Qué tener en cuenta para el mantenimiento de tu camión después del verano

Los camiones son vehículos que sufren mucho con las altas temperaturas del verano. Desde el taller Scania nos indican que conviene hacer un mantenimiento preventivo después de la época estival, para comprobar que no hay ningún problema de cara a empezar la época fría.

Existen partes como las ruedas, no es raro ver cómo revientan durante el verano, que conviene revisar así como el sistema de refrigeración, que ha tenido un uso intensivo durante los meses de más calor.

Hay que inspeccionar bien los neumáticos

El calor destruye los neumáticos, sobre todo cuando el camión lleva el máximo de su carga permitida. Con las altas temperaturas las gomas se vuelven algo más blandas y se agarran mejor a la carretera, de manera que se desgastan más.

Por eso, de cara al otoño y a las lluvias conviene revisar todas las ruedas del camión, para comprobar que no estén deformadas y que no estén gastadas en exceso, pues si la profundidad del dibujo no llega al mínimo legal, además de una multa podemos tener un problema cuando llegue la lluvia.

Los frenos son otro de los puntos a revisar

Todos los conductores de un camión Scania, algo que se hace extensible a todos los vehículos pesados, saben que el calor es el enemigo número uno de los frenos. Por eso tratan de evitar usarlos empleando el retarder.

De todas maneras, siempre hay que emplearlos y el calor puede afectarles por lo que es una buena idea que los revisen en el taller, para ver en qué estado se encuentran antes de que llegue el invierno.

¿En qué estado están las luces?

Durante el verano se conduce casi siempre de día, por lo que a veces podemos llevar una luz fundida y no darnos cuenta. Esto puede ser un problema ahora en otoño, ya que anochece antes y si tenemos una luz delantera fundida puede que no veamos bien la carretera.

Antes de tener problemas de visibilidad en un día lluvioso o con niebla hay que revisar todas las luces. Si no podemos cambiarlas lo mejor es ir al taller, en donde harán la operación en unos pocos minutos y examinarán todas las luces para dejarlas en perfecto estado de cara al otoño y al invierno.

El sistema de refrigeración debe estar bien mantenido

Uno de los componentes del camión que más sufre en verano es la bomba del agua, además de todo lo que tenga que ver con el sistema de refrigeración.

Ahora en otoño es importante que siga funcionando bien, de manera que es un buen momento para que le den un repaso, cambiar el líquido de refrigeración, ver posibles fugas de radiadores, etc.

No hay que olvidar que este líquido debe estar en perfecto estado en invierno, pues de lo contrario se puede congelar destrozando todo el sistema, reventando el radiador, rajando manguitos, etc., provocando una avería que es muy costosa.

Una vez al año conviene hacer un mantenimiento básico del camión y una buena época es después del verano, cuando podemos llevar los camiones al taller Scania del Grupo CICA.