosamente recortadas. No hay perspectiva de mejora en ningún factor: empleo, nivel de ingresos, proporción “trabajadores/pensionista”. Manteniendo el actual sistema, el futuro es francamente negativo.

Sucede lo contrario para los pensionistas catalanes si Catalunya se independiza. Todos los indicadores lo proyectan así. Mucha mayor seguridad, mayores ingresos, más cotizantes por jubilado. Además, un importantísimo incremento de recursos por desaparición del expolio anual y por la gran cantidad de ingresos por impuestos de sociedades, también de IRPF, que hoy van al Estado español.

Curioso ¡Todavía, muchos pensionistas catalanes que se quejan votan a quienes les impiden disfrutar de una pensión mucho mejor, más segura! ¡Votantes españoles votan a quienes expulsan a Catalunya!

Ante esa realidad objetiva, ¿qué prefieren los actuales y futuros pensionistas? ¿Inseguridad, más tiempo de trabajo y menos retiro o… mucha más seguridad, más ingresos, si Catalunya permanece libre, satisfactoria, voluntariamente, con España?

¡Los pensionistas catalanes lo deben tener claro!

Si son coherentes, lógicos… ¡la elección es fácil!