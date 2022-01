Quebec crea un impuesto para los no vacunados

- Publicidad-

Las estrategias para presionar a la población que se resiste a ser vacunada son muy diferentes de un país a otro. Mientras que en Italia se ha aprobado la vacunación obligatoria para mayores de 50 años, en Francia también se han adoptado medidas drásticas prohibiendo el acceso de los no vacunados a las actividades de ocio, restaurantes, cafés y transporte interurbano. El Quebec, por su parte, ha adoptado también una medida drástica y hará que los no vacunados se rasquen el bolsillo para pagar un impuesto dirigido a enmendar el gasto que generan.

Un impuesto

La batalla de los gobiernos por priorizar derechos colectivos por encima de derechos individuales sigue su curso. Es el turno ahora de la segunda región más poblada de Canadá. A pesar de que en el Quebec es solo el 10% de la población que se resiste a ser vacunada, el Gobierno ha tomado la decisión de crear un impuesto por la carga extra que supone para el sistema sanitario atender a la gente que rechaza la vacuna del Covid-19.

Evitar el colapso

El primer ministro del Quebec, François Legault, ha sido claro: «No vax, pay tax» («sin vacuna, paga impuesto«). Y es que los no vacunados representan a más de la mitad de las personas hospitalizadas en este territorio y que ocupan camas en las Unidades de Cuidados Intensivos. La sobrecarga de atención hospitalaria es tal que algunos hospitales de Montreal han empezado a retrasar ciertas cirugías.

No es justo

El Gobierno del Quebec considera que no es justo que los ciudadanos vacunados tengan que pagar un precio por culpa de aquellos que rechazan la vacuna. De este modo, se tiene previsto aprobar una tasa para los no vacunados que oscilará alrededor de los 70 euros. «La vacuna es la clave para combatir el virus. Es por eso que buscamos una contribución sanitaria para los adultos que se niegan a vacunarse por motivos no médicos», señalaba el primer ministro del Quebec. Estarán exentos de pagar el impuesto aquellas personas que por razones médicas no puedan recibir la vacuna.