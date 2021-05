Con más de 6000 años de historia y origen en el Antiguo Egipto, los pendientes siguen siendo uno de los accesorios estrella de las mujeres, si bien es cierto que han ido evolucionando con el paso de los siglos.

Utilizados en cualquier momento del año y del día, son muchas las que apuestan por este tipo de accesorios para aportar luz al rostro y para enmarcarlo más, así como para llenar de fuerza nuestro look.

Este tipo de accesorio también se modifica o evoluciona según las modas del momento, puesto que en ocasiones las tendencias del momento pueden marcar que de un tamaño casi imperceptible a primera vista, para pasar en siguientes temporadas a tener un protagonismo absoluto bien sea por el tamaño xxl o por los materiales trabajados.

Pero como en todo lo que tiene que ver con nuestros looks escogidos, el lugar al que vamos o el momento, también hay cierto protocolo que seguir a la hora de utilizar este accesoriocasi ancestral y que ha permanecido en el joyero de las mujeres por el paso de los años y las distintas épocas.

Tenemos que saber muy bien en qué momento es mejor utilizar unos pendientes que otros, pero además de esto, tenemos que conocer bien nuestro rostro para saber qué diseño le queda mejor al mismo, teniendo en cuenta también detalles como el peinado o el maquillaje que vayamos a llevar.

Unos pendientes para cada forma de rostro.

Para que los pendientes realmente potencien nuestro rostro y lo hagan más atractivo a la vista, tenemos que conocer qué tipos de forma de cara hay, y qué tipo de pendiente le sienta mejor a cada fisonomía.

Si nuestra cara es alargada y estrecha, deberemos evitar los pendientes de forma recta y apostar por diseños con formas ovaladas o redondeadas, que crearán el equilibrio facial que buscamos y harán más redonda nuestra cara.

En cambio, si nuestro rostro es redondeado, lo que buscamos es alargarlo, por lo que cualquier pendiente largo y rectodeberá ser nuestra elección, evitando siempre los de formas redondeadas.

Los rostros cuadrados, a simple vista pueden parecer duros, por lo que para dulcificarlos deberemos evitar el uso de formas geométricas para los mismos e intentar utilizar todos los de formas redondas.

El rostro en forma de corazón es el que tiene más ancha la frente que la barbilla, por lo que para este tipo de fisonomías, lo que se busca es rellenar el espacio más cercano a la barbilla, que conseguiremos llevando pendientes que tengan la parte de abajo más ancha que la de arriba.

Para terminar, el rostro ovalado es el que cabalga entre dos estilos de cara y al que le podemos poner cualquier tipo de pendiente sin problemas.

Protocolo en el uso de los pendientes

Desde hace muchos años, se presta mucha atención a nuestros estilismos o looks dependiendo de la ocasión, la hora e incluso el entorno, este cuidado que se ha puesto más de moda que nunca, incluye el cuidar nuestro look al completo, incluso en los accesorios y joyas.

Los pendientes largos y vistosos, no están solo reservados para ocasiones espaciales, puesto que si queremos simplemente enmarcar nuestro rostro o destacar nuestro maquillaje combinando el colorido del pendiente con el mismo, la apuesta sin duda debe ser optar por unos pendientes que tengan una verdadera importancia.

También podemos llevar unos pendientes largos, si la joya escogida o accesorio va a ser lo más importante del look, o incluso si estamos en uno de esos días en los que no nos apetece pensar qué ponernos, y optamos por un sencillo look, los pendientes pueden ponerle el broche final y destacable al estilismo tornándolo especial y distinto.

Invertir en este tipo de accesorios

Hoy en día podemos adquirir pendientes en muchos lugares, desde tiendas de moda a tiendas que ofrezcan solo accesorios, pero si queremos realmente un diseño que permanezca en nuestro joyero, la inversión la debemos hacer en una firma especializada, como son las joyerías.

En este tipo de establecimientos, que también han apostado por adaptarse al momento y ofrecer tiendas online, podremos encontrar realmente piezas especiales, no solo para momentos muy marcados o fechas señaladas, sino para hacernos con un par de pendientes que realmente nos sienten bien, y sobre todo, nos favorezcan teniendo en cuenta algunas de las premisas de las que hemos hablado anteriormente.

Tener unos pendientes largos ya sean de diseño clásico o más moderno aportará ese toque de diferenciación que al final es lo que todas buscamos y marcarán un estilo propio captando la atención en nuestra fisonomía, uno de los fines al utilizar este accesorio.

Con un estudio de nuestro rostro, pensar en nuestro estilo al vestir y ser conscientes de qué uso les vamos a dar, serán clave en la compra.

Fuente: https://lineargent.com/pendientes-largos