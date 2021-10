¿Qué vemos si miramos la clasificación del mundial de F1?

- Publicidad-

Lo primero que llama la atención es la tendencia a que los dos compañeros de un equipo estén juntos, uno detrás de otro en la tabla.

A saber: Lewis Hamilton y Valtteri Bottas están segundo y tercero.

Charles Leclerc y Carlos Sainz: sexto y séptimo. Fernando Alonso y Esteban Ocón décimo y undécimo. Sebastian Vettel y Lance Stroll duodécimo y decimotercero. George Russell y Nicholas Latifi ocupan los puestos 15 y 16. Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi son el décimo séptimo y el décimo octavo.

Y por último Mick Schumacher y Nikita Mazepin ocupan los dos últimos puestos de la tabla: el 19 y el 20.

Es impresionante: 7 equipos de 10 tienen a sus pilotos totalmente pegados el uno al otro en la clasificación.

Eso indica la brutal importancia del coche en la Fórmula 1. Cuando un piloto está separado de su compañero por 3 puestos, como es el caso de Verstappen y Sergio Pérez, y también el caso de Lando Norris y Daniel Ricciardo, hace pensar.

Y hace pensar que uno de los pilotos es muy superior, o el otro muy torpe, con respecto a su compañero. Aunque también en el caso de los equipos punteros, y pensamos en Red Bull, es probable que los coches no sean tan exactamente iguales como parece a primera vista.

La mayor diferencia en la tabla entre compañeros de equipo, dentro de las tres escuderías que los tienen separados en la clasificación, la más apabullante es la de Pierre Gasly respecto a Yuki Tsunoda, Gasly más que triplica la puntuación de Tsunoda, con 74 puntos frente a 20.

Y en las tres escuderías que no tienen a los pilotos separados en la tabla indudablemente la mayor distancia es la de Hamilton sobre botas, pero también es de reseñar la de Fernando Alonso sobre Esteban Ocón (58 contra 46), que es superior incluso a la de Sebastian Vettel sobre Lance Stroll (36-26).

La importancia de la máquina, como todos sabemos, es fundamental en la Fórmula 1 desde siempre, no solo en la época actual. Uno de los deseos de Liberty Media sería que los pilotos se ordenasen en la tabla de clasificación por su valía y no por la de sus robots con ruedas. En nuestra opinión no creemos que jamás puedan conseguirlo.

Tigre Tigre