Qué tienen en común los principales medios de comunicación y las farmacéuticas Pfizer, Moderna o Astrazeneca

Los principales medios de comunicación parecen estar de acuerdo en algo: su mensaje sobre la vacunación. Es generalizado el mensaje que desde distintos medios como los del Grupo PRISA (La SER o El País), así como Mediaset o AtresMedia están dando a los espectadores, lectores, radioyentes, informando prácticamente en una dirección: lo positivas que son las vacunas en fase de ensayo, su gran seguridad, y la idoneidad de aplicárselas -aunque no sean obligatorias-.

Hemos podido ver cómo en horarios de máxima audiencia no se ha tenido ningún remilgo para insultar deliberadamente a aquellas personas que, en ejercicio de sus derechos fundamentales, han decidido no someterse a este ensayo clínico. Hemos podido ver cómo se ha querido criminalizar a las personas no vacunadas de haber sido «causantes de la sexta ola», planteando incluso preguntas como «¿Invitaría usted a cenar en Navidad a un familiar confeso como no vacunado?»

Mucha gente se pregunta por la falta de pluralidad en las opiniones de expertos, o incluso en la persecución deliberada a aquellas voces que desde el campo de la medicina y la investigación científica se oponen a que se esté aplicando este tratamiento sin información clara, de manera muy especial a los niños.

Quizás algo tenga que ver el hecho de lo que comparten todos estos medios: «El mayor fondo de inversión del mundo controla parte del accionariado del Grupo PRISA, de Atresmedia o de Mediaset«. En una interesante pieza que publicaba hace ya un año Última Hora, podíamos conocer una información que entre la población general es poco conocida: los grandes medios de comunicación de España comparten accionista: BlackRock.

En esta pieza se detalla que: «La multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer –responsable, junto a la multinacional farmacéutica alemana BioNTech, de la vacuna contra el COVID-19 autorizada por medio centenar de Estados de todo el mundo– y los principales medios de comunicación españoles comparten accionista: el fondo de inversión estadounidense BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. Así como Pfizer es el líder mundial de las multinacionales farmacéuticas, BlackRock es el líder mundial de los fondos de inversión; tanto, que en el Estado español controla parte –en varios casos, buena parte– del accionariado de la mayoría de las 35 multinacionales del IBEX 35 –incluidas CaixaBank, Banco Santander y BBVA, los tres mayores bancos de España– y de los grupos propietarios de los grandes medios de comunicación de prensa escrita, radio y televisión.»

BlackRock controla parte del accionariado de Atresmedia, Mediaset y PRISA

«BlackRock controla parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y laSexta; del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco, o del Grupo PRISA, propietario del diario ‘El País’ y la Cadena SER. En este último caso, el pasado mes de noviembre, BlackRock y otro de los mayores fondos de inversión del mundo –el británico CVC Capital Partners– compraron además, a través de sendos fondos buitre, deuda de PRISA, lo que supone que ya tienen poder de veto en cualquier operación de compraventa de ‘El País’ –diario que ya está en el punto de mira de varios inversores– o la SER.»

Y la pieza va más allá: «Fuentes de defensa de la sanidad pública consultados por LUH denuncian que en el mundo capitalista la producción y distribución de medicamentos viene concentrándose en multinacionales monopolísticas al tiempo que las empresas farmacéuticas públicas vienen desapareciendo, a pesar de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) históricamente recomienda a los Estados que cuenten con industrias productoras de medicamentos esenciales, entre los que están las vacunas. Estas fuentes manejan informes que documentan “la ausencia de escrúpulos éticos por parte de las multinacionales farmacéuticas y su inmensa capacidad de soborno de políticos, expertos y médicos”. «En el ámbito mediático, directores de prestigiosas revistas científicas han reconocido que la publicación de ciertos informes y resultados de investigaciones farmacológicas están financiadas por multinacionales farmacéuticas que los utilizan como instrumento de propaganda. Si esto ocurre con prestigiosas revistas científicas, ¿qué no podría ocurrir con medios de comunicación como ‘El País’, la SER, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, parte de cuyo accionariado está controlado por BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo y uno de los propietarios de Pfizer?»

BlackRock y CVC compran deuda de PRISa y tendrán poder de veto en la venta de El País

Así titulaba la pieza el diario El Confidencial el pasado 25 de noviembre de 2020. En ella podemos conocer cómo se llevó a cabo la adquisición mitad de los 1.061 millones que adeudaba el Grupo PRISA.

Pero no era la única compra que el fondo de inversión llevó a cabo.

BlackRock duplica su participación en Atresmedia y mantiene posiciones en Mediaset

La sección de Invertia, de El Español, publicaba el 18 de junio de 2019 la información relativa a la adquisición del fondo de inversión de las dos principales entidades de comunicación en televisión: el grupo Mediaset (Cuatro y Telecinco) y el grupo AtresMedia (Antena3 y la Sexta).

Señalaba la noticia que «los últimos registros de posiciones cortas de la CNMV indican que el fondo de inversión llegó al 2,22% de participación en el grupo Atresmedia el pasado 10 de junio, lo que consolida como el quinto inversor en la cadena editorial de Antena 3. Esto se suma al 4,9% que tiene en Mediaset, donde es el segundo inversor después de Silvio Berlusconi». «En el caso de Atresmedia, los registros de la CNMC indican que Blackrock ha pisado el acelerador desde el comienzo de 2019 incrementando sus posiciones cortas de manera vertiginosa. El 25 de enero tenía el 0,8% para elevarlo al 1,1% en marzo».

Blackrock y Vanguard modifican sus posiciones en las farmas del COVID-19

Una información que publicaba Finanzas.com en mayo de 2021 señalaba que «los gigantes de la inversión BlackRock y Vanguard, accionistas de referencia en Astrazeneca, Pfizer y Moderna, realizaron ajustes de calado en sus posiciones en estas compañías».

La información que se presentaba entonces señalaba que «BlackRock y Vanguard encadenan dos meses consecutivos de modificaciones en sus posiciones en las farmacéuticas que ya tienen en el mercado una vacuna contra el COVID-19: Astrazeneca, Pfizer y Moderna. Se tratan, además, de grandes paquetes accionariales que en algunos casos rozan los 5 millones de títulos».

«Blackrock, que es el segundo máximo accionista de Pfizer, registró a cierre de abril un incremento de posición de 4.890.090 acciones, según los registros de Bloomberg, para elevar su presencia en la compañía hasta rozar los 402 millones de títulos, con un precio de mercado actual de 15.610 millones de dólares, para controlar el 7,18% del circulante.»