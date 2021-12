¿Qué supone tener un hijo con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)?

Esta semana, el día 30 de noviembre, ha sido el día internacional de la lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), desgraciadamente es un problema que me toca muy de cerca. Solo puedo deciros que es una enfermedad mental, que causa mucho sufrimiento a quien lo padece, y mucho sufrimiento a los que les rodean.

Los padres se preguntan: ¿qué he hecho mal, cómo es posible que no me diera cuenta en qué se estaba metiendo mi hija, tan mal la he educado como para que le dé tanta importancia a su físico, quién son los culpables de esta situación: las redes sociales, los «amigos», los compañeros de clase, yo?

Ver sufrir a un ser querido, sin poder hacer nada para remediarlo, es una sensación de impotencia muy grande. Escuchar muchos días, y prácticamente todas las noches «yo me quiero morir, no quiero seguir viviendo si tengo que estar sufriendo así», ver vomitar a alguien ¡tan importante para ti! muchas noches debido a la angustia que sienten, y no poder hacer más que escuchar, escuchar y armarte de paciencia, es algo inimaginable.

Los enfermos con TCA, son enfermos mentales, que necesitan ayuda especializada y multidisciplinar desde sus mismos inicios, ayudaría bastante que hubiera psicólogos especializados en esta enfermedad en los colegios e institutos, al igual que sería importante formar al profesorado sobre cómo tratar a estos alumnos, ya que cada día son más los chicos y chicas que sufren estos trastornos, derivados en muchas ocasiones por ser objeto de bullying en el colegio, cada día empiezan a sufrir TCA niños más pequeños, desde los 11 años.

Si nos ceñimos a las estadísticas oficiales, el TCA se cura en un 60% de los casos, lo que supone que un 40% termina sin curarse y muertos, bien por la propia enfermedad que en muchos de los casos conduce a la muerte, o bien por suicidios.

Ya es hora de que la sociedad, y nuestros gobernantes despierten a un problema ¡tan grave! y pongan las medidas y medios para que el TCA deje de ser un problema, y se convierta en una solución para que esta enfermedad se cure definitivamente, son demasiados los casos que quedan por el camino, porque miramos para otro lado, en vez de afrontar de cara la situación.