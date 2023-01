¿Qué significa España?

- Publicidad-

España para unos significará todo y para otros nada. Va en función de los intereses que represente. En el primero de los casos, no cabe la menor duda que, están los poderes facticos manteniendo sus privilegios y en el segundo se encuentra la gran mayoría social y dentro de esta, los más humildes y desfavorecidos, que por sus penurias no se sienten identificados con este país.

España no es etérea y está configurada por territorios, con sus instituciones y organizaciones de todo tipo, pero por encima de todo, la compone personas y dependiendo de como les va a éstas, influye de una forma u otra sus sentimientos hacia la misma. Por supuesto para quienes les va muy bien, como “auténticos patriotas”, España es lo mejor y a la que por todos los medios hay que preservar y defender, claro está para por encima de todo, tener en cuenta sus mezquinos “derechos” e intereses.

No admiten criticas ni menoscabos a su infame nación y para ello, no dudan en poner a los poderes fácticos a su disposición, incluso como se está demostrando, con la utilización del reaccionario y ultraconservador poder judicial, para condicionar y menoscabar al poder legislativo, que es donde reside la soberanía popular.

En contraposición, está la mayoría social y de esta, fundamentalmente los mas humildes y vulnerables, que con su gran pobreza y exclusión social alcanza al 27,8% de la población y de ésta, 1 de cada 3 niños y niñas en 2021 no pudieron llegar a final de mes, teniendo que recurrir con sus familias, a los bancos de alimentos y a la asistencia social de las ongs.

A éstas personas la palabra España les significa poco o más bien nada, tampoco la bandera plasmada en un pedazo de tela. Esa es la cruda y dura realidad, aunque los indeseables “patriotas” traten de manipular a la población, defendiendo su patriotismo como dogma de fe.

El caso es que, muchas de las personas afectadas por sus deprimentes condiciones de vida, como no tienen nada más que perder, suelen caer en la tentación del discurso reaccionario y populista de la derecha extrema del PP y extrema derecha de Vox y, les apoyan en las confrontaciones electorales, o por decepción e impotencia, se refugian en la abstención. ¡España que sea para quienes estén a gusto con ella, pero no así, para quienes no lo están o la consideramos como muy injusta!.

Lo sarcástico de todo esto es haber escuchado varias veces al presidente Sánchez decir que, “España es una democracia plena”. ¿Pero para quien?. Evidentemente lo es, para los poderes fácticos y para las personas que tienen un determinado estatus social y económico, muy alejado de la gran mayoría social del país.

Incomprensible que con un gobierno de “izquierda y progresista”, tengamos una sociedad tan injusta en la que la brecha entre los pobres y ricos, incluso en plena pandemia se ha agrandado muy considerablemente y, donde una ley fiscal justa y progresiva, no está ni se le espera.

Se han aprobado leyes para paliar la pobreza o penurias económicas de muchas familias, como ha ocurrido con el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) que ha sufrido un incremento bastante considerable, de cómo lo dejó Rajoy en 735 euros, después de haberlo subido tan sólo el 14% en siete años, mientras que el actual gobierno en tan sólo dos años lo incremento un 29%, hasta los actuales 1.000 euros.

El problema es que no se pusieron las medidas necesarias para que al respecto, no se produjeran abusos por muchos empresarios desaprensivos, que efectivamente pagan a sus empleados el SMI, pero les somete a la extorsión con la amenaza de perder sus puestos de trabajo, en caso de no someterse a trabajar horas extraordinarias gratuitamente. Lamentablemente esa medida de presión en muchos casos, debido a las necesidades de supervivencia de los trabajadores y sus familiares se hace realidad.

Lo mismo ocurre con el IMV (Ingreso Mínimo Vital), para hacerle frente a la pobreza y exclusión social aprobado en junio de 2020, dirigido a 850.000 familias pero que hasta ahora solo lo está percibiendo 509.574, debido a que no se tuvo en cuenta, adoptar las medidas administrativas y burocráticas, para que su percepción se hiciera realidad en un tiempo lo más corto y razonable posible. Como no ha venido ocurriendo así, las familias y personas que les asiste el derecho a su percepción y no lo están recibiendo, lógicamente están muy desencantadas y con toda razón indignadas y no sería de extrañar que, esa indignación se refleje electoralmente a favor del lenguaje populista y reaccionario del PP y Vox. Con tantos cargos públicos en el gobierno de elección y designación (confianza), ¿como no tuvieron en cuenta y previeron que esto podría pasar?.

Ya el tema de ponerle un impuesto a las entidades bancarias por sus extraordinarios beneficios, no se sabe como como tomarlo y es que, por experiencia se sabe que los bancos tienen “la sartén por el mango” y siempre podrán resarcir el referido impuesto, incrementando a sus clientes los intereses, comisiones, “servicios prestados” etc. Tienen esa facilidad porque tampoco se pusieron las medidas previas correctoras, para que esas arbitrariedades y abusos no se pudieran cometer, sobre todo con la creación de una banca pública que les hiciera la competencia.